Son Dakika Rize Haberleri

18:15 Rize Ziraat Odası'nda 22 yıl sonra koltuk değişimi Rize Ziraat Odası Başkanlığı seçimlerinde 22 yıllık Başkan Nevzat Paliç seçimleri kaybederek koltuğu Bünyamin Arslan'a devretti.

18:15 Rize Ziraat Odası'nda 22 yıl sonra koltuk değişimi Rize Ziraat Odası Başkanlığı seçimlerinde 22 yıllık Başkan Nevzat Paliç seçimleri kaybederek koltuğu Bünyamin Arslan'a devretti.

15:17 Rize POMEM'de mezuniyet töreni düzenlendi Rize Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 203 polis için tören gerçekleştirildi.

12:10 Depremin 137. saatinde hamile kadın ve 3 yaşındaki kızı kurtarıldı Hatay'da depremde enkaz altında kalan hamile kadın ve 3 yaşındaki kızı, Rize Arama Kurtarma Ekiplerince (RİKE) sağ olarak çıkarıldı.

12:10 Hatay'da enkaz altındaki hamile kadın ve kızı depremden 137 saat sonra kurtarıldı "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremde, Hatay'da enkaz altında kalan hamile kadın ve 3 yaşındaki kızı, Rize Arama Kurtarma ekibi tarafından 137 saat sonra kurtarıldı.

11:11 Meteorolojiden Doğu Karadeniz için kar uyarısı Doğu Karadeniz'de bu gece ve yarın kuvvetli kar yağışı beklendiği bildirildi.

11:11 Meteorolojiden Doğu Karadeniz için kar uyarısı Doğu Karadeniz'de bu gece ve yarın kuvvetli kar yağışı beklendiği bildirildi.

17:15 7 yaşındaki Rizeli Esma Sena'nın kumbarası depremzedelere ulaştı Rize'de ilköğretim 2. sınıf öğrencisi Esma Sena'nın bir yıldır kumbarasındaki biriktirdiği para depremzedelere ulaştı.

17:15 7 yaşındaki Rizeli Esma Sena'nın kumbarası depremzedelere ulaştı Rize'de ilköğretim 2. sınıf öğrencisi Esma Sena'nın bir yıldır kumbarasındaki biriktirdiği para depremzedelere ulaştı.

14:53 Rize Valiliği yardımseverler ile depremzedeleri dijital platformda buluşturuyor Rize Valisi Kemal Çeber, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından, yardımseverler ile depremzedeleri "www.rizetekyurek.com" internet sitesi aracılığıyla dijital platformda buluşturduklarını söyledi.

15:52 Depremde hayatını kaybeden Elif Nur'un Rize'de kaldığı yurt odasındaki yatağına çiçek ve Türk bayrağı bırakıldı Malatya'da depremde hayatını kaybeden Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğrencisi Elif Nur Şeyma Dalhançer'in Rize'de kaldığı kız öğrenci yurdundaki yatağına çiçek ve Türk Bayrağı koyuldu.

15:52 Depremde hayatını kaybeden Elif Nur'un Rize'de kaldığı yurt odasındaki yatağına çiçek ve Türk bayrağı bırakıldı Malatya'da depremde hayatını kaybeden Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğrencisi Elif Nur Şeyma Dalhançer'in Rize'de kaldığı kız öğrenci yurdundaki yatağına çiçek ve Türk Bayrağı koyuldu.

14:00 Depremde göçük altında kalan kadın son yolculuğuna uğurlandı Hatay'da ikamet ederken depremde yıkılan evlerinin enkazında kalarak hayatını kaybeden kadın son yolculuğuna uğurlandı.

14:53 Rize Valiliği yardımseverler ile depremzedeleri dijital platformda buluşturuyor Rize Valisi Kemal Çeber, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından, yardımseverler ile depremzedeleri "www.rizetekyurek.com" internet sitesi aracılığıyla dijital platformda buluşturduklarını söyledi.

14:29 Depremlerde hayatını kaybeden 5 kişinin cenazesi defnedildi "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yaşamını yitiren 5 kişinin cenazesi Ordu, Giresun ve Rize'de toprağa verildi.

14:00 Depremde göçük altında kalan kadın son yolculuğuna uğurlandı Hatay'da ikamet ederken depremde yıkılan evlerinin enkazında kalarak hayatını kaybeden kadın son yolculuğuna uğurlandı.

17:06 Depremzedelerin üşümemesi için seferber oldular Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler nedeniyle bölgede dışarıda kalanların üşümemesi için Rize'de hummalı bir soba yapım çalışması yapılıyor.

16:51 Malatya'dan 61 depremzede Rize'ye geldi "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'daki 61 kişi Rize'ye getirildi.

13:15 Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan çocuk ve annesi 102 saat sonra kurtarıldı "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremde enkaz altında kalan çocuk ve annesi, madenciler tarafından 102 saat sonra kurtarıldı.

10:58 Gaziantep'te enkaz altında kalan kadın 100 saat sonra kurtarıldı "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'te, bir kadın 100 saat sonra enkaz altından sağ çıkarıldı.

09:34 Depremzedeler üşümesin diye kışlık giysiler dikiyorlar Depremzedeler üşümesin diye kışlık giysiler dikiyorlarRİZE Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler nedeniyle bölgede ihtiyaç duyulan ürünler Türkiye'nin farklı noktalarından ulaştırılmaya çalışılırken, Rize'de de çalışmalar sürüyor.

01:51 Oğlu ve gelinini Rize'ye getirmek için deprem bölgesine giderken kazada hayatını kaybeden baba toprağa verildi Oğlu ve gelinini Rize'ye getirmek için deprem bölgesine giderken kazada hayatını kaybeden baba toprağa verildiRİZE Oğlu ve gelinini Rize'ye getirmek için Kahramanmaraş'a giderken Sivas'ta geçirdiği kaza sonrası hayatını kaybeden baba son yolculuğuna uğurlandı.

01:41 Rize'ye getirilen depremzede yaşadığı korku dolu anları anlattı: "Ben gidiyorum dedim ve salavat getirdim" Rize'ye getirilen depremzede yaşadığı korku dolu anları anlattı: "Ben gidiyorum dedim ve salavat getirdim"RİZE Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bir grup depremzede minibüsle Rize'ye getirildi.

17:43 Rize'de liseliler depremzedeler için günlük 10 bin ekmek üretiyor Rize Ekrem Orhon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi fırınında öğretmen ve öğrenciler, depremzedeler için günlük 10 bin küçük somun ekmek üretiyor.

17:27 Karadeniz'den deprem bölgesine yardımlar sürüyor Trabzon, Rize, Ordu, Artvin, Giresun, Bayburt ve Gümüşhane'de vatandaşlar, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından başlatılan yardım kampanyalarına dördüncü günde de destek vermeye devam etti.

16:08 Rize'ye gelen depremzede yaşadığı korku dolu anları anlattı Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bir grup depremzede minibüsle Rize'ye getirildi.

14:50 Depremin vurduğu Kahramanmaraş'ta görev yapan oğlunu almaya giderken kazada öldü (2) TOPRAĞA VERİLDİDepremin vurduğu Kahramanmaraş'ta görev yapan öğretmen oğlunu alıp Rize'ye getirmek için yola çıkan, Sivas'ta kamyonetinin şarampole devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Şaban Ali Enginer (52), Rize'nin Ardeşen ilçesinde dualarla toprağa verildi.

12:22 Depremin vurduğu Kahramanmaraş'ta görev yapan oğlunu almaya giderken kazada öldü DEPREMİN vurduğu Kahramanmaraş'ta görev yapan öğretmen oğlunu alıp Rize'ye getirmek için yola çıkan Şaban Ali Enginer (52), Sivas'ta kamyonetinin şarampole devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

12:22 Depremin vurduğu Kahramanmaraş'ta görev yapan oğlunu almaya giderken kazada öldü DEPREMİN vurduğu Kahramanmaraş'ta görev yapan öğretmen oğlunu alıp Rize'ye getirmek için yola çıkan Şaban Ali Enginer (52), Sivas'ta kamyonetinin şarampole devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

23:30 13 yaşındaki Enes enkaz altından sağ salim çıkartıldı 13 yaşındaki Enes enkaz altından sağ salim çıkartıldı Hatay'da meydana gelen depremde enkaz altında kalan 13 yaşındaki Enes'i Rize'den giden arama kurtarma ekipleri sağ salim çıkarttı.

21:52 Rize AFAD öncülüğünde, Gaziantep'te anne ve çocuğu 63 saat sonra enkazdan kurtarıldı Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Rize'den bölgeye giden AFAD ekipleri, Nurdağı ilçesinde çalışmalarını sürdürüyor.

21:52 Rize AFAD öncülüğünde, Gaziantep'te anne ve çocuğu 63 saat sonra enkazdan kurtarıldı Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Rize'den bölgeye giden AFAD ekipleri, Nurdağı ilçesinde çalışmalarını sürdürüyor.

20:22 Oğlu ve gelinini Rize'ye getirmek için deprem bölgesine giden baba Sivas'taki kazada öldü Oğlu ve gelinini Rize'ye getirmek için deprem bölgesine giden baba Sivas'taki kazada öldü Oğlu ve gelinini Rize'ye getirmek için Kahramanmaraş'a giden baba Sivas'ta geçirdiği kaza sonrası hayatını kaybetti.

18:17 Rize Valisi Kemal Çeber, Depremzedelere Yardım İçin Sivil Toplum Örgütleri ve Siyasi Parti Temsilcileri ile Biraraya Geldi Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremin ardından Rize'de birçok parti ve sivil toplum kuruluşu, vali ve belediye başkanı biraraya geldi. Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, "Nokta olarak düşündüğümüz zaman ilçesiyle, beldesiyle, köyüyle beraber yaklaşık olarak altı yüz bin noktadan bahsediyoruz. Ulaşılan, ulaşılamayan birçok noktadan bahsediyoruz. 7.4 ile 7,7 arasında 3 tane daha 7.4 depremi olmuş gibi derecesi katlanarak artıyor. Akabinde böyle iki depremin olması çok ender gözüken bir hadise ama biz bunlarla o fay hatlarıyla yaşamaya alıştık, alışacağız inşallah" dedi.

17:54 Rizeli çocuklar, biriktirdikleri harçlıklarını depremzedelere gönderdi Rize'de bir grup çocuk, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerden etkilenenler için başlatılan yardım kampanyası kapsamında harçlıklarını Vali Kemal Çeber'e teslim etti.

17:50 Rize Fındıklı Belediyesi'nin Depremzedelere Gönderdiği Kurtarma Ekibi ve Yardım Tırları Yola Çıktı Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve birçok ili etkileyen iki büyük depremin ardından yurdun her köşesinden bölgeye giden yardımlardan bir yenisi bugün Rize’nin Fındıklı Belediyesi tarafından yola çıkarıldı. Devam eden arama kurtarma çalışmalarına destek için eğitimli 20 personel görevlendirildi.

17:01 Kepçe operatörlerini deprem bölgesine gönderen belediye başkanı karlı yolları temizledi Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi belediye başkanı Osman Haşimoğlu, 2 kepçe operatörünün deprem bölgesinde görevli olması üzerine karla mücadele çalışması için direksiyon başına geçti.

16:48 Karadeniz'den deprem bölgesine yardımlar devam ediyor Trabzon, Rize, Ordu, Artvin, Giresun, Bayburt ve Gümüşhane'de vatandaşlar, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından başlatılan yardım kampanyalarına bağışta bulunmayı sürdürüyor.

15:11 Karadeniz illerinde depremzedeler için kan bağışı seferberliği sürüyor Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilde etkili olan depremlerde yaralananlar için Trabzon, Ordu, Rize ve Giresun'da vatandaşlar kan bağışında bulunmaya devam ediyor.

13:06 Rizeli madenciler Kahramanmaraş'ta 11 kişiyi enkazdan kurtardı Deprem bölgesindeki çalışmalara Rize'den katılan madenciler, Kahramanmaraş'ta enkazdan biri bebek, biri çocuk 11 kişiyi kurtardı.

23:46 Rize depremzedeler için tek yürek oldu Rize merkez ve ilçelerinde başlatılan yardım kampanyalarında toplanan malzemeleri depremzedelere gönderiliyor.

19:49 Artvin ve Rize'den deprem bölgesine ekipman ve personel sevki sürüyor Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli, 10 ilde etkili olan depremler nedeniyle Artvin ve Rize'den ekiplerin bölgeye sevki bugün de devam etti.