Trabzon'da şiddetli yağışın ardından kentin birçok noktasında su birikintileri oluştu. Yağıştan en fazla etkilenen bölgeler arasında yer alan Trabzon Havalimanı ve Beşirli Mahallesi'nde belediye ekipleri müdahale çalışmalarına ağırlık verdi.

TRABZON HAVALİMANI'NDA SU BASKINI

Kuvvetli sağanak nedeniyle Trabzon Havalimanı'nda su baskınları meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, havalimanı ve Beşirli bölgesinde biriken suların tahliyesi ve altyapıda meydana gelen sorunların giderilmesi için çalışma başlattı.

KRİZ MASASI OLUŞTURULDU

Yağışların kent genelinde yol açabileceği olumsuzluklara karşı Trabzon Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kamu kurumları harekete geçti. Vali Yardımcısı Ali Yılmaz başkanlığında oluşturulan kriz masasında sahadan gelen bilgiler değerlendirilirken ekipler, ihtiyaç duyulan bölgelere yönlendiriliyor.

18 İLÇEDE 144 PERSONEL VE 65 İŞ MAKİNESİ SAHADA

Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürlüğü, kentin 18 ilçesinde müdahale çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalarda 144 personelin yanı sıra 15 kazıcı yükleyici, 13 vidanjör, 11 faun, 14 vaktör ve 12 ekskavatör olmak üzere toplam 65 iş makinesi kullanılıyor.

Nöbetçi ekiplerin yanı sıra tüm saha personeli göreve hazır bekletilirken vatandaşlardan gelen ihbarlar da anlık olarak değerlendiriliyor.