Parkta uygunsuz görüntüler: Bademciklerini çekiyor, hiç utanma kalmamış

Gaziantep'teki Gazikent Parkı'nda kaydedilen görüntüler tartışma yarattı. İddiaya göre parkta bulunan iki kişinin yakınlaşması, çevredeki vatandaşların tepkisine neden oldu. Kamuya açık alanda yaşanan anlar, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

"BADEMCİKLERİNİ ÇEKİYOR, HİÇ UTANMA KALMAMIŞ"

Görüntüleri kaydeden vatandaşın olay karşısında yaptığı yorum dikkat çekti. Parktaki iki kişiyi görüntüleyen vatandaş, "Bademciklerini çekiyor, hiç utanma kalmamış" ifadelerini kullandı.