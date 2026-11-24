Türk siyasetinde uzun yıllar önemli görevler üstlenen Hikmet Çetin yaşamını yitirdi. Çetin'in ölüm haberi, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel tarafından duyuruldu.

ÖZEL: SENİ HİÇ UNUTMAYACAĞIZ

Özgür Özel, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Çok üzgünüz. Kıymetli Genel Başkanımız Hikmet Çetin'i kaybettik. Önceki Genel Başkanımız, TBMM Başkanımız, Dışişleri Bakanımız Hikmet Çetin; devlet adamlığıyla, siyasi nezaketiyle, bilgi ve birikimiyle hepimize örnek olmuş müstesna bir isimdi."

"MÜCADELE OTOBÜSÜMÜZÜN ÜZERİNDEN İNMEZDİ"

Çetin'in zor günlerde hep yanlarında olduğunu belirten Özel, "En zor günlerimizde hep yanımızda, omuz başımızdaydı. 19 Mart sürecinde rahatsızlığına rağmen mücadele otobüsümüzün üzerinden inmezdi. Yaşına, yorgunluğuna, hastalığına aldırmadan demokrasi mücadelemize omuz verdi. Yılların tecrübesini taşıyan ama mücadele azmiyle hepimizden genç olan büyüğümüzdü" dedi.

Hikmet Çetin

Özel, "Onun devlet adamlığı kadar vefasına, cesaretine ve yol arkadaşlığına da şahidiz. Çok sevdiğim, çok kıymet verdiğim Genel Başkanıma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Seni hiç unutmayacağız" ifadelerine yer verdi.

BAHÇELİ İLE GÖRÜŞMESİ GÜNDEM OLMUŞTU

Hikmet Çetin, 2 Eylül 2025'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi MHP Genel Merkezi'nde ziyaret etmişti. Yaklaşık bir saat süren baş başa görüşme, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atandığı güne denk geldiği için siyaset kulislerinde geniş yankı uyandırmıştı. Çetin, ziyareti "Terörsüz Türkiye" sürecini başlattığı için Bahçeli'ye teşekkür etmek amacıyla yaptığını açıklamıştı.

Görüşmede CHP'ye yönelik yargı süreçlerini de dile getirdiğini anlatan Çetin, Bahçeli'nin kendisine "Ben zaten bu işi bir an evvel bitirin diyorum. Feti Yıldız ilgileniyor" dediğini aktarmıştı. Çetin, bir hafta sonra da TBMM'de MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile görüşmüştü.

HİKMET ÇETİN KİMDİR?

Hikmet Çetin, 1937'de Diyarbakır'ın Lice ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olan Çetin, iktisatçı olarak Devlet Planlama Teşkilatı'nda (DPT) görev yaptı. Bu dönemde Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak ders verdi.

1977'DE MECLİSE GİRDİ

Siyasete 1977 genel seçimlerinde CHP'den İstanbul milletvekili seçilerek adım atan Çetin, 1978-1979 yıllarında Bülent Ecevit hükümetinde devlet bakanı ve başbakan yardımcısı olarak görev yaptı. 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından bir süre Yemen hükümetine planlama danışmanlığı yaptı.

1987 seçimlerinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti'den (SHP) Diyarbakır milletvekili olarak yeniden Meclis'e giren Çetin, SHP'de grup başkanvekilliği ve genel sekreterlik görevlerini üstlendi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI VE CHP GENEL BAŞKANLIĞI

1991 seçimlerinde SHP'den Gaziantep milletvekili seçilen Çetin, Süleyman Demirel ve ardından Tansu Çiller'in başbakanlığındaki DYP-SHP koalisyon hükümetlerinde Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı. Çetin, 27 Temmuz 1994'te bu görevden istifa etti.

SHP ile CHP'nin birleştiği Şubat 1995'teki kurultayda CHP Genel Başkanlığı'na seçilen Çetin, 9 Eylül 1995'teki olağan kurultayda aday olmayarak görevi bıraktı.

MECLİS BAŞKANLIĞI VE NATO GÖREVİ

1995 genel seçimlerinde yeniden Gaziantep milletvekili seçilen Çetin, 16 Ekim 1997'de TBMM Başkanlığı'na getirildi ve bu görevi 1999 genel seçimlerine kadar sürdürdü. Çetin, 2003-2006 yıllarında NATO'nun ilk Afganistan Kıdemli Sivil Temsilcisi olarak görev yaptı.