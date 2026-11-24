ATV'nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL heyecanı bu kez de yarım kaldı. Yarışmacı Berker Yıldız, 500 bin TL'lik soruyu doğru yanıtlayarak büyük ödül için son aşamaya geldi. Ancak cumhurbaşkanlarının doğum yerleriyle ilgili 1 milyon TL değerindeki soruda yanlış cevap verince yarışmaya 300 bin TL ile veda etti.

500 BİN TL'LİK SORUYU DOĞRU BİLDİ

Cem Öğretir'in sunumuyla ekrana gelen yarışmada Bursa'da dünyaya gelen ve İstanbul'da yaşayan Berker Yıldız, performansıyla dikkat çekti. İstanbul Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu olan Yıldız, 500 bin TL değerindeki soruyu doğru yanıtlayarak 1 milyon TL'lik soruya ulaşmayı başardı.

1 MİLYON TL'LİK SORUDA TAKILDI

Yarışmanın 12'nci sorusunda karşısına çıkan soruyu joker hakkı kalmadan yanıtlamak zorunda kalan Yıldız'a, "1923'ten günümüze Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığını yapmış 12 kişinin arasında hangi ilde doğmuş biri yoktur?" sorusu yöneltildi. Şıklar arasında Bursa, Rize, İstanbul ve Isparta yer aldı. Seçenekleri değerlendiren Yıldız, cevabını Isparta olarak belirledi.

300 BİN TL İLE YARIŞMAYA VEDA ETTİ

Sorunun doğru cevabının Rize olduğunun açıklanmasıyla Berker Yıldız'ın 1 milyon TL'lik büyük ödül hayali sona erdi. Yanlış yanıt veren yarışmacı, 300 bin TL ödülle yarışmadan ayrıldı. Sorunun ardından sosyal medya kullanıcıları da yarışmacının verdiği cevabı değerlendirdi. Özellikle sorunun seçeneklerine ilişkin "Şaşırtmalı soru" yorumları yapıldı.