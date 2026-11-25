Ardahan ve Erzurum'da etkili olan kar yağışı, kentleri beyaza bürüdü.

ARDAHAN'DA KAR KALINLIĞI 20 SANTİMETREYİ AŞTI

Ardahan'da gece geç saatlerde başlayan ve etkisini artıran kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü. Gece boyunca aralıklarla devam eden yağışın ardından kar kalınlığı 20 santimetreyi geçti.

Sabah saatlerinde işe ve okula gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, karla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Esnaf, iş yerlerinin önünde biriken karları küreklerle temizlerken çocuklar ise kar topu oynayarak yağışın tadını çıkardı.

ERZURUM'DA PALANDÖKEN'DE KAR KALINLIĞI 30 SANTİMETREYİ GEÇTİ

Erzurum'da Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından kar yağışı gece saat 01.00 sıralarında başladı. Sabah saatlerine kadar aralıklarla etkili olan yağış, kent merkezini beyaza kapladı.

Kent merkezinde kar kalınlığı 5 santimetre olarak ölçülürken, kayak sezonunun açılması için gün sayılan Palandöken'de 30 santimetrenin üzerine çıktı.

BELEDİYE EKİPLERİ YOLLARI TEMİZLEDİ

Kar yağışının ardından Erzurum'da Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, trafik akışının aksamaması için ana arterlerde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü kentte yağışın ardından havanın akşam saatlerine kadar açık olacağını bildirdi.