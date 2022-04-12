Son Dakika Sigorta Haberleri

- 12:16 Sigorta şirketleri, salgın kaynaklı vefatlarda 661 milyon TL kredi borcu kapattı
Hayat sigortası şirketlerinin sadece yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bağlantılı vefatlar için üstlendiği tazminat tutarı 661 milyon TL oldu.
- 12:06 Arkas Spor'un 11 yıllık özlemi bitti
İzmir'de erkek voleybolunun lokomotif kulübü Arkas Spor, Sivas'ta organize edilen Axa Sigorta Kupa Voley Finalinde Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 mağlup ederek 11 yıl sonra eski adıyla Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.
- 11:59 Sinop'ta trafik denetimleri mart raporu
Sinop Emniyet Müdürlüğünün sorumluluk alanında 2022 yılı Mart ayı merkez, bölge ve ilçe trafik birimlerinin faaliyet raporları açıklandı.
- 11:23 Eczacıbaşı Dynavit, AXA Sigorta Kupa Voley'de yarın Fenerbahçe Opet ile karşılaşacak
Eczacıbaşı Dynavit, Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de yarın Fenerbahçe Opet ile karşı karşıya gelecek.
- 11:10 Pınar Karşıyaka potadan çıktı
ING Basketbol Süper Ligi'nde erteleme maçında Frutti Extra Bursaspor deplasmanında ilk yarıda 18 sayı farkla öne geçmesine rağmen salondan 84-77 mağlup ayrılan Pınar Karşıyaka, bitime 3 hafta kala ilk 4 sıranın gerisine düştü.
- 11:05 Bandırmaspor taraftarı, "Süper Lig" hedefine kenetlendi
Spor Toto 1. Lig'de zirve yarışını sürdüren Royal Hastanesi Bandırmaspor'un taraftarları, kulübün 57 yıllık tarihinde ilk kez bu kadar çok yaklaştıkları Süper Lig hedefine kenetlenerek kenti bordo-beyaz renklerle donattı.
- 10:46 Kesinleşmiş 22 yıl hapis cezası olan firari yakalandı
Antalya'nın Kaş ilçesinde dolandırıcılık ve uyuşturucu madde ticaretinden aranan ve 11 suçtan 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.
- 10:40 AXA Sigorta Kupa Voley Kadınlar Final Etabı'na doğru
Ankara'da 15-17 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek 2021-2022 AXA Sigorta Kupa Voley Kadınlar Final Etabı'nın basın toplantısı yapıldı.
- 10:26 AK Parti döneminden kalan borçlar için İBB ve ABB'ye haciz gelebilir
AK Parti'nin Meclis'e sunduğu torba yasa teklifi, İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerini sıkıntıya sokacak. Çünkü teklifin yasalaşmasıyla İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerine önceki dönemden kalan metro borçları için haciz gelmesinin önü açılıyor. Her iki belediye AK Parti döneminden kalan borçların 25 gün içinde ödenmemesi halinde icraya verilebilecek.
- 09:49 OtoKonfor ve Magdeburger Sigorta iş birliğine gitti
Otomotiv sektörüne teknolojik altyapısıyla yenilikçi çözümler üreten OtoKonfor, Magdeburger Sigorta ile önemli bir iş birliğine imza attı.
- 09:30 Galatasaray, Kupa Voley finaline itiraz edecek
Galatasaray Kulübü, Arkas Spor ile oynanan AXA Sigorta Kupa Voley finalinin ilk setinde skorun tabelaya yanlış yansıtıldığı gerekçesiyle mücadelenin hakemleri ve gözlemcileriyle ilgili hukuki girişimlerde bulunulacağını açıkladı.
- 00:59 Bakan Yanık: "Mart ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 6,6 milyar liralık nakdi yardımda bulunduk"
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, mart ayı içerisinde ihtiyaç sahiplerine 6,6 milyar liralık nakdi yardımda bulunduklarını açıkladı.
- 00:59 Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de ödüller sahiplerini buldu
Arkas Spor'un şampiyonluğuyla tamamlanan 2021-2022 voleybol sezonu Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de madalya, kupa ve ödüller sahiplerini buldu.
- 00:59 Final maçını kuzusuyla birlikte izledi
Sivas'ta oynanan Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley finalini kartopu isimli kuzusu ile izleyen Sivaslı taraftar büyük ilgi çekti.
- Dün Dün 23:43 İçişleri Bakanı Soylu: "Göç yollarının taşlarını, Batı emperyalizmi döşedi"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Göç yollarının taşlarını, Batı emperyalizmi döşedi" dedi.
- Dün Dün 23:23 Final maçında hata iddiası! Galatasaray hukuki girişimlerde bulunulacağını duyurdu
Galatasaray Kulübü, erkek voleybol takımının AXA Sigorta Kupa Voley finalinde Arkas Spor'a 3-2 mağlup olduğu karşılaşmada hakemin ilk sette skor hatası yaptığını iddia etti.
- Dün Dün 19:39 Hollanda'da bankası ABN AMRO, köle ticaretindeki rolü sebebiyle özür diledi
Hollanda'nın üçüncü büyük bankası ABN AMRO, selefi olan şirketlerin ve kurucularının köle ticaretindeki dahli nedeniyle özür diledi.
- Dün Dün 19:10 Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde Arkas Spor şampiyon oldu
Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde Arkas Spor, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yenerek şampiyon oldu.
- Dün Dün 19:01 Kupa Voley'de şampiyon Arkas Spor oldu
- Kupa Voley'de şampiyon Arkas Spor oldu Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley final karşılaşmasında Galatasaray HDI Sigorta'yı 25-23, 22-25, 25-17, 27-29 ve 15-8'lik set sonuçlarıyla 3-2 mağlup eden Arkas Spor, şampiyon oldu.
- Dün Dün 18:53 Kupa Voley'de şampiyon Arkas Spor oldu
Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley final karşılaşmasında Galatasaray HDI Sigorta'yı 25-23, 22-25, 25-17, 27-29 ve 15-8'lik set sonuçlarıyla 3-2 mağlup eden Arkas Spor, şampiyon oldu.
- Dün Dün 18:36 Final maçını kuzusuyla birlikte izledi
- Final maçını kuzusuyla birlikte izledi Sivas'ta oynanan Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley finalini kartopu isimli kuzusu ile izleyen Sivaslı maça damga vurdu Sivas'ta oynanan Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley finalini kartopu isimli kuzusu ile izleyen Sivaslı taraftar büyük ilgi çekti.
- Dün Dün 18:35 Sigorta parası tahsili dolandırıcılığına 6 yıl 8 ay hapis
Samsun'da sigorta şirketinden aradığını belirterek 2 kişiyi dolandırmaktan yargılanan şahıs, 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
- Dün Dün 18:12 Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan Arkas Spor'a tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yenerek şampiyon olan Arkas Spor'u kutladı.
- Dün Dün 18:12 Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de şampiyon Arkas Spor
SALON: Sivas Taha AkgülHAKEMLER: Ozan Çağın Sarıkaya, Kadir GirenteARKAS SPOR: McDonnell, Ulaş Kıyak, Nicholas, Mustafa Cengiz, Burutay Subaşı, Mirza Lagumdzija (Caner Dengin, Bertuğ Öndeş, Batuhan Avcı, Gabrıel, Mırza, Burak Çevik)GALATASARAY HDI SİGORTA: Vahit Emre Savaş, Murat Yenipazar,...
- Dün Dün 18:10 Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de ödüller sahiplerini buldu
- Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de ödüller sahiplerini buldu Arkas Spor'un şampiyonluğuyla tamamlanan 2021-2022 voleybol sezonu Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de madalya, kupa ve ödüller sahiplerini buldu.
- Dün Dün 18:05 Kupa Voley'de şampiyon Arkas Spor oldu
Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley final karşılaşmasında Galatasaray HDI Sigorta'yı 25-23, 22-25, 25-17, 27-29 ve 15-8'lik set sonuçlarıyla 3-2 mağlup eden Arkas Spor, şampiyon oldu.
- Dün Dün 18:04 Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finali
Salon: 4 Eylül Taha AkgülHakemler: Ozan Çağın Sarıkaya, Kadir GirenteArkas Spor: McDonnell, Ulaş Kıyak, Hoag, Mustafa Cengiz, Burutay Subaşı, Mirza Lagumdzija (Caner Dengin, Bertuğ Öndeş, Batuhan Avcı, Candido, Burak Çevik)Galatasaray HDI Sigorta: Vahit Emre Savaş, Murat Yenipazar, Divis,...
- Dün Dün 17:51 Eskişehir'de helikopter destekli trafik denetimi
Eskişehir'de jandarmanın yaptığı helikopterli trafik denetiminde 13 sürücüye toplamda 6 bin 487 TL idari para cezası uygulandı, kontrol edilen 254 araçtan 3'ü trafikten men edildi.
- Dün Dün 17:36 Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde Arkas Spor, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yenerek şampiyon oldu.
Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde Arkas Spor, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yenerek şampiyon oldu.
- Dün Dün 17:24 Avukatlık Kanunu'nda Değişiklik Teklifi, Adalet Komisyonunda
Adalet Komisyonunda, Avukatlık Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.
- Dün Dün 17:18 Erdoğan istihdam paketini açıkladı! Günlük 179 liraya kadar ödeme yapılacak!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ve işsizlerin, mesleki deneyim kazanmalarını sağlamak ve istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla yapılan işbaşı eğitim programının detayları belli oldu. İş arayan statüsündeki katılımcılara günlük 163, öğrencilere 122 lira ödenecek. Geleceğin meslekleri olarak belirlenen programlara katılanlara ise günlük 179 lira verilecek.
- Dün Dün 15:51 Emeklilerin gözü bayram ikramiyesinde! En az 2 bin 500 TL istiyorlar
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Eskişehir Şube Başkanı Arif Duru, emeklilere verilen bin 100 TL bayram ikramiyesinin enflasyon rakamları oranında artırılarak en az 2 bin 500 TL yükseltilmesi gerektiğini söyledi.
- Dün Dün 15:25 VATSO Başkanı Kandaşoğlu'ndan yetkililere çağrı
Van Ticaret ve Sanayi İş Dünyası Derneği (VATSO) Başkanı ve aynı zamanda Doğu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Zahir Kandaşoğlu, inşaat malzemelerinin fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle yeni bir fiyat düzenlemesinin sektöre hareketlilik getireceğini söyledi.
- Dün Dün 15:15 Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, çiftçiye ürün alım garantisi verilmesini istedi
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, köprü projelerinde verilen geçiş garantisi gibi çiftçiye de dolar üzerinden ürünlerinin alım garantisi verilmesini istedi.
- Dün Dün 15:10 CHP'li Özel, emekli ikramiyesinin artırılması için destek istedi
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, emeklilerin bayram ikramiyelerinin 1100 TL'den asgari ücret seviyesine çıkartılmasını da içeren yasa teklifiyle ilgili tüm siyasi partilerden destek istedi.
- Dün Dün 13:53 Konya'da telefonla aradıkları kadını 341 bin lira dolandırmaya çalışan sanıklara hapis cezası
Konya'da telefonla aradıkları 81 yaşındaki kadının 341 bin lirasını almak isterken yakalanan 3 sanığa "nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs" suçundan 4'er yıl hapis cezası verildi.
- Dün Dün 13:12 Petkimspor sezonun maçlarına bileniyor
ING Basketbol Süper Ligi'nde sezon başından beri düşme hattından kurtulamayan Aliağa Petkimspor, bitime 3 hafta kala en önemli sınavlarını üst üste 2 direkt rakibine karşı verecek.
- Dün Dün 13:11 Evli çift 9 milyon TL'lik vurgun yapmış, sonra da har vurup harman savurmuştu: 357 yılla yargılanıyorlar
İzmit'teki bir sigorta firmasında çalışan evli çift, firma bünyesinde yatırım yapacaklarını söyleyerek 9 milyon TL'nin üzerinde para topladı. Evli çift, lüks yaşamlarını sosyal medyadan paylaşınca yaptıkları vurgun ortaya çıktı. Mağdurların şikayeti üzerinde gözaltına alınan evli çift, 357 yıl hapis cezasıyla yargılanacak.
- Dün Dün 13:10 Altınordu son 5 haftanın lideri
Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste 4 galibiyet aldıktan sonra zorlu Eyüpspor deplasmanından 1 puanla dönen Altınordu, son 5 haftanın en çok puan toplayan takımı oldu.
- Dün Dün 12:57 KOBİ'lere e-ihracat kolaylığı
Yurtiçi Kargo, Fast Trade isimli projesiyle e-ticaret üzerinden ihracat yapmak isteyen KOBİ'lere avantajlar sağladığını duyurdu.
- Dün Dün 12:55 Fındıkta zirai don riskine karşı yakın takip
Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, kar yağışı sonrası fındıkta zirai don tehlikesinin önümüzdeki günlerde belli olacağını söyledi.
- Dün Dün 11:35 Yıldırım 'Atık Dönüşüm Timi' görev başında
Yıldırım 'Atık Dönüşüm Timi' görev başında Yıldırım Belediyesi, zorlu şartlar altında ve kayıt dışı olarak çalışan sokak toplayıcılarına statü kazandırmak, toplanan atıkları ise kayıt altına almak amacı ile Bursa'da bir ilke imza attı.
- Dün Dün 11:24 Mart ayında ihtiyaç sahiplerine 6,6 milyar lirayı aşan nakdi yardım yapıldı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, mart ayı içerisinde ihtiyaç sahiplerine 6,6 milyar lirayı aşan nakdi yardımda bulunduklarını bildirdi.
- Dün Dün 11:14 Yıldırım Belediyesi "çekçekçileri" istihdam ederek "Atık Dönüşüm Timi" oluşturdu
Bursa'da, Yıldırım Belediyesi "çekçekçi" olarak bilinen katı atık toplayıcılarına birer elektrikli araç vererek "Yıldırım Atık Dönüşüm Timi" kurdu.
- Dün Dün 08:59 GÜNDEM / 13 Nisan 2022
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na başkanlık edecek.
- Dün Dün 00:59 AK Parti, Bankacılık Kanunu ile ilgili kanun teklifi verdi
AK Parti Bankacılık Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini TBMM Başkanlığına sundu.
- Dün Dün 00:26 e-Devlet ve e-Nabız'ın hacklendiği iddia edildi!
Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda e-Devlet ve e-Nabız verilerinin bilgisayar korsanları tarafından çalındığını iddia etti. Haskoloğlu, "Yaklaşık 2 ay önce bir hacker grubunun kendisine ulaştığını söyleyen Haskoloğlu, "E-Devlet ve devlete ait sitelerden verilerin çalındığını söylediler. Verileri hala da sızdırıyor olduklarını belirttiler. Bazı devlet yetkililerinin bilgilerini benimle paylaştılar. Buna yeni kimlik kartları da dahil." dedi.
- 12.04.2022 12 Nis 23:59 GÜNDEM ÖZETİ / 13 Nisan 2022
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na başkanlık edecek.
- 12.04.2022 12 Nis 22:11 Çin'in Finansal Düzenleme Kuruluşu Yük Lojistiğine Destek Çağrısında Bulundu
BEİJİNG, 12 Nisan (Xinhua) — Kurul, Bankacılık kuruluşlarının, kamyon sürücülerinin Kovid-19 salgını nedeniyle taşıt kredilerini geri ödemekte güçlük çekmesi halinde uygun olarak kredi vadesinin uzatılması ve yenilemesine ilişkin makul düzenlemeleri yapmaları gerektiğini kaydetti. Çin Bankacılık ve Sigorta Düzenleme Kurulu, bankacılık kuruluşlarının aynı zamanda kendi çalışma koşullarına ve müşterilerin geri ödeme kabiliyetine göre kredi faiz oranlarını […]
- 12.04.2022 12 Nis 21:30 Senegal'deki Fransız seçmenin yüzde 14'ü cumhurbaşkanlığı seçiminde aşırı sağa oy verdi
Senegal'de oy kullanan Fransız seçmenin yüzde 14'ünün, Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçiminde aşırı sağcı adaylara oy verdiğinin ortaya çıkması ülkede şaşkınlık ve tepkiyle karşılandı.
- 12.04.2022 12 Nis 20:27 Süper Lig'den 5 kulüp, PFDK'ye sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 5 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
- 12.04.2022 12 Nis 18:50 Kılıçdaroğlu: Döviz garantili işlemlerin tamamını TL'ye çevireceğiz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'de bürokrasiden ekonomiye farklı konularda iktidarı eleştirdi.
- 12.04.2022 12 Nis 18:44 AK Parti'nin torba yasa teklifi Meclis'te (2)
AK PARTİ'Lİ ELİTAŞ'TAN AÇIKLAMAAK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM Başkanlığı'na sundukları 20 maddelik yasa teklifinin ayrıntılarını açıkladı.
- 12.04.2022 12 Nis 18:35 Ekonomiye ilişkin "torba" kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu (1)
Resmi kuruluşlar, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlara ait olanlar dışındaki tüm ticari mevduat ve katılım fonu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından sigorta edilecek.
- 12.04.2022 12 Nis 18:35 Voleybol: AXA Sigorta Kupa Voley finaline doğru
Voleybol AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde yarın Arkas Spor ile Galatasaray HDI Sigorta karşılaşacak.
- 12.04.2022 12 Nis 18:03 AK Parti, Bankacılık Kanunu ile ilgili kanun teklifi verdi
AK Parti Bankacılık Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini TBMM Başkanlığına sundu.
- 12.04.2022 12 Nis 17:24 AK Parti'nin torba yasa teklifi Meclis'te
AK Parti, ekonomik düzenlemeleri de içeren 20 maddelik torba yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.
- 12.04.2022 12 Nis 15:25 Londra'da iklim değişikliği protestosu
İngiltere'de çevreci grup Extinction Rebellion aktivistleri, fosil yakıt endüstrisine verilen desteği protesto etmek için bir sigorta şirketinin girişini kapattı.
- 12.04.2022 12 Nis 15:02 Misli.com Sultanlar Ligi play-off etabı
Misli.com Sultanlar Ligi Play-Off 5/6 ve 7/8 etaplarının maç programı belirlendi.
- 12.04.2022 12 Nis 14:25 OYAK YATIRIM 'Pratik Hesap Mobil Uygulaması'nı hayata geçirdi
Müşterilerinin yüz yüze gerçekleştirdikleri işlemleri uzaktan ve dijital ortamda yapmalarını kolaylaştırmak amacıyla yenilikçi bir yaklaşım ortaya koyan OYAK YATIRIM, OCR Labs altyapısıyla geliştirilen Pratik Hesap mobil uygulamasını devreye soktu.
- 12.04.2022 12 Nis 14:25 CHP lideri Kılıçdaroğlu: Satacak bir şey kalmadı şimdi Türkiye'nin itibarını satıyorlar!
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdi. Kılıçdaroğlu, "Hazır parayla idare ettiler. Malları mülkleri sattılar, fabrikaları, bankaları, sigorta şirketlerini, hazine arazilerini sattılar, aldıkları paralarla idare ettiler. Deniz bitti şimdi ne yapacaklarını bilmiyorlar satacak bir şey kalmadı ama şimdi Türkiye'nin itibarını satıyorlar" dedi.
- 12.04.2022 12 Nis 14:23 Yeni Pakistan'dan eski Pakistan'a: İmran Han'ın düşürülüşü
Dr. Hayati Ünlü, Pakistan iç siyasetinde yaşanan gerilimi ve İmran Han hükümetinin düşürülüşünü AA Analiz için kaleme aldı.
- 12.04.2022 12 Nis 12:17 CHP'den kanun teklifi: Emeklinin bayram ikramiyesi asgari ücret seviyesine çıkarılmalı
CHP, TBMM Başkanlığı'na sundukları kanun teklifiyle; emeklilere verilen bayram ikramiyesinin bin 100 TL'den net asgari ücret tutarına artırılmasını, bayram ikramiyesinin bankalar, sigorta şirketleri, ticaret ve sanayi odaları ve borsalardan emekli olanlara da verilmesini önerdi.
- 12.04.2022 12 Nis 11:54 Anayasa Mahkemesinden inşaat işçisinin ölümüne ilişkin başvuruda yaşam hakkının ihlali kararı
Anayasa Mahkemesi, inşaat işçisinin yüksekten düşerek hayatını kaybettiği olaya ilişkin yargılamada, suçun niteliğini değiştirebilecek durumdaki iddialar dikkate alınmadan karar verilmesini etkili soruşturma yükümlülüğü bakımından yaşam hakkının ihlali saydı.
- 12.04.2022 12 Nis 11:18 CHP'den 'emeklilerin bayram ikramiyesi artırılsın' teklifi
CHP, emeklilerin bayram ikramiyelerinin 1100 TL'den asgari ücret seviyesine çıkartılmasını da içeren yasa teklifini, TBMM Başkanlığı'na sundu.
- 12.04.2022 12 Nis 10:38 Amasya'da seraları kardan zarar gören çiftçiler destekle yeniden üretime başladı
Türkiye'nin önemli sebze üretim merkezleri arasında yer alan Amasya'da, yoğun kar yağışı nedeniyle seraları zarar gören 767 çiftçi, aldıkları hibe desteğiyle, seralarını ayağa kaldırarak sezonun ilk fidelerini dikmeye başladı.
- 12.04.2022 12 Nis 10:12 Arkasspor kupayı istiyor
AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'de Sivas'taki yarı finalde Ziraat Bankkart'ı 3-1 mağlup ederek finale kalan Arkasspor, yarın finalde Galatasaray HDI Sigorta'yla kupa şampiyonluğu için karşılaşacak.
- 11.04.2022 11 Nis 23:23 Eyüpspor-Altınordu maçının ardından
Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Altınordu ile 2-2 berabere kalan Eyüpspor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, Süper Lig'e yükselmeleri halinde hedeflerine ulaşacaklarını söyledi.
- 11.04.2022 11 Nis 23:18 Eyüpspor-Altınordu maçının ardından
Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında konuk olduğu Eyüpspor ile 2-2 berabere kalan Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, deplasmanda aldıkları 1 puanın kendileri için avantaj olduğunu söyledi.
- 11.04.2022 11 Nis 23:12 Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm
Spor Toto 1. Lig'de 31. hafta, oynanan tek maçla tamamlandı.
- 11.04.2022 11 Nis 22:01 DMW Genel Başkanı Bozçelik: "ESİB projesinden son derece umutluyuz"
Uluslararası Diplomatlar Birliği (DMW) Genel Başkanı Ferhat Bozçelik, "DMW olarak TESK ile yaptığımız protokolle TSB ana sponsorluğunda ESİB projesinde birçok sigorta Şirketi ile ESİB projesinin vücut bulması ve sahiplenilmesi, esnafımız nezdinde karşılık bulmasından son derece umutluyuz" dedi.
- 11.04.2022 11 Nis 21:40 Son dakika haberi | Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de Galatasaray HDI Sigorta finale yükseldi
Son dakika haber: Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de finalin adı Arkas Spor - Galatasaray HDI Sigorta olduGalatasaray HDI Sigorta - Spor Toto: 3-2İSTANBUL, -SALON: Sivas Taha AkgülHAKEMLER: İsmail Yıldırım, Hüseyin OkumuşGALATASARAY HDI SİGORTA: Emre, Murat, Divis, Doğukan, Orres, Sedlacek, Beytullah (L)...
- 11.04.2022 11 Nis 21:03 AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'de finalin adı belli oldu
Voleybol AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'de finale yükselen ekipler belli oldu.
- 11.04.2022 11 Nis 20:20 Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de ilk finalist Arkas Spor
SALON: Sivas Taha AkgülHAKEMLER: Yavuz Akdemir, Gürhan GülZİRAAT BAKKART: Arslan, Atanasov, Bedirhan, Ter Maat, Camejo, Faik Samet, Berkay (L) (Halil İbrahim, Ahmet Samet)ARKAS SPOR: Ulaş, Hoag, Mustafa, Burutay, Lagumdzija, Mcdonnell, Caner (L) (Bertuğ, da Silva)SETLER: 21-25, 28-26,...
- 11.04.2022 11 Nis 18:43 Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dörtlü Final
Salon: 4 Eylül Taha AkgülHakemler: İsmail Yıldırım, Hüseyin OkumuşGalatasaray HDI Sigorta: Vahit Emre Savaş, Murat Yenipazar, Divis, Doğukan Ulu, Torres, Sedlacek (Beytullah Hatipoğlu, Yasin Aydın, Muzaffer Yönet, Melih Sıratça, Hakkı Çapkınoğlu, Onur Günaydı)Spor Toto: Mert Matic, Shoji,...
- 11.04.2022 11 Nis 18:20 Sorgun Belediyespor, Efeler Ligi haklarını Kayseri Develi Belediyespor'a devretti
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Sorgun Belediyespor, ligdeki temsil hakkını Kayseri Develi Belediyespor'a devretti.
- 11.04.2022 11 Nis 18:02 Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off 5-8'incilik etabı
Salon: Burhan Felek VestelHakemler: Ramazan Çevik, Nurper ÖzbarGalatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Zeynep Demirel, Caratasu, Vasilantonaki, Planinsec, Gamze Kılıç (Gizem Güreşen, Sude Hacımustafaoğlu, Su Zent)Kuzeyboru: Arelya Karasoy, Vanjak, Yasemin Yıldırım, Ryhkliuk, Mitchem,...
- 11.04.2022 11 Nis 17:46 Erkekler AXA Kupa Voley'de ilk finalist Arkas Spor
- Erkekler AXA Kupa Voley'de ilk finalist Arkas Spor Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de yarı final karşılaşmaları başladı.
- 11.04.2022 11 Nis 17:40 Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off 5-8'incilik etabı
Salon: TVF BaşkentHakemler: Koray Yılmazgil, Tolgacan DinçerPTT: Amanda, Çağla Erdem, Dimitrova, Merve Tanyel, Bahar Akbay, Sıla Çalışkan (Simay Kurt, Rousseaux)Aydın Büyükşehir Belediyespor: Aslıhan Kılıç, Ezgi Bektaş, Stevenson, Nicoletti, Szakmary, Emine Arıcı (Eylül Akarçeşme, Melis...
- 11.04.2022 11 Nis 17:36 Misli.com Sultanlar Ligi'nde Play-off 5/8 Etabı sona erdi
Misli.com Sultanlar Ligi'nde Play-off 5/8 Etabı, bugün oynanan ikinci karşılaşmaların ardından sona erdi.
- 11.04.2022 11 Nis 17:02 QNBEYOND Hızlandırma Programı'nın dördüncü dönem girişimleri belli oldu
QNB Finansbank bünyesindeki QNBEYOND Hızlandırma Programı'nın dördüncü dönem girişimleri arasında fintech/insurtech, proptech, blokzincir, sosyal, B2B SaaS gibi alanlara odaklanan girişimler yer alıyor.
- 11.04.2022 11 Nis 13:52 "Hedef, Kuzey Makedonya'ya 1 milyar dolar ihracat"
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 'KOBİ İhracat Seferberliği Kuzey Makedonya' eğitim programını İstanbul Dış Ticaret Kompleksi'nde gerçekleştirdi.
- 11.04.2022 11 Nis 10:03 Protokol imzalandı, çiftçilerin ekonomisine can katacak: 10 ülkeye ihracat edilecek
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde çiftçilerin bu yıl üreteceği domatesler, belediye tarafından kurulacak tesiste kurutulduktan sonra 10 ülkeye ihraç edilecek.
- 11.04.2022 11 Nis 09:11 11 Nisan 2022 TRT spor Yayın Akışı
11 Nisan 2022 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
- 11.04.2022 11 Nis 00:03 GÜNDEM ÖZETİ / 11 Nisan 2022
CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.
- 10.04.2022 10 Nis 23:20 Artan bilet fiyatları tepki çekti, kendilerini böyle savundular
Sivas'ta şehirlerarası otobüs bilet fiyatları 450 TL'ye kadar yükseldi.
- 10.04.2022 10 Nis 23:04 Artan bilet fiyatları tepki çekti, kendilerini böyle savundular
Artan bilet fiyatları tepki çekti, kendilerini böyle savundular Sivas'ta şehirlerarası otobüs bilet fiyatları 450 TL'ye kadar yükseldi Sivas'ta şehirlerarası otobüs bilet fiyatları 450 TL'ye kadar yükseldi.
- 10.04.2022 10 Nis 20:29 ING Basketbol Süper Ligi
Salon: Sinan ErdemHakemler: Ali Şakacı, Duhan Köyiçi, Orhan Çağrı HekimoğluAnadolu Efes: Yiğitcan Saybir 9, Bryant 9, Buğrahan Tuncer 12, Anderson 11, Petrusev 28, Ömer Can İlyasoğlu 5, Erten Gazi 2, Egemen Güven 14HDI Sigorta Afyon Belediyespor: Tuğberk Gedikli, Şafak Edge 5, Hamilton 17,...
- 10.04.2022 10 Nis 20:15 Basketbol: Toplu sonuç
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. ve Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 26. haftasında üçer maç yapıldı.
- 10.04.2022 10 Nis 17:37 AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Finalleri'ne doğru
Sivas'ta yarın başlayacak AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Finalleri öncesi basın toplantısı düzenlendi.
- 10.04.2022 10 Nis 17:25 Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon: Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa KemalHakemler: Murat Ciner, Cemil Uygül, Sibel KoçAntalya 07 Basketbol: Gamze Takmaz 16, Davis 6, Sera Özelçi 6, Nared 21, Dubrovina 12, İlsu Darıcıoğlu 2, Yurkevichus 10, Candide ÖztürkBeşiktaş HDI Sigorta: Özge Yavaş 12, Elif Bayram 2, McCall 30,...
- 10.04.2022 10 Nis 16:50 Yolcu gemisi ile petrol tankeri çarpıştı
Cezayir Limanı'nda kontrolünü kaybeden Fransız Nicoli şirketine ait "Corsica Linea" isimli yolcu gemisi, Cezayir'in ulusal petrol dağıtım şirketi olan Naftal'a ait bir petrol tankerine çarptı.
- 10.04.2022 10 Nis 13:30 SGK'nin SMS bilgilendirmeleri, tedavi ve ilaç ödemelerini takip olanağı sağlıyor
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sağlık kuruluşlarındaki tedavi işlemleri ve eczanelere yapılan ilaç ödemeleri konusunda vatandaşların SMS yoluyla anında bilgilendirildiğini bildirdi.
- 10.04.2022 10 Nis 12:47 Yerelden dünyaya uzanan bir başarı öyküsü
Virtual i Technologies, tarafından geliştirilen Virtual Risk Space, Helmet Broker'ın sadece 3 ay içerisinde operasyonel kapasitesini arttırması, müşteri portföyünü geliştirmesi ve yurtdışı müşterilerine açılmasını sağlayarak yerelden dünyaya bir başarı hikayesinin başlamasına vesile oldu.
- 10.04.2022 10 Nis 11:48 Arkasspor kupa aşkına
AXA Sigorta Erkekler Voleybol Kupa Voley'de adını son 4 takım arasına yazdıran Arkasspor, Sivas'taki organizasyonda yarın final arayacak.
- 10.04.2022 10 Nis 11:44 Aydın BŞB rövanşa çıkıyor
Misli.com Sultanlar Ligi'nde normal sezonu 7'nci sırada tamamlayıp Play-Off'ta 5-8 etabına kalan Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın rakibi PTT ile serinin ikinci maçında karşılaşacak.
- 10.04.2022 10 Nis 11:00 AXA Sigorta Kupa Voley erkekler final etabı basın toplantısı gerçekleşti
- AXA Sigorta Kupa Voley erkekler final etabı basın toplantısı gerçekleşti Sivas'ta Erkekler Kupa Voley heyecanı! Sivas'ta yarın başlayacak AXA Sigorta Kupa Voley erkekler final etabı organizasyonunun basın toplantısı, yapıldı.
- 10.04.2022 10 Nis 10:27 Haftanın tarihine bakış
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni getiren Anayasa değişikliğini oylamak için 16 Nisan 2017'de gerçekleştirilen halk oylamasında Türkiye genelinde sandıklardan yüzde 51,41 "evet", yüzde 48,59 "hayır" oyu çıktı.
- 10.04.2022 10 Nis 09:57 FINDIKTA 'ZİRAİ DON' ZARAR TESPİTİ BAŞLADI
ORDU'da son aylarda yağan karla birlikte hava sıcaklıklarının eksi derecelere kadar düşmesi, fındık bahçelerinde lokal olarak zirai dona yol açtı.
- 10.04.2022 10 Nis 08:58 GÜNDEM / 10 Nisan 2022
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Vakıf Buluşmaları kapsamında düzenlenen, Türkiye Diyanet Vakfı Bağışçıları ve Balkan STK'leri iftar programına iştirak edecek.