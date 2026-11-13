7 günde 10 cinayetin işlendiği ilimiz! Hepsinin ortak bir yanı var - Son Dakika
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7 günde 10 cinayetin işlendiği ilimiz! Hepsinin ortak bir yanı var

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7 günde 10 cinayetin işlendiği ilimiz! Hepsinin ortak bir yanı var
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Afyonkarahisar'da 5-12 Kasım tarihleri arasında işlenen cinayetlerde 10 kişi hayatını kaybetti. Kentte korku yaratan cinayetlerin tamamının tüfekle işlenmesi dikkat çekerken, 8 kişiyi öldüren Arif Sefa Ö.'nün güvenlik gerekçesiyle İzmir'deki bir cezaevine nakledildiği öğrenildi.

Afyonkarahisar'da son bir haftada yaşanan cinayetler, kentte büyük endişeye neden oldu. 5-12 Kasım tarihleri arasında meydana gelen olaylarda 10 kişi hayatını kaybederken, cinayetlerin tamamının tüfekle işlenmesi dikkat çekti. Kentte 8 kişiyi öldüren ve tutuklanan Arif Sefa Ö.'nün ise güvenlik gerekçesiyle İzmir'deki bir cezaevine nakledildiği öğrenildi.

BİR HAFTADA 10 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Afyonkarahisar'da son bir haftada meydana gelen cinayetler, kentte korku ve endişeye yol açtı. 5-12 Kasım tarihleri arasında yaşanan üç ayrı olayda toplam 10 kişi yaşamını yitirdi. Cinayetlerin dokuzunun jandarma, birinin ise polis sorumluluk bölgesinde işlendiği belirtildi. Yaşanan olayların en dikkat çekici ortak noktası ise 10 kişinin de tüfekle öldürülmesi oldu.

50 KİLOMETRELİK GÜZERGAHTA 8 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Kentteki en kanlı olay, 5 Kasım'da İhsaniye ilçesinde yaşandı. Arif Sefa Ö. (28), biçerdöver satışı nedeniyle çıkan kavgada Ahmet Uzel (57), Bekir Toprak (50) ve Noman Toprak'ı (56) pompalı tüfekle öldürdü.

Şüpheli, ardından kaçmak amacıyla araçlarını gasp etmek istediği Seydi Ahmet Aydoğmuş (73), Satı Aydoğmuş (68), İsmail Şen (61) ile öğretmen Hilal Mete (31) ve Ayşe Sena Demir'i (46) de öldürdü. Yaklaşık 50 kilometrelik güzergâhta 8 kişiyi katleden saldırgan, bir kişiyi de ağır yaraladı.

Olayın ardından araçla Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine kaçan Arif Sefa Ö., güvenlik güçlerince yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜVENLİK GEREKÇESİYLE BAŞKA CEZAEVİNE NAKLEDİLDİ

6 Kasım'dan bu yana tutuklu bulunan Arif Sefa Ö.'nün güvenlik gerekçesiyle İzmir'deki bir cezaevine nakledildiği öğrenildi. Sekiz kişinin yaşamını yitirdiği saldırının ardından alınan nakil kararıyla ilgili gerekçenin güvenlik olduğu belirtildi.

ALACAK VERECEK MESELESİ KANLI BİTTİ

Kentteki bir diğer cinayet ise 9 Kasım'da Işıklar beldesinde meydana geldi. İddiaya göre, Aykut K. ile kayınbiraderleri M.C. ve S.C. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle anlaşmazlık yaşandı. Çıkan olayda Aykut K., kayınbiraderleri tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.

17 YAŞINDAKİ ÇOCUK TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ

Son cinayet ise 12 Kasım'da Çobanlar ilçesinde işlendi. Daha önce çocukları arasında kavga çıktığı ve bu nedenle uzun süredir husumetli oldukları öne sürülen taraflar arasında yeniden gerginlik yaşandı. İddiaya göre, 17 yaşındaki A.Ç., aralarında husumet bulunan çiftçi A.U.'yu (47) tüfekle vurarak öldürdü.

TÜM CİNAYETLERDE TÜFEK KULLANILDI

Afyonkarahisar'da bir hafta içerisinde yaşanan üç ayrı olayda 10 kişinin hayatını kaybetmesi kentte endişeye neden oldu. Farklı nedenlerle işlenen cinayetlerin tamamında tüfek kullanılması dikkat çekerken, sekiz kişinin öldürüldüğü saldırının faili Arif Sefa Ö.'nün başka bir cezaevine nakledilmesi de yaşanan olayların ardından gelen son gelişme oldu.

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    Yorumlar (1)

  • Korkusuz Korkak Korkusuz Korkak:
    Abddeki yasa gibi bir yasa gerekli silah yasası en azından kendimizi koruyabilelim 0 0 Yanıtla
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