Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, X hesabından yaptığı açıklamayla barış sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İsim vermeden Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştiren Demirtaş, geçmişte yaşanan tüm acılara rağmen barışı savunduklarını belirterek, "Barış zaten barış koşullarında istenmiyor" ifadelerini kullandı.

"HER ZAMAN BARIŞI SAVUNDUK"

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada geçmişte yaşanan çatışmalara, operasyonlara ve tutuklamalara rağmen barış çağrısından vazgeçmediklerini ifade etti. Demirtaş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Köyler cayır cayır yakılırken barışçıl çözüm istiyorduk. Sokaklarda insanlar enselerinden vurulurken de her gün gencecik insanların cenazeleri kaldırılırken de barış istiyorduk. Şehirlerde bombalar patlarken, dalga dalga toplu tutuklamalar yapılırken de barışı savunuyorduk. Partilerimiz kapatılırken, insanlar coplanırken, gazlanırken, yerlerde sürüklenirken de barıştan vazgeçmiyorduk. Ne hücrelerde vazgeçtik barışı savunmaktan ne de meydanlarda."

"BARIŞ, BARIŞ KOŞULLARINDA İSTENMİYOR"

Silahsızlanma ve barış sürecinde gelinen aşamaya dikkat çeken Demirtaş, operasyonlar üzerinden barış talebinin eleştirilmesine tepki gösterdi. Barışa yaklaşılmışken sürece yönelik eleştirilerin doğru olmadığını savunan ve isim vermeden Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e göndermede bulunan Demirtaş, şöyle devam etti: "Şimdi silahsızlanmaya ve barışa bu kadar yaklaşılmışken 'Ama bize operasyon yapılıyor, siz halen barış istiyorsunuz' diyerek eleştirenler bilmeliler ki barış zaten barış koşullarında istenmiyor. Barış süreçlerinde küçük gibi görünen bir adıma ulaşabilmek için bile çok büyük emekler harcanıyor."

"ÖNCE EVLATLARIMIZIN CANINI KORUMAK EN ERDEMLİ DURUŞTUR"

Hukuksuzlukların yaşandığını kabul eden Demirtaş, buna rağmen barışın öncelenmesi gerektiğini vurguladı. Sürecin motivasyonunu bozacak davranışlardan kaçınılmasının önemine değinen Demirtaş, özellikle evlatları askerlik görevinde veya dağda bulunan ailelere dikkat çekti. Demirtaş, "Yine de hiçbir bahaneye, mazerete sığınmadan 'önce barış' diyebilmek, önce evlatlarımızın canını korumak en erdemli duruştur. Sürecin ritmini, motivasyonunu bozacak her türlü davranıştan kaçınmak evladı askerde, nöbette, dağda olan, eli yüreğinde olan her ana babaya karşı ahlaki bir zorunluluktur" dedi.

"BU FIRSATI BARIŞIN ZAFERİNE DÖNÜŞTÜRELİM"

Açıklamasının sonunda gelinen aşamanın tarihi önem taşıdığını belirten Demirtaş, barış fırsatının birlikte değerlendirilmesi çağrısında bulundu. Demirtaş, sözlerini şu ifadelerle tamamladı: "Gelinen aşama tarihseldir, çok önemlidir, umut vericidir. Bu fırsatı el birliğiyle barışın zaferine dönüştürelim, sonrasında her şeyin daha iyi olması için de hep beraber çalışmaya devam edelim."