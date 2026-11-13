Koleksiyonu ortaya çıktı! İşçilere tazminatı çok gören patronunun lüks sevdası

İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası'nda 18 işçinin hayatını kaybettiği patlamanın ardından şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran hakkında yeni iddialar ortaya atıldı. İşçilerin kıdem tazminatlarını düşürmek amacıyla sigorta giriş çıkışı yaptırdığı öne sürülen Başaran'ın, değeri 30 milyon euroyu aşan ve 80'den fazla lüks otomobilden oluşan bir koleksiyona sahip olduğu iddia edildi.

18 İŞÇİNİN ÖLDÜĞÜ FABRİKANIN PATRONU HAKKINDA YENİ İDDİA

İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası'nda 9 Kasım'da meydana gelen ve 18 işçinin yaşamını yitirdiği patlamaya ilişkin soruşturma sürerken şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran hakkında dikkat çeken iddialar gündeme geldi. Soruşturma kapsamında 9 şüphelinin tutuklandığı, Başaran hakkında ise ev hapsi kararı verildiği belirtilmişti. Fabrikada çalışan işçilerin kıdem tazminatlarını azaltmak amacıyla sigorta giriş çıkışlarının yapıldığı iddialarının ardından bu kez Başaran'ın lüks otomobil koleksiyonu tartışma konusu oldu.

80'DEN FAZLA LÜKS OTOMOBİL

Sabah gazetesinin haberine göre Başaran'ın 80'den fazla lüks otomobilden oluşan özel bir koleksiyona sahip olduğu iddia edildi. Koleksiyonda, dünyada sınırlı sayıda üretilen ve otomobil tutkunlarının yakından takip ettiği nadir süper spor modellerin de bulunduğu öne sürüldü.

KOLEKSİYONUN DEĞERİ 30 MİLYON EUROYU AŞIYOR

Uluslararası lüks otomobil ve koleksiyon araçları platformu Agent4Stars'ta yer aldığı belirtilen bilgilere göre, Başaran'a ait olduğu öne sürülen otomobil koleksiyonunun toplam değeri 30 milyon euronun üzerinde... Bu tutarın yaklaşık 1 milyar 672 milyon 825 bin 500 liraya karşılık geldiği belirtilirken koleksiyonda özel üretim ve nadir bulunan otomobillerin yer aldığı aktarıldı.

SINIRLI SAYIDA ÜRETİLMİŞ MODELLER

Başaran’ın lüks koleksiyonunda bulunduğu öne sürülen sınırlı sayıda üretilen modellerin de bulunduğu araçlar ise şöyle;

İŞÇİLERİN SİGORTA GİRİŞ ÇIKIŞLARI DA TARTIŞMA KONUSU

Başaran hakkında daha önce de fabrikada çalışan işçilerin kıdem sürelerini düşürmek ve daha az tazminat ödemek amacıyla sigorta giriş çıkışı yaptırıldığı iddiası ortaya atılmıştı. Söz konusu iddialar henüz kesinleşmezken 18 işçinin hayatını kaybettiği facianın ardından gündeme gelen lüks otomobil koleksiyonu, fabrika yönetimine ilişkin tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı.

FABRİKADAKİ PATLAMADA 18 İŞÇİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

9 Kasım'da İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası'nın çelikhane bölümünde bakım çalışmaları sırasında patlama meydana gelmişti. Aktarılan bilgilere göre elektrik ark ocaklarından birinde yürütülen çalışma sırasında tavan vincinin koparak ocağa düşmesiyle başlayan olayda, kopan parçalar doğalgaz hattına isabet etmiş ve yangın çıkmıştı. Faciada 18 işçi hayatını kaybetmiş, 15 işçi de yaralanmıştı. Patlamanın kesin nedeninin ve olası ihmallerin belirlenmesi amacıyla teknik inceleme başlatılmıştı.