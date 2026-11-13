Slime yayını açan yaşlı kadının sözleri boğazları düğümledi - Son Dakika
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Slime yayını açan yaşlı kadının sözleri boğazları düğümledi

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Slime yayını açan yaşlı kadının sözleri boğazları düğümledi
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Slime yayını açan yaşlı kadının sözleri boğazları düğümledi
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Geçim sıkıntısı yaşayan yaşlı bir kadın, gelir elde edebilmek için TikTok'ta slime yayını açtı. Yayın sırasında maddi durumunu anlatan kadının, "Aylığım da yok, yıllığım da yok. Emekli maaşım yetmiyor değil, çünkü o da yok." sözleri dikkat çekti.

Geçim sıkıntısı çektiği belirtilen yaşlı bir kadın, para kazanabilmek umuduyla TikTok'ta canlı yayın yapmaya başladı. Slime içerikli yayın açan kadın, ekonomik durumunu izleyicilere anlattı.

"EMEKLİ MAAŞIM YETMİYOR DEĞİL, ÇÜNKÜ O DA YOK"

Canlı yayında herhangi bir düzenli gelirinin bulunmadığını dile getiren kadın, "Aylığım da yok, yıllığım da yok. Emekli maaşım yetmiyor değil, çünkü o da yok." ifadelerini kullandı.

Kadının sözleri, geçim sıkıntısını ve gelir elde etmek için gösterdiği çabayı gözler önüne serdi.

Okurların en beğendiği yorum

“Güzelim coğrafyada çekilen dertlere bak geçim sıkıntısı içinde çoğunluk”

Tüm yorumlar (1)
YaşamSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • erbilek06 erbilek06:
    Güzelim coğrafyada çekilen dertlere bak geçim sıkıntısı içinde çoğunluk 3 1 Yanıtla
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