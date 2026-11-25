Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, otizm merkezinde çalışacak özel eğitim uzmanlarını belirlemek için mülakat düzenledi. 2'si kadın, 2'si erkek olmak üzere 4 kişinin alınacağı mülakatta komisyonun başında Başkan Gülpınar yer aldı.

MÜLAKAT 6-7 SAAT SÜRDÜ

Gülpınar, mülakat başlamadan önce adaylarla bir araya gelerek onlara başarı diledi. Belediyenin birim amirleri ve üniversiteden akademisyenlerin de yer aldığı komisyon, adaylara otizm spektrum bozukluğu ve özel eğitim yöntemleri gibi alan bilgisine yönelik sorular yöneltti. Sabah saatlerinde başlayan mülakat yaklaşık 6-7 saat sürdü.

"KİMİN YAKINI OLDUĞUNU BİLMEDEN PUANLADIK"

Adayların mülakat salonuna isimleriyle değil, kendi belirledikleri numaralarla girdiğini anlatan Gülpınar, "İsimleri hiçbir şekilde içeride sormadan, tesir altında kalmadan puanlamamızı yaptık. Kimin kim olduğunu bilmeden, kimin yakınıymış, kimin işte çocuğuymuş hiçbir şekilde bizi ilgilendirmeden tamamen bilgisine, birikimine, donanımına bakarak tespit ettik" ifadelerini kullandı. Kazanan adayların isimlerinin mülakat bittikten sonra tespit edildiğini belirten Gülpınar, ilk kez bir mülakata bizzat katıldığını söyledi.

"DEDİKODULARA İNAT KAMERA KAYDI ALTINDA YAPTIK"

Mülakatı kamera kaydı altında yapmalarının nedenine de değinen Gülpınar, "Ne yaparsanız yapın maalesef spekülasyonlar bir türlü bitmiyor. Burada hiçbir şekilde bir mecburiyetimiz yok. Ne mülakat yapmaya ne kura çekmeye. Biz dedikodulara inat, bütün o spekülasyonlara inat, şeffaf ve açık bir şekilde kameranın kayıtları altında bu mülakatımızı gerçekleştirdik" dedi.

EŞİT PUAN ALANLAR ARASINDA KURA ÇEKİLECEK

Sürecin henüz tamamlanmadığını belirten Gülpınar, puanları eşit olan ya da barajı geçen adaylar arasında 2 gün sonra kura çekileceğini açıkladı. Gülpınar, "Bundan sonra hala buradan da bir şey çıkarmaya kalkarlarsa yapacak bir şey yok. Biz bu yolda devam etmeye gayret edeceğiz" diye konuştu. Kuranın ardından merkezin tam kapasiteyle hizmet vermeye başlayacağını kaydetti.

ADAYLAR SÜRECİ DEĞERLENDİRDİ

Mülakata katılan adaylar da sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yaklaşık 10 yıldır özel eğitim öğretmeni olarak görev yaptığını belirten bir aday, daha önce girdiği mülakatlarda belediye başkanını komisyonda görmediğini, bu durumun kendisini şaşırttığını söyledi.

Özel eğitim öğretmeni Burak Toprak ise başkanın mülakata katılacağını duyduğunu ancak gerçekten geleceğini düşünmediğini ifade etti. Toprak, "Şeffaflık ve liyakat çerçevesi içinde gizli sıra numaralarıyla mülakata çağrıldık. Hakkıyla olacağına inanıyorum" dedi.

6 yıldır özel eğitim alanında çalıştığını belirten Eylem Eryağuz da komisyonda alan öğretmenlerinin bulunduğunu söyledi. Eryağuz, komisyonun yalnızca hazır sorulara bağlı kalmayıp ek sorularla adayların mesleki deneyimini ortaya çıkarmaya çalıştığını anlattı.