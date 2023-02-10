Son Dakika Rize Haberleri

- 18:15 Rize Ziraat Odası başkanlığına Bünyamin Arslan seçildi
Rize Ziraat Odası başkanlığına Bünyamin Arslan seçildi.
- 18:15 Rize Ziraat Odası'nda 22 yıl sonra koltuk değişimi
Rize Ziraat Odası Başkanlığı seçimlerinde 22 yıllık Başkan Nevzat Paliç seçimleri kaybederek koltuğu Bünyamin Arslan'a devretti.
- 18:15 Rize Ziraat Odası'nda 22 yıl sonra koltuk değişimi
Rize Ziraat Odası Başkanlığı seçimlerinde 22 yıllık Başkan Nevzat Paliç seçimleri kaybederek koltuğu Bünyamin Arslan'a devretti.
- 18:15 Rize Ziraat Odası başkanlığına Bünyamin Arslan seçildi
Rize Ziraat Odası başkanlığına Bünyamin Arslan seçildi.
- 15:17 Rize POMEM'de mezuniyet töreni düzenlendi
Rize Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 203 polis için tören gerçekleştirildi.
- 12:10 Depremin 137. saatinde hamile kadın ve 3 yaşındaki kızı kurtarıldı
Hatay'da depremde enkaz altında kalan hamile kadın ve 3 yaşındaki kızı, Rize Arama Kurtarma Ekiplerince (RİKE) sağ olarak çıkarıldı.
- 12:10 Hatay'da enkaz altındaki hamile kadın ve kızı depremden 137 saat sonra kurtarıldı
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremde, Hatay'da enkaz altında kalan hamile kadın ve 3 yaşındaki kızı, Rize Arama Kurtarma ekibi tarafından 137 saat sonra kurtarıldı.
- 11:11 Meteorolojiden Doğu Karadeniz için kar uyarısı
Doğu Karadeniz'de bu gece ve yarın kuvvetli kar yağışı beklendiği bildirildi.
- 11:11 Meteorolojiden Doğu Karadeniz için kar uyarısı
Doğu Karadeniz'de bu gece ve yarın kuvvetli kar yağışı beklendiği bildirildi.
- Dün Dün 17:15 7 yaşındaki Rizeli Esma Sena'nın kumbarası depremzedelere ulaştı
Rize'de ilköğretim 2. sınıf öğrencisi Esma Sena'nın bir yıldır kumbarasındaki biriktirdiği para depremzedelere ulaştı.
- Dün Dün 17:15 7 yaşındaki Rizeli Esma Sena'nın kumbarası depremzedelere ulaştı
Rize'de ilköğretim 2. sınıf öğrencisi Esma Sena'nın bir yıldır kumbarasındaki biriktirdiği para depremzedelere ulaştı.
- Dün Dün 14:53 Rize Valiliği yardımseverler ile depremzedeleri dijital platformda buluşturuyor
Rize Valisi Kemal Çeber, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından, yardımseverler ile depremzedeleri "www.rizetekyurek.com" internet sitesi aracılığıyla dijital platformda buluşturduklarını söyledi.
- Dün Dün 15:52 Depremde hayatını kaybeden Elif Nur'un Rize'de kaldığı yurt odasındaki yatağına çiçek ve Türk bayrağı bırakıldı
Malatya'da depremde hayatını kaybeden Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğrencisi Elif Nur Şeyma Dalhançer'in Rize'de kaldığı kız öğrenci yurdundaki yatağına çiçek ve Türk Bayrağı koyuldu.
- Dün Dün 15:52 Depremde hayatını kaybeden Elif Nur'un Rize'de kaldığı yurt odasındaki yatağına çiçek ve Türk bayrağı bırakıldı
Malatya'da depremde hayatını kaybeden Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğrencisi Elif Nur Şeyma Dalhançer'in Rize'de kaldığı kız öğrenci yurdundaki yatağına çiçek ve Türk Bayrağı koyuldu.
- Dün Dün 14:00 Depremde göçük altında kalan kadın son yolculuğuna uğurlandı
Hatay'da ikamet ederken depremde yıkılan evlerinin enkazında kalarak hayatını kaybeden kadın son yolculuğuna uğurlandı.
- Dün Dün 14:53 Rize Valiliği yardımseverler ile depremzedeleri dijital platformda buluşturuyor
Rize Valisi Kemal Çeber, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından, yardımseverler ile depremzedeleri "www.rizetekyurek.com" internet sitesi aracılığıyla dijital platformda buluşturduklarını söyledi.
- Dün Dün 14:29 Depremlerde hayatını kaybeden 5 kişinin cenazesi defnedildi
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yaşamını yitiren 5 kişinin cenazesi Ordu, Giresun ve Rize'de toprağa verildi.
- Dün Dün 14:00 Depremde göçük altında kalan kadın son yolculuğuna uğurlandı
Hatay'da ikamet ederken depremde yıkılan evlerinin enkazında kalarak hayatını kaybeden kadın son yolculuğuna uğurlandı.
- 10.02.2023 10 Şub 17:06 Depremzedelerin üşümemesi için seferber oldular
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler nedeniyle bölgede dışarıda kalanların üşümemesi için Rize'de hummalı bir soba yapım çalışması yapılıyor.
- 10.02.2023 10 Şub 16:51 Malatya'dan 61 depremzede Rize'ye geldi
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'daki 61 kişi Rize'ye getirildi.
- 10.02.2023 10 Şub 14:20 Rize-Artvin Havalimanı şantiyesindeki prefabrik yapılar sökülerek deprem bölgelerine gönderilecek
Rize-Artvin Havalimanında şantiyesinde kullanılan prefabrik yapılar sökülerek deprem bölgesine gönderilecek.
- 10.02.2023 10 Şub 13:15 Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan çocuk ve annesi 102 saat sonra kurtarıldı
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremde enkaz altında kalan çocuk ve annesi, madenciler tarafından 102 saat sonra kurtarıldı.
- 10.02.2023 10 Şub 10:58 Gaziantep'te enkaz altında kalan kadın 100 saat sonra kurtarıldı
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'te, bir kadın 100 saat sonra enkaz altından sağ çıkarıldı.
- 10.02.2023 10 Şub 09:34 Depremzedeler üşümesin diye kışlık giysiler dikiyorlar
Depremzedeler üşümesin diye kışlık giysiler dikiyorlarRİZE Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler nedeniyle bölgede ihtiyaç duyulan ürünler Türkiye'nin farklı noktalarından ulaştırılmaya çalışılırken, Rize'de de çalışmalar sürüyor.
- 10.02.2023 10 Şub 01:51 Oğlu ve gelinini Rize'ye getirmek için deprem bölgesine giderken kazada hayatını kaybeden baba toprağa verildi
Oğlu ve gelinini Rize'ye getirmek için deprem bölgesine giderken kazada hayatını kaybeden baba toprağa verildiRİZE Oğlu ve gelinini Rize'ye getirmek için Kahramanmaraş'a giderken Sivas'ta geçirdiği kaza sonrası hayatını kaybeden baba son yolculuğuna uğurlandı.
- 10.02.2023 10 Şub 01:41 Rize'ye getirilen depremzede yaşadığı korku dolu anları anlattı: "Ben gidiyorum dedim ve salavat getirdim"
Rize'ye getirilen depremzede yaşadığı korku dolu anları anlattı: "Ben gidiyorum dedim ve salavat getirdim"RİZE Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bir grup depremzede minibüsle Rize'ye getirildi.
- 09.02.2023 09 Şub 17:43 Rize'de liseliler depremzedeler için günlük 10 bin ekmek üretiyor
Rize Ekrem Orhon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi fırınında öğretmen ve öğrenciler, depremzedeler için günlük 10 bin küçük somun ekmek üretiyor.
- 09.02.2023 09 Şub 17:27 Karadeniz'den deprem bölgesine yardımlar sürüyor
Trabzon, Rize, Ordu, Artvin, Giresun, Bayburt ve Gümüşhane'de vatandaşlar, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından başlatılan yardım kampanyalarına dördüncü günde de destek vermeye devam etti.
- 09.02.2023 09 Şub 16:08 Rize'ye gelen depremzede yaşadığı korku dolu anları anlattı
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bir grup depremzede minibüsle Rize'ye getirildi.
- 09.02.2023 09 Şub 15:59 Oğlu ve gelinini Rize'ye getirmek için deprem bölgesine giderken kazada hayatını kaybeden baba toprağa verildi
Oğlu ve gelinini Rize'ye getirmek için Kahramanmaraş'a giderken Sivas'ta geçirdiği kaza sonrası hayatını kaybeden baba, son yolculuğuna uğurlandı.
- 09.02.2023 09 Şub 14:50 Depremin vurduğu Kahramanmaraş'ta görev yapan oğlunu almaya giderken kazada öldü (2)
TOPRAĞA VERİLDİDepremin vurduğu Kahramanmaraş'ta görev yapan öğretmen oğlunu alıp Rize'ye getirmek için yola çıkan, Sivas'ta kamyonetinin şarampole devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Şaban Ali Enginer (52), Rize'nin Ardeşen ilçesinde dualarla toprağa verildi.
- 09.02.2023 09 Şub 12:22 Depremin vurduğu Kahramanmaraş'ta görev yapan oğlunu almaya giderken kazada öldü
DEPREMİN vurduğu Kahramanmaraş'ta görev yapan öğretmen oğlunu alıp Rize'ye getirmek için yola çıkan Şaban Ali Enginer (52), Sivas'ta kamyonetinin şarampole devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.
- 09.02.2023 09 Şub 12:22 Depremin vurduğu Kahramanmaraş'ta görev yapan oğlunu almaya giderken kazada öldü
DEPREMİN vurduğu Kahramanmaraş'ta görev yapan öğretmen oğlunu alıp Rize'ye getirmek için yola çıkan Şaban Ali Enginer (52), Sivas'ta kamyonetinin şarampole devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.
- 08.02.2023 08 Şub 23:30 13 yaşındaki Enes enkaz altından sağ salim çıkartıldı
13 yaşındaki Enes enkaz altından sağ salim çıkartıldı Hatay'da meydana gelen depremde enkaz altında kalan 13 yaşındaki Enes'i Rize'den giden arama kurtarma ekipleri sağ salim çıkarttı.
- 08.02.2023 08 Şub 21:52 Rize AFAD öncülüğünde, Gaziantep'te anne ve çocuğu 63 saat sonra enkazdan kurtarıldı
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Rize'den bölgeye giden AFAD ekipleri, Nurdağı ilçesinde çalışmalarını sürdürüyor.
- 08.02.2023 08 Şub 21:52 Rize AFAD öncülüğünde, Gaziantep'te anne ve çocuğu 63 saat sonra enkazdan kurtarıldı
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Rize'den bölgeye giden AFAD ekipleri, Nurdağı ilçesinde çalışmalarını sürdürüyor.
- 08.02.2023 08 Şub 20:22 Oğlu ve gelinini Rize'ye getirmek için deprem bölgesine giden baba Sivas'taki kazada hayatını kaybetti
Oğlu ve gelinini Rize'ye getirmek için Kahramanmaraş'a giden Şaban Ali Enginer'in içinde bulunduğu araç Sivas'ta şarampole yuvarlandı. Kazada Enginer hayatını kaybetti.
- 08.02.2023 08 Şub 20:22 Oğlu ve gelinini Rize'ye getirmek için deprem bölgesine giden baba Sivas'taki kazada öldü
Oğlu ve gelinini Rize'ye getirmek için deprem bölgesine giden baba Sivas'taki kazada öldü Oğlu ve gelinini Rize'ye getirmek için Kahramanmaraş'a giden baba Sivas'ta geçirdiği kaza sonrası hayatını kaybetti.
- 08.02.2023 08 Şub 18:17 Rize Valisi Kemal Çeber, Depremzedelere Yardım İçin Sivil Toplum Örgütleri ve Siyasi Parti Temsilcileri ile Biraraya Geldi
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremin ardından Rize'de birçok parti ve sivil toplum kuruluşu, vali ve belediye başkanı biraraya geldi. Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, "Nokta olarak düşündüğümüz zaman ilçesiyle, beldesiyle, köyüyle beraber yaklaşık olarak altı yüz bin noktadan bahsediyoruz. Ulaşılan, ulaşılamayan birçok noktadan bahsediyoruz. 7.4 ile 7,7 arasında 3 tane daha 7.4 depremi olmuş gibi derecesi katlanarak artıyor. Akabinde böyle iki depremin olması çok ender gözüken bir hadise ama biz bunlarla o fay hatlarıyla yaşamaya alıştık, alışacağız inşallah" dedi.
- 08.02.2023 08 Şub 17:54 Rizeli çocuklar, biriktirdikleri harçlıklarını depremzedelere gönderdi
Rize'de bir grup çocuk, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerden etkilenenler için başlatılan yardım kampanyası kapsamında harçlıklarını Vali Kemal Çeber'e teslim etti.
- 08.02.2023 08 Şub 17:50 Rize Fındıklı Belediyesi'nin Depremzedelere Gönderdiği Kurtarma Ekibi ve Yardım Tırları Yola Çıktı
Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve birçok ili etkileyen iki büyük depremin ardından yurdun her köşesinden bölgeye giden yardımlardan bir yenisi bugün Rize’nin Fındıklı Belediyesi tarafından yola çıkarıldı. Devam eden arama kurtarma çalışmalarına destek için eğitimli 20 personel görevlendirildi.
- 08.02.2023 08 Şub 17:01 Kepçe operatörlerini deprem bölgesine gönderen belediye başkanı karlı yolları temizledi
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi belediye başkanı Osman Haşimoğlu, 2 kepçe operatörünün deprem bölgesinde görevli olması üzerine karla mücadele çalışması için direksiyon başına geçti.
- 08.02.2023 08 Şub 16:50 Gaziantep'te enkazdan çıkarılan Abdülkerim'in sözleri, Rize AFAD ekibini duygulandırdı Açıklaması
Depremden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki çalışmalara katılan Rize AFAD ekiplerinin enkazdan kurtardıkları çocukla diyaloğu duygulandırdı.
- 08.02.2023 08 Şub 16:48 Karadeniz'den deprem bölgesine yardımlar devam ediyor
Trabzon, Rize, Ordu, Artvin, Giresun, Bayburt ve Gümüşhane'de vatandaşlar, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından başlatılan yardım kampanyalarına bağışta bulunmayı sürdürüyor.
- 08.02.2023 08 Şub 15:11 Karadeniz illerinde depremzedeler için kan bağışı seferberliği sürüyor
Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilde etkili olan depremlerde yaralananlar için Trabzon, Ordu, Rize ve Giresun'da vatandaşlar kan bağışında bulunmaya devam ediyor.
- 08.02.2023 08 Şub 13:06 Rizeli madenciler Kahramanmaraş'ta 11 kişiyi enkazdan kurtardı
Deprem bölgesindeki çalışmalara Rize'den katılan madenciler, Kahramanmaraş'ta enkazdan biri bebek, biri çocuk 11 kişiyi kurtardı.
- 08.02.2023 08 Şub 10:48 Rize AFAD ekibi, Gaziantep'te biri çocuk 10 kişiyi enkazdan yaralı kurtardı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, depremde yıkılan apartmanların enkazından biri çocuk 10 kişi kurtarıldı.
- 07.02.2023 07 Şub 23:46 Rize depremzedeler için tek yürek oldu
Rize merkez ve ilçelerinde başlatılan yardım kampanyalarında toplanan malzemeleri depremzedelere gönderiliyor.
- 07.02.2023 07 Şub 19:49 Artvin ve Rize'den deprem bölgesine ekipman ve personel sevki sürüyor
Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli, 10 ilde etkili olan depremler nedeniyle Artvin ve Rize'den ekiplerin bölgeye sevki bugün de devam etti.
- 07.02.2023 07 Şub 20:12 CHP Rize İl Örgütü Depremzedelere Yardım Kampanyası Başlattı
CHP Rize il örgütü dün gün içinde depremzedeler için yardım çağrısı yapmıştı. Dünden beri CHP Rize il binasında toplanan yardımlar tasnif edilerek bugün deprem bölgesine gidecek olan AFAD yardım toplama tırlarına devretti.