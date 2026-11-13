Ons altın 13 ayın en düşüğünde: İslam Memiş kimleri uyardı? - Son Dakika
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Ons altın 13 ayın en düşüğünde: İslam Memiş kimleri uyardı?

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Ons altın 13 ayın en düşüğünde: İslam Memiş kimleri uyardı?
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Ons altın 13 ayın en düşüğünde: İslam Memiş kimleri uyardı?
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Ons altının haftalık yüzde 3,8 kayıpla Ekim 2025'ten bu yana en düşük seviyeyi test etmesinin ardından finans analisti İslam Memiş yatırımcılara seslendi. Memiş, "En çok enkaz altında kalacak yatırımcılar tüm parasını bir varlığa yatırmış aylarca bekleyen yatırımcıdır" diyerek birikimin tek araçta toplanmasının riskine dikkat çekti.

Altın fiyatlarında yaşanan sert düşüş yatırımcıları tedirgin ederken, finans analisti İslam Memiş'ten dikkat çeken bir uyarı geldi. Ons altının son 13 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından yatırımcılara seslenen Memiş, bütün birikimini tek bir yatırım aracına bağlayanların büyük risk altında olduğunu belirterek, "En çok enkaz altında kalacak yatırımcılar tüm parasını bir varlığa yatırmış aylarca bekleyen yatırımcıdır" dedi.

ALTIN FİYATLARINDA SERT DÜŞÜŞ

Haftanın son işlem gününde yatırımcıların gözü altın fiyatlarına çevrildi. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle sert değer kaybeden altın, son dönemin en düşük seviyelerine gerilerken yatırımcılar da birikimlerini nasıl değerlendireceklerini araştırmaya başladı. ABD'de enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi, ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinden gelen sıkı para politikasını destekleyen açıklamalar ve doların güçlenmesi, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu.

ONS ALTIN 13 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNİ GÖRDÜ

13 Kasım Cuma günü Türkiye saatiyle 06.05 itibarıyla 3 bin 918 dolardan işlem gören ons altın, haftalık bazda yüzde 3,8 değer kaybetti. Bir önceki gün gerçekleştirilen işlemlerde 3 bin 853 dolara kadar gerileyen ons altın, Ekim 2025'ten bu yana en düşük seviyesini test etti. Sert satışların ardından gelen tepki alımları ise fiyatlarda sınırlı bir toparlanma sağladı.

GRAM ALTIN 6 BİN 310 LİRADAN İŞLEM GÖRÜYOR

Küresel piyasalardaki hareketlilik yurt içindeki altın fiyatlarına da yansıdı. Haftanın son işlem gününe yükselişle başlayan gram altın, sabah saatlerinde 6 bin 310 liradan işlem gördü. Aynı saatlerde çeyrek altın 10 bin 422 liradan, Cumhuriyet altını ise 41 bin 537 liradan satışa sunuldu. Altın fiyatlarındaki sert dalgalanma, özellikle birikimlerini değerli metallerde değerlendiren yatırımcıların risk yönetimini yeniden gündeme taşıdı.

İSLAM MEMİŞ'TEN "ENKAZ ALTINDA KALACAKLAR" UYARISI

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, ons altının son 13 ayın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından yatırımcıların dikkat etmesi gereken noktalara değindi. Küresel ekonomide belirsizliklerin devam ettiğini belirten Memiş, yatırımcıların yalnızca kazanç elde etmeye değil, mevcut varlıklarını korumaya da odaklanması gerektiğini ifade etti. Bütün birikimini tek bir yatırım aracına yatıranların ciddi risklerle karşı karşıya kalabileceğini vurgulayan Memiş, şu ifadeleri kullandı: "Yatırımcı şunu sorgulayacak. Dünya böyle bir ortamdayken ben varlıklarımı nasıl korumalıyım, güvenli liman neresidir? Ben hazırlığımı yaptım mı? En çok enkaz altında kalacak yatırımcılar tüm parasını bir varlığa yatırmış aylarca bekleyen yatırımcıdır. Tek altın almış, tek borsaya yatırmış, tek gümüşe yatırmış yanlış. Tek yatırım aracını seçmek çok riskli."

TÜM BİRİKİMİNİ TEK YATIRIM ARACINA BAĞLAYANLARA DİKKAT ÇEKTİ

Memiş'in açıklamalarında öne çıkan en önemli nokta, yatırımda çeşitlendirme yapılması gerektiği oldu. Altın, gümüş veya borsa gibi tek bir yatırım aracına bağlı kalmanın, piyasalarda yaşanabilecek sert fiyat hareketleri karşısında yatırımcıları savunmasız bırakabileceğine dikkat çekti. Özellikle küresel ekonomik belirsizliklerin arttığı dönemlerde yatırımcıların bütün varlıklarını tek bir alanda değerlendirmesinin riskli olduğunu belirten Memiş, finansal kararların mevcut ekonomik koşullar dikkate alınarak verilmesi gerektiğini vurguladı.

ENFLASYON İÇİN DE UYARDI

İslam Memiş, açıklamalarında küresel enflasyon görünümüne de değindi. Merkez bankalarının enflasyon tahminlerinde belirgin bir düşüş bulunmadığını ifade eden Memiş, kısa vadeli gerilemelerin kalıcı bir iyileşme anlamına gelmeyebileceğini söyledi. Memiş, "Bence ülkelerin kısa vadede enflasyon rakamları gerilese de kalıcı enflasyon tarafında düşüş beklemiyorum." ifadelerini kullandı.

Okurların en beğendiği yorum

“La düne kadar uçacak kaçacak diyordunuz. Alın kademeli alın diyordun”

Tüm yorumlar (27)
İslam MemişEkonomiGüncelGümüşSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (27)

  • Osman Aslan Osman Aslan:
    La düne kadar uçacak kaçacak diyordunuz. Alın kademeli alın diyordun 22 0
    Sami İşgören Sami İşgören:
    Bu memiş al dediğinde satacan.sat dediğinde alacan.bu adam yanıltıyor gününe göre konuşuyor. 9 1
    Türkmen Beyi Türkmen Beyi:
    İslam Memiş altın 7400 lirayken bu fiyatlara düşeceğini öngöremedi hatta ağzına bile almadı çünkü kendisi de birşey bilmiyor. Her zaman ortaya karışık konuşur, iyi bir insan ancak asla bir finans uzmanı olarak görüşlerine değer vermeyin. Birikiminizi dağıtın tek bir araca yatırmayın diyor, iyide altın gümüş borsa biri yükselse diğeri düşüyor karada zarara da ortak olun demektir bu tavsiye. Sen bir finans uzmanı olarak şu araç yükselecek şu araç düşecek şuna yönelin şundan kaçının demen lazım bir öngörün yoksa demeç vermemen lazım. Aman dikkatli olun altında borsada gümüşte de her şey olabilir tüm birikiminizi tek bir araca yatırmayın demeyi bende bilirim. 2 0
  • gunaydın Türkiye gunaydın Türkiye:
    memiş akp nin altın silahı, dediklerinin hep tersi çıktı 12 0
  • Defenestration Enjoyer Defenestration Enjoyer:
    ilk defa doğru söyledi, eflesyonda düşüş olmaz... 5 1
    KAPLUMBAĞA TERBİYECİSİ KAPLUMBAĞA TERBİYECİSİ:
    bu ne söylerse tersi olur, bunu dinledim altın aldım şu an yüzde 20 zarardayım, demekki önümüzdeki günlerde altın ve borsada yükseliş olacak 8 0
    Sezgin Altınbaş Sezgin Altınbaş:
    olmaz altını kitlediler millete daha dönüşü yok 1 0
  • Hüseyin U Hüseyin U:
    Hani düşüşler alım fırsatıydı,yıl sonu beklentisi gramda 10 bindi..şimdi çevir kazı yanmasın modunda... 4 0
  • Bhadır Uzun Bhadır Uzun:
    Bu adamın hiçbir dediğine inanılmaz dün başka konuşur bu başka yarın bambaşka onun bir tane kardeşi var Medmemiş o bundan da beter abi kardeş yalan makinesi ikisi 0 0 Yanıtla
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