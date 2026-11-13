Koleksiyonu ortaya çıktı! İşçilere tazminatı çok gören patronunun lüks sevdası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Koleksiyonu ortaya çıktı! İşçilere tazminatı çok gören patronunun lüks sevdası

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Koleksiyonu ortaya çıktı! İşçilere tazminatı çok gören patronunun lüks sevdası
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
9 yorum

İzmir'de işçilerin hayatını kaybettiği HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası'nın sahibi Mehmet Rüştü Başaran hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İşçilere daha az kıdem tazminatı ödemek için sigorta giriş çıkışı yaptırdığı öne sürülen Başaran'ın, aralarında sınırlı sayıda üretilmiş modellerin de bulunduğu 80'den fazla lüks otomobile sahip olduğu iddia edildi. Koleksiyonun toplam değerinin ise 30 milyon euroyu (yaklaşık 1,67 milyar TL) aştığı belirtildi.

İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası'nda 18 işçinin hayatını kaybettiği patlamanın ardından şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran hakkında yeni iddialar ortaya atıldı. İşçilerin kıdem tazminatlarını düşürmek amacıyla sigorta giriş çıkışı yaptırdığı öne sürülen Başaran'ın, değeri 30 milyon euroyu aşan ve 80'den fazla lüks otomobilden oluşan bir koleksiyona sahip olduğu iddia edildi.

18 İŞÇİNİN ÖLDÜĞÜ FABRİKANIN PATRONU HAKKINDA YENİ İDDİA

İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası'nda 9 Kasım'da meydana gelen ve 18 işçinin yaşamını yitirdiği patlamaya ilişkin soruşturma sürerken şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran hakkında dikkat çeken iddialar gündeme geldi. Soruşturma kapsamında 9 şüphelinin tutuklandığı, Başaran hakkında ise ev hapsi kararı verildiği belirtilmişti. Fabrikada çalışan işçilerin kıdem tazminatlarını azaltmak amacıyla sigorta giriş çıkışlarının yapıldığı iddialarının ardından bu kez Başaran'ın lüks otomobil koleksiyonu tartışma konusu oldu.

Koleksiyonu ortaya çıktı! İşçilere tazminatı çok gören patronunun lüks sevdası

80'DEN FAZLA LÜKS OTOMOBİL

Sabah gazetesinin haberine göre Başaran'ın 80'den fazla lüks otomobilden oluşan özel bir koleksiyona sahip olduğu iddia edildi. Koleksiyonda, dünyada sınırlı sayıda üretilen ve otomobil tutkunlarının yakından takip ettiği nadir süper spor modellerin de bulunduğu öne sürüldü.

Koleksiyonu ortaya çıktı! İşçilere tazminatı çok gören patronunun lüks sevdası

KOLEKSİYONUN DEĞERİ 30 MİLYON EUROYU AŞIYOR

Uluslararası lüks otomobil ve koleksiyon araçları platformu Agent4Stars'ta yer aldığı belirtilen bilgilere göre, Başaran'a ait olduğu öne sürülen otomobil koleksiyonunun toplam değeri 30 milyon euronun üzerinde... Bu tutarın yaklaşık 1 milyar 672 milyon 825 bin 500 liraya karşılık geldiği belirtilirken koleksiyonda özel üretim ve nadir bulunan otomobillerin yer aldığı aktarıldı.

SINIRLI SAYIDA ÜRETİLMİŞ MODELLER

Başaran’ın lüks koleksiyonunda bulunduğu öne sürülen sınırlı sayıda üretilen modellerin de bulunduğu araçlar ise şöyle;

Koleksiyonu ortaya çıktı! İşçilere tazminatı çok gören patronunun lüks sevdası

İŞÇİLERİN SİGORTA GİRİŞ ÇIKIŞLARI DA TARTIŞMA KONUSU

Başaran hakkında daha önce de fabrikada çalışan işçilerin kıdem sürelerini düşürmek ve daha az tazminat ödemek amacıyla sigorta giriş çıkışı yaptırıldığı iddiası ortaya atılmıştı. Söz konusu iddialar henüz kesinleşmezken 18 işçinin hayatını kaybettiği facianın ardından gündeme gelen lüks otomobil koleksiyonu, fabrika yönetimine ilişkin tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı.

FABRİKADAKİ PATLAMADA 18 İŞÇİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

9 Kasım'da İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası'nın çelikhane bölümünde bakım çalışmaları sırasında patlama meydana gelmişti. Aktarılan bilgilere göre elektrik ark ocaklarından birinde yürütülen çalışma sırasında tavan vincinin koparak ocağa düşmesiyle başlayan olayda, kopan parçalar doğalgaz hattına isabet etmiş ve yangın çıkmıştı. Faciada 18 işçi hayatını kaybetmiş, 15 işçi de yaralanmıştı. Patlamanın kesin nedeninin ve olası ihmallerin belirlenmesi amacıyla teknik inceleme başlatılmıştı.

Ev hapsindeki patronun talimatı fabrikayı karıştırdı! Cep telefonu yasağı getirildiEv hapsindeki patronun talimatı fabrikayı karıştırdı! Cep telefonu yasağı getirildi Aliağa faciası sonrası HABAŞ patronuna Yeniköy'deki yalıda ev hapsi iddiasıAliağa faciası sonrası HABAŞ patronuna Yeniköy'deki yalıda ev hapsi iddiası Fabrika patlamasının kurbanı Abdullah Kılınç, Şanlıurfa'da toprağa verildiFabrika patlamasının kurbanı Abdullah Kılınç, Şanlıurfa'da toprağa verildi
Okurların en beğendiği yorum

“şimdi bu adam serbestmi degilmi .bunun mal varlığına el konulacak mi yoksa devammi dencek ?”

Tüm yorumlar (9)
Mehmet Rüştü BaşaranSigortaGüncelİzmirSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (9)

  • Erdal Ozkan Erdal Ozkan:
    şimdi bu adam serbestmi degilmi .bunun mal varlığına el konulacak mi yoksa devammi dencek ? 7 1
    Turgut Yıldız Turgut Yıldız:
    mal varlığını almak hapise atmak çözüm değil ölen kişilerin ailelerine ömüt boyu bakması lazım. Bunun için yüklü bir tazminat ödemesi gerekiyor.Tamam herşey para değil ama ölenlerin çocukları okuyacak babasız büyüyecek Anneleri herşeyi olmayaya çalışacaklar. o yüzden para ödemesi önemli fakat yıllarca mahkeme sürerse bir anlamı olmaz 0 0
  • İnr İnr:
    Bu devirde yandaşsa haracını veriyorsa bişey olmaz 3 3
  • Erdinç Tek Erdinç Tek:
    19 can gitti ev hapsi verildi Kartal kaya faciasındakiler agırlaştırılmış muebbet adalet 1 1
  • Turgut Yıldız Turgut Yıldız:
    ondan sonra işçiye gelince asgari ücret yoksa batarız diyip bir kaç yalamayı gaza getirip işçi ile karşı karşıya getirirler. ölümlü kazada kıdem ve diğer tazminat haricinde ailesi mağdur olduğu için tazminat ödemek zorunda. 1 0 Yanıtla
  • Canip Çınar Canip Çınar:
    Habaş TR'nin en prestijli şirketidir. Adapazarındaki Honda fabrikasını satın alıp, Gerekli ekipmanı oluşturduktan sonra, tam üretime geçecekken bu olayın vuku bulması manşdardır. Birileri biyerlerde fişini çekti bence. Habaşın sattığı lpg, hem kaliteli hemde uygun fiyaylı idi! kendi tankerleri ile çalışırdı! Kime ne zararı dokunabilirdiki? düşünmek Kâzım... 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

85 bin liralık kira 324 bine çıktı: Oğuzhan Koç karara itiraz etti 85 bin liralık kira 324 bine çıktı: Oğuzhan Koç karara itiraz etti
Havuz hayaliyle başladı, milyonluk servetle bitti Hepsi ona kaldı Havuz hayaliyle başladı, milyonluk servetle bitti! Hepsi ona kaldı
AVM’de kadınlara saldırdı Karşısına çıkan genç tek yumrukla yere serdi AVM'de kadınlara saldırdı! Karşısına çıkan genç tek yumrukla yere serdi
ABD’de İran korkusu Trump’ın adamları birer birer askeri üslere taşınıyor ABD'de İran korkusu! Trump'ın adamları birer birer askeri üslere taşınıyor
Şehit pilotlarımızın son çabası ortaya çıktı Büyük faciayı önlemişler Şehit pilotlarımızın son çabası ortaya çıktı! Büyük faciayı önlemişler
Kuzey Kore 78 yıllık bayrağını değiştirdi: Yıldız kaldı, ölçü değişti Kuzey Kore 78 yıllık bayrağını değiştirdi: Yıldız kaldı, ölçü değişti
Mağlubiyetin ardından bir kötü haber daha Milli yıldız Fransa maçında yok Mağlubiyetin ardından bir kötü haber daha! Milli yıldız Fransa maçında yok
Bir neslin hafızasına kazınmıştı Ayça_22 hakkında şaşırtan iddia Bir neslin hafızasına kazınmıştı! Ayça_22 hakkında şaşırtan iddia
BİM, kuruyemiş üreticisi Milhans Gıda’yı aldı: Devirde fon formülü BİM, kuruyemiş üreticisi Milhans Gıda'yı aldı: Devirde fon formülü
Nvidia’da Huang dönemi kapandı: Geçici CEO Kress çalışanlara ne dedi Nvidia'da Huang dönemi kapandı: Geçici CEO Kress çalışanlara ne dedi?
Belçika maçının devresinde Ümit Özat’tan Sergen Yalçın’a ağır sözler Belçika maçının devresinde Ümit Özat'tan Sergen Yalçın'a ağır sözler
11:11
Cemre Baysel sonunda itiraf etti Milli futbolcuyla aşk yaşıyor
Cemre Baysel sonunda itiraf etti! Milli futbolcuyla aşk yaşıyor
10:57
İspanyollar Arda Güler’i yere göğe sığdıramadı Messi ve Beckham dediler
İspanyollar Arda Güler'i yere göğe sığdıramadı! Messi ve Beckham dediler
10:54
Altın fiyatlarında sürpriz dönüş Dev bankalar tahminlerini peş peşe güncelledi
Altın fiyatlarında sürpriz dönüş! Dev bankalar tahminlerini peş peşe güncelledi
10:36
Şehitler Köprüsü’nde hareketli anlar Silahıyla aracın üzerine çıktı, polis alarmda
Şehitler Köprüsü'nde hareketli anlar! Silahıyla aracın üzerine çıktı, polis alarmda
10:26
Ne şakaları var ne de acımaları Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
Ne şakaları var ne de acımaları! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
10:19
TFF resmen açıkladı Milli futbolcu kamptan ayrıldı
TFF resmen açıkladı! Milli futbolcu kamptan ayrıldı
10:10
Belçika maçının devresinde Ümit Özat’tan Sergen Yalçın’a ağır sözler
Belçika maçının devresinde Ümit Özat'tan Sergen Yalçın'a ağır sözler
09:30
Şehit pilotlarımızın son çabası ortaya çıktı Büyük faciayı önlemişler
Şehit pilotlarımızın son çabası ortaya çıktı! Büyük faciayı önlemişler
09:29
ABD’de İran korkusu Trump’ın adamları birer birer askeri üslere taşınıyor
ABD'de İran korkusu! Trump'ın adamları birer birer askeri üslere taşınıyor
07:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri İsrail’i rahatsız etti Ankara’dan sert yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri İsrail'i rahatsız etti! Ankara'dan sert yanıt
07:20
Altın fiyatlarında sert düşüş 13 ayın en düşük seviyesi görüldü
Altın fiyatlarında sert düşüş! 13 ayın en düşük seviyesi görüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2026 11:14:43. #.0.3#
SON DAKİKA: Koleksiyonu ortaya çıktı! İşçilere tazminatı çok gören patronunun lüks sevdası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android