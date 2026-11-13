Rize'de altyapı çalışmasında patlayan su borusu Güneysu yolunda hasara yol açtı - Son Dakika
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Rize'de altyapı çalışmasında patlayan su borusu Güneysu yolunda hasara yol açtı

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Rize\'de altyapı çalışmasında patlayan su borusu Güneysu yolunda hasara yol açtı
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Rize Engindere Mahallesi'nde altyapı çalışması sırasında Andon içme suyu hattındaki boru patladı. Patlama, şehir merkezinden Güneysu istikametine ulaşımı sağlayan yolun şeridinde hasara yol açtı; polis sürücüleri alternatif güzergaha yönlendirdi, onarım çalışmaları sürüyor.

Rize'de altyapı çalışması sırasında içme suyu isale hattındaki borunun patlaması nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

Engindere Mahallesi'nde bir firma tarafından yürütülen altyapı çalışması sırasında Andon içme suyu hattındaki boru patladı.

Patlama nedeniyle kara yolunun şehir merkezinden Güneysu istikametine ulaşımı sağlayan şeridinde hasar oluştu.

Bölgede tedbir alan polis ekipleri, sürücüleri alternatif güzergaha yönlendirdi.

İlgili kurumların ekiplerince yoldaki onarım çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Rize'de altyapı çalışmasında patlayan su borusu Güneysu yolunda hasara yol açtı - Son Dakika
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