FIFA, Pendikspor'a kaldırılana kadar, Gençlerbirliği'ne 3 dönem transfer yasağı koyduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
FIFA'nın internet sitesindeki transfer yasakları tablosuna göre Gençlerbirliği'ne 3 dönem transfer yasağı verildi. Pendikspor'a getirilen transfer yasağının ise kaldırılıncaya kadar süreceği belirtildi.
FIFA, Trendyol Süper Lig ekibi Gençlerbirliği ve Trendyol 1. Lig takımlarından Orta Yapı Pendikspor'a transfer yasağı getirdi.
FIFA'nın internet sitesinde yer alan transfer yasakları bilgilendirme tablosuna göre Gençlerbirliği'ne 3 dönem transfer yasağı verildi.
Pendikspor'un transfer yasağının ise kaldırılıncaya kadar süreceği belirtildi.
Kaynak: AA
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