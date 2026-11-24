Adana'da 15 yaşındaki Rafet Dinç'in öldürülmesine ilişkin davada anne ve babaya verilen müebbet hapis cezalarının gerekçeli kararı açıklandı. Kararda, baba Mehmet Dinç'in uyuyan oğlunun başına iki el ateş ettiği, ardından anne ve babanın çocuğun cansız bedenini otomobille ormanlık alana götürdüğü belirtildi. Cinayetin ardından evde temizlik yapan çiftin, dikkat çekmemek için normal hayatlarına devam ettiği ve akşam yılbaşı eğlencesine katıldığı kaydedildi.

15 YAŞINDAKİ RAFET YOL KENARINDA ÖLÜ BULUNDU

Olay, 31 Aralık 2024'te Adana'nın merkez Yüreğir ilçesine bağlı Geçitli Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Rafet Dinç (15), yol kenarında tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu. Cinayetin ardından akrabalarına yılbaşı kutlamasına giden çocuğun annesi Sevinç Dinç (44) ve babası Mehmet Dinç (66) gözaltına alındı. Anne ve baba, 3 Ocak 2025'te tutuklandı.

UYUYAN OĞLUNUN BAŞINA İKİ EL ATEŞ ETMİŞ

Rafet Dinç'in öldürülmesine ilişkin davanın 7 Ekim'de görülen karar duruşmasında anne ve babaya verilen cezaların gerekçeli kararı yazıldı. Kararda, sanıkların oğullarına neden husumet beslediklerinin tam olarak belirlenemediği ifade edildi. Olay günü Rafet'in eve gelmesinin ardından annesinin eşine haber verdiği belirtilen gerekçeli kararda, baba Mehmet Dinç'in normal çalışma saatinden önce işten ayrılarak olay için satın aldığı tabancayla eve geldiği kaydedildi. Kararda, cinayetin işlenişine ilişkin şu ifadelere yer verildi: "Sanık Mehmet Dinç'in olağan saatinin dışında işten çıkarak bu olay için satın aldığı tabancayla eve geldiği, uyuyan maktulün kafasına 1 el ateş ettiği, sonrasında 40-50 santimetre kadar uzaklaşıp ikinci defa ateş ettiği belirlenmiştir."

CİNAYETİN ARDINDAN YILBAŞI EĞLENCESİNE GİTMİŞLER

Gerekçeli kararda, anne ve babanın cinayetin ardından birlikte hareket ettiği belirtildi. Çiftin, çocuklarının cansız bedenini otomobille ormanlık alana götürdüğü ve cinayette kullanılan tabancayı başka bir yere sakladığı aktarıldı. Sanıkların daha sonra evde temizlik yaptığı, dikkat çekmemek amacıyla baba Mehmet Dinç'in işe gittiği, anne Sevinç Dinç'in ise evde kaldığı ifade edildi. Kararda, çiftin akşam saatlerinde yılbaşı eğlencesine katılarak normal bir görüntü vermeye çalıştığı kaydedildi.

İKİSİ DE MÜEBBET HAPSE ÇARPTIRILDI

Mahkeme, anne ve babanın cinayeti fikir ve eylem birliği içerisinde gerçekleştirdiğine hükmetti. Baba Mehmet Dinç, "altsoya karşı tasarlayarak öldürme" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet, duruşmadaki iyi hali dikkate alınarak müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mehmet Dinç'e ayrıca ruhsatsız ateşli silah ve mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Anne Sevinç Dinç de "altsoya karşı tasarlayarak öldürme" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmadaki iyi hali dikkate alınan Sevinç Dinç'in cezası müebbete indirildi. Mahkemenin iki sanık hakkındaki kararını oy birliğiyle verdiği belirtildi.