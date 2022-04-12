Son Dakika Sigorta Haberleri

12:16 Sigorta şirketleri, salgın kaynaklı vefatlarda 661 milyon TL kredi borcu kapattı Hayat sigortası şirketlerinin sadece yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bağlantılı vefatlar için üstlendiği tazminat tutarı 661 milyon TL oldu.

12:06 Arkas Spor'un 11 yıllık özlemi bitti İzmir'de erkek voleybolunun lokomotif kulübü Arkas Spor, Sivas'ta organize edilen Axa Sigorta Kupa Voley Finalinde Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 mağlup ederek 11 yıl sonra eski adıyla Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.

11:59 Sinop'ta trafik denetimleri mart raporu Sinop Emniyet Müdürlüğünün sorumluluk alanında 2022 yılı Mart ayı merkez, bölge ve ilçe trafik birimlerinin faaliyet raporları açıklandı.

11:10 Pınar Karşıyaka potadan çıktı ING Basketbol Süper Ligi'nde erteleme maçında Frutti Extra Bursaspor deplasmanında ilk yarıda 18 sayı farkla öne geçmesine rağmen salondan 84-77 mağlup ayrılan Pınar Karşıyaka, bitime 3 hafta kala ilk 4 sıranın gerisine düştü.

11:05 Bandırmaspor taraftarı, "Süper Lig" hedefine kenetlendi Spor Toto 1. Lig'de zirve yarışını sürdüren Royal Hastanesi Bandırmaspor'un taraftarları, kulübün 57 yıllık tarihinde ilk kez bu kadar çok yaklaştıkları Süper Lig hedefine kenetlenerek kenti bordo-beyaz renklerle donattı.

10:46 Kesinleşmiş 22 yıl hapis cezası olan firari yakalandı Antalya'nın Kaş ilçesinde dolandırıcılık ve uyuşturucu madde ticaretinden aranan ve 11 suçtan 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

10:40 AXA Sigorta Kupa Voley Kadınlar Final Etabı'na doğru Ankara'da 15-17 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek 2021-2022 AXA Sigorta Kupa Voley Kadınlar Final Etabı'nın basın toplantısı yapıldı.

10:26 AK Parti döneminden kalan borçlar için İBB ve ABB'ye haciz gelebilir AK Parti'nin Meclis'e sunduğu torba yasa teklifi, İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerini sıkıntıya sokacak. Çünkü teklifin yasalaşmasıyla İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerine önceki dönemden kalan metro borçları için haciz gelmesinin önü açılıyor. Her iki belediye AK Parti döneminden kalan borçların 25 gün içinde ödenmemesi halinde icraya verilebilecek.

09:49 OtoKonfor ve Magdeburger Sigorta iş birliğine gitti Otomotiv sektörüne teknolojik altyapısıyla yenilikçi çözümler üreten OtoKonfor, Magdeburger Sigorta ile önemli bir iş birliğine imza attı.

09:30 Galatasaray, Kupa Voley finaline itiraz edecek Galatasaray Kulübü, Arkas Spor ile oynanan AXA Sigorta Kupa Voley finalinin ilk setinde skorun tabelaya yanlış yansıtıldığı gerekçesiyle mücadelenin hakemleri ve gözlemcileriyle ilgili hukuki girişimlerde bulunulacağını açıkladı.

00:59 Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de ödüller sahiplerini buldu Arkas Spor'un şampiyonluğuyla tamamlanan 2021-2022 voleybol sezonu Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de madalya, kupa ve ödüller sahiplerini buldu.

00:59 Final maçını kuzusuyla birlikte izledi Sivas'ta oynanan Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley finalini kartopu isimli kuzusu ile izleyen Sivaslı taraftar büyük ilgi çekti.

23:23 Final maçında hata iddiası! Galatasaray hukuki girişimlerde bulunulacağını duyurdu Galatasaray Kulübü, erkek voleybol takımının AXA Sigorta Kupa Voley finalinde Arkas Spor'a 3-2 mağlup olduğu karşılaşmada hakemin ilk sette skor hatası yaptığını iddia etti.

19:39 Hollanda'da bankası ABN AMRO, köle ticaretindeki rolü sebebiyle özür diledi Hollanda'nın üçüncü büyük bankası ABN AMRO, selefi olan şirketlerin ve kurucularının köle ticaretindeki dahli nedeniyle özür diledi.

19:01 Kupa Voley'de şampiyon Arkas Spor oldu - Kupa Voley'de şampiyon Arkas Spor oldu Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley final karşılaşmasında Galatasaray HDI Sigorta'yı 25-23, 22-25, 25-17, 27-29 ve 15-8'lik set sonuçlarıyla 3-2 mağlup eden Arkas Spor, şampiyon oldu.

18:53 Kupa Voley'de şampiyon Arkas Spor oldu Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley final karşılaşmasında Galatasaray HDI Sigorta'yı 25-23, 22-25, 25-17, 27-29 ve 15-8'lik set sonuçlarıyla 3-2 mağlup eden Arkas Spor, şampiyon oldu.

18:36 Final maçını kuzusuyla birlikte izledi - Final maçını kuzusuyla birlikte izledi Sivas'ta oynanan Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley finalini kartopu isimli kuzusu ile izleyen Sivaslı maça damga vurdu Sivas'ta oynanan Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley finalini kartopu isimli kuzusu ile izleyen Sivaslı taraftar büyük ilgi çekti.

18:35 Sigorta parası tahsili dolandırıcılığına 6 yıl 8 ay hapis Samsun'da sigorta şirketinden aradığını belirterek 2 kişiyi dolandırmaktan yargılanan şahıs, 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

18:12 Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan Arkas Spor'a tebrik Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yenerek şampiyon olan Arkas Spor'u kutladı.

18:12 Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de şampiyon Arkas Spor SALON: Sivas Taha AkgülHAKEMLER: Ozan Çağın Sarıkaya, Kadir GirenteARKAS SPOR: McDonnell, Ulaş Kıyak, Nicholas, Mustafa Cengiz, Burutay Subaşı, Mirza Lagumdzija (Caner Dengin, Bertuğ Öndeş, Batuhan Avcı, Gabrıel, Mırza, Burak Çevik)GALATASARAY HDI SİGORTA: Vahit Emre Savaş, Murat Yenipazar,...

18:10 Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de ödüller sahiplerini buldu - Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de ödüller sahiplerini buldu Arkas Spor'un şampiyonluğuyla tamamlanan 2021-2022 voleybol sezonu Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de madalya, kupa ve ödüller sahiplerini buldu.

18:05 Kupa Voley'de şampiyon Arkas Spor oldu Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley final karşılaşmasında Galatasaray HDI Sigorta'yı 25-23, 22-25, 25-17, 27-29 ve 15-8'lik set sonuçlarıyla 3-2 mağlup eden Arkas Spor, şampiyon oldu.

18:04 Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finali Salon: 4 Eylül Taha AkgülHakemler: Ozan Çağın Sarıkaya, Kadir GirenteArkas Spor: McDonnell, Ulaş Kıyak, Hoag, Mustafa Cengiz, Burutay Subaşı, Mirza Lagumdzija (Caner Dengin, Bertuğ Öndeş, Batuhan Avcı, Candido, Burak Çevik)Galatasaray HDI Sigorta: Vahit Emre Savaş, Murat Yenipazar, Divis,...

17:51 Eskişehir'de helikopter destekli trafik denetimi Eskişehir'de jandarmanın yaptığı helikopterli trafik denetiminde 13 sürücüye toplamda 6 bin 487 TL idari para cezası uygulandı, kontrol edilen 254 araçtan 3'ü trafikten men edildi.

17:18 Erdoğan istihdam paketini açıkladı! Günlük 179 liraya kadar ödeme yapılacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ve işsizlerin, mesleki deneyim kazanmalarını sağlamak ve istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla yapılan işbaşı eğitim programının detayları belli oldu. İş arayan statüsündeki katılımcılara günlük 163, öğrencilere 122 lira ödenecek. Geleceğin meslekleri olarak belirlenen programlara katılanlara ise günlük 179 lira verilecek.

15:51 Emeklilerin gözü bayram ikramiyesinde! En az 2 bin 500 TL istiyorlar Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Eskişehir Şube Başkanı Arif Duru, emeklilere verilen bin 100 TL bayram ikramiyesinin enflasyon rakamları oranında artırılarak en az 2 bin 500 TL yükseltilmesi gerektiğini söyledi.

15:25 VATSO Başkanı Kandaşoğlu'ndan yetkililere çağrı Van Ticaret ve Sanayi İş Dünyası Derneği (VATSO) Başkanı ve aynı zamanda Doğu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Zahir Kandaşoğlu, inşaat malzemelerinin fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle yeni bir fiyat düzenlemesinin sektöre hareketlilik getireceğini söyledi.

15:15 Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, çiftçiye ürün alım garantisi verilmesini istedi Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, köprü projelerinde verilen geçiş garantisi gibi çiftçiye de dolar üzerinden ürünlerinin alım garantisi verilmesini istedi.

15:10 CHP'li Özel, emekli ikramiyesinin artırılması için destek istedi CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, emeklilerin bayram ikramiyelerinin 1100 TL'den asgari ücret seviyesine çıkartılmasını da içeren yasa teklifiyle ilgili tüm siyasi partilerden destek istedi.

13:53 Konya'da telefonla aradıkları kadını 341 bin lira dolandırmaya çalışan sanıklara hapis cezası Konya'da telefonla aradıkları 81 yaşındaki kadının 341 bin lirasını almak isterken yakalanan 3 sanığa "nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs" suçundan 4'er yıl hapis cezası verildi.

13:12 Petkimspor sezonun maçlarına bileniyor ING Basketbol Süper Ligi'nde sezon başından beri düşme hattından kurtulamayan Aliağa Petkimspor, bitime 3 hafta kala en önemli sınavlarını üst üste 2 direkt rakibine karşı verecek.

13:11 Evli çift 9 milyon TL'lik vurgun yapmış, sonra da har vurup harman savurmuştu: 357 yılla yargılanıyorlar İzmit'teki bir sigorta firmasında çalışan evli çift, firma bünyesinde yatırım yapacaklarını söyleyerek 9 milyon TL'nin üzerinde para topladı. Evli çift, lüks yaşamlarını sosyal medyadan paylaşınca yaptıkları vurgun ortaya çıktı. Mağdurların şikayeti üzerinde gözaltına alınan evli çift, 357 yıl hapis cezasıyla yargılanacak.

13:10 Altınordu son 5 haftanın lideri Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste 4 galibiyet aldıktan sonra zorlu Eyüpspor deplasmanından 1 puanla dönen Altınordu, son 5 haftanın en çok puan toplayan takımı oldu.

12:57 KOBİ'lere e-ihracat kolaylığı Yurtiçi Kargo, Fast Trade isimli projesiyle e-ticaret üzerinden ihracat yapmak isteyen KOBİ'lere avantajlar sağladığını duyurdu.

12:55 Fındıkta zirai don riskine karşı yakın takip Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, kar yağışı sonrası fındıkta zirai don tehlikesinin önümüzdeki günlerde belli olacağını söyledi.

11:35 Yıldırım 'Atık Dönüşüm Timi' görev başında Yıldırım 'Atık Dönüşüm Timi' görev başında Yıldırım Belediyesi, zorlu şartlar altında ve kayıt dışı olarak çalışan sokak toplayıcılarına statü kazandırmak, toplanan atıkları ise kayıt altına almak amacı ile Bursa'da bir ilke imza attı.

11:24 Mart ayında ihtiyaç sahiplerine 6,6 milyar lirayı aşan nakdi yardım yapıldı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, mart ayı içerisinde ihtiyaç sahiplerine 6,6 milyar lirayı aşan nakdi yardımda bulunduklarını bildirdi.

11:14 Yıldırım Belediyesi "çekçekçileri" istihdam ederek "Atık Dönüşüm Timi" oluşturdu Bursa'da, Yıldırım Belediyesi "çekçekçi" olarak bilinen katı atık toplayıcılarına birer elektrikli araç vererek "Yıldırım Atık Dönüşüm Timi" kurdu.

08:59 GÜNDEM / 13 Nisan 2022 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na başkanlık edecek.

00:59 AK Parti, Bankacılık Kanunu ile ilgili kanun teklifi verdi AK Parti Bankacılık Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

00:26 e-Devlet ve e-Nabız'ın hacklendiği iddia edildi! Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda e-Devlet ve e-Nabız verilerinin bilgisayar korsanları tarafından çalındığını iddia etti. Haskoloğlu, "Yaklaşık 2 ay önce bir hacker grubunun kendisine ulaştığını söyleyen Haskoloğlu, "E-Devlet ve devlete ait sitelerden verilerin çalındığını söylediler. Verileri hala da sızdırıyor olduklarını belirttiler. Bazı devlet yetkililerinin bilgilerini benimle paylaştılar. Buna yeni kimlik kartları da dahil." dedi.

23:59 GÜNDEM ÖZETİ / 13 Nisan 2022 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na başkanlık edecek.

22:11 Çin'in Finansal Düzenleme Kuruluşu Yük Lojistiğine Destek Çağrısında Bulundu BEİJİNG, 12 Nisan (Xinhua) — Kurul, Bankacılık kuruluşlarının, kamyon sürücülerinin Kovid-19 salgını nedeniyle taşıt kredilerini geri ödemekte güçlük çekmesi halinde uygun olarak kredi vadesinin uzatılması ve yenilemesine ilişkin makul düzenlemeleri yapmaları gerektiğini kaydetti. Çin Bankacılık ve Sigorta Düzenleme Kurulu, bankacılık kuruluşlarının aynı zamanda kendi çalışma koşullarına ve müşterilerin geri ödeme kabiliyetine göre kredi faiz oranlarını […]

21:30 Senegal'deki Fransız seçmenin yüzde 14'ü cumhurbaşkanlığı seçiminde aşırı sağa oy verdi Senegal'de oy kullanan Fransız seçmenin yüzde 14'ünün, Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçiminde aşırı sağcı adaylara oy verdiğinin ortaya çıkması ülkede şaşkınlık ve tepkiyle karşılandı.

20:27 Süper Lig'den 5 kulüp, PFDK'ye sevk edildi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 5 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

18:44 AK Parti'nin torba yasa teklifi Meclis'te (2) AK PARTİ'Lİ ELİTAŞ'TAN AÇIKLAMAAK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM Başkanlığı'na sundukları 20 maddelik yasa teklifinin ayrıntılarını açıkladı.

18:35 Ekonomiye ilişkin "torba" kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu (1) Resmi kuruluşlar, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlara ait olanlar dışındaki tüm ticari mevduat ve katılım fonu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından sigorta edilecek.

18:35 Voleybol: AXA Sigorta Kupa Voley finaline doğru Voleybol AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde yarın Arkas Spor ile Galatasaray HDI Sigorta karşılaşacak.

18:03 AK Parti, Bankacılık Kanunu ile ilgili kanun teklifi verdi AK Parti Bankacılık Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

17:24 AK Parti'nin torba yasa teklifi Meclis'te AK Parti, ekonomik düzenlemeleri de içeren 20 maddelik torba yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

15:25 Londra'da iklim değişikliği protestosu İngiltere'de çevreci grup Extinction Rebellion aktivistleri, fosil yakıt endüstrisine verilen desteği protesto etmek için bir sigorta şirketinin girişini kapattı.

14:25 OYAK YATIRIM 'Pratik Hesap Mobil Uygulaması'nı hayata geçirdi Müşterilerinin yüz yüze gerçekleştirdikleri işlemleri uzaktan ve dijital ortamda yapmalarını kolaylaştırmak amacıyla yenilikçi bir yaklaşım ortaya koyan OYAK YATIRIM, OCR Labs altyapısıyla geliştirilen Pratik Hesap mobil uygulamasını devreye soktu.

14:25 CHP lideri Kılıçdaroğlu: Satacak bir şey kalmadı şimdi Türkiye'nin itibarını satıyorlar! Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdi. Kılıçdaroğlu, "Hazır parayla idare ettiler. Malları mülkleri sattılar, fabrikaları, bankaları, sigorta şirketlerini, hazine arazilerini sattılar, aldıkları paralarla idare ettiler. Deniz bitti şimdi ne yapacaklarını bilmiyorlar satacak bir şey kalmadı ama şimdi Türkiye'nin itibarını satıyorlar" dedi.

14:23 Yeni Pakistan'dan eski Pakistan'a: İmran Han'ın düşürülüşü Dr. Hayati Ünlü, Pakistan iç siyasetinde yaşanan gerilimi ve İmran Han hükümetinin düşürülüşünü AA Analiz için kaleme aldı.

12:17 CHP'den kanun teklifi: Emeklinin bayram ikramiyesi asgari ücret seviyesine çıkarılmalı CHP, TBMM Başkanlığı'na sundukları kanun teklifiyle; emeklilere verilen bayram ikramiyesinin bin 100 TL'den net asgari ücret tutarına artırılmasını, bayram ikramiyesinin bankalar, sigorta şirketleri, ticaret ve sanayi odaları ve borsalardan emekli olanlara da verilmesini önerdi.

11:54 Anayasa Mahkemesinden inşaat işçisinin ölümüne ilişkin başvuruda yaşam hakkının ihlali kararı Anayasa Mahkemesi, inşaat işçisinin yüksekten düşerek hayatını kaybettiği olaya ilişkin yargılamada, suçun niteliğini değiştirebilecek durumdaki iddialar dikkate alınmadan karar verilmesini etkili soruşturma yükümlülüğü bakımından yaşam hakkının ihlali saydı.

11:18 CHP'den 'emeklilerin bayram ikramiyesi artırılsın' teklifi CHP, emeklilerin bayram ikramiyelerinin 1100 TL'den asgari ücret seviyesine çıkartılmasını da içeren yasa teklifini, TBMM Başkanlığı'na sundu.

10:38 Amasya'da seraları kardan zarar gören çiftçiler destekle yeniden üretime başladı Türkiye'nin önemli sebze üretim merkezleri arasında yer alan Amasya'da, yoğun kar yağışı nedeniyle seraları zarar gören 767 çiftçi, aldıkları hibe desteğiyle, seralarını ayağa kaldırarak sezonun ilk fidelerini dikmeye başladı.

10:12 Arkasspor kupayı istiyor AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'de Sivas'taki yarı finalde Ziraat Bankkart'ı 3-1 mağlup ederek finale kalan Arkasspor, yarın finalde Galatasaray HDI Sigorta'yla kupa şampiyonluğu için karşılaşacak.

23:23 Eyüpspor-Altınordu maçının ardından Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Altınordu ile 2-2 berabere kalan Eyüpspor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, Süper Lig'e yükselmeleri halinde hedeflerine ulaşacaklarını söyledi.

23:18 Eyüpspor-Altınordu maçının ardından Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında konuk olduğu Eyüpspor ile 2-2 berabere kalan Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, deplasmanda aldıkları 1 puanın kendileri için avantaj olduğunu söyledi.

22:01 DMW Genel Başkanı Bozçelik: "ESİB projesinden son derece umutluyuz" Uluslararası Diplomatlar Birliği (DMW) Genel Başkanı Ferhat Bozçelik, "DMW olarak TESK ile yaptığımız protokolle TSB ana sponsorluğunda ESİB projesinde birçok sigorta Şirketi ile ESİB projesinin vücut bulması ve sahiplenilmesi, esnafımız nezdinde karşılık bulmasından son derece umutluyuz" dedi.

21:40 Son dakika haberi | Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de Galatasaray HDI Sigorta finale yükseldi Son dakika haber: Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de finalin adı Arkas Spor - Galatasaray HDI Sigorta olduGalatasaray HDI Sigorta - Spor Toto: 3-2İSTANBUL, -SALON: Sivas Taha AkgülHAKEMLER: İsmail Yıldırım, Hüseyin OkumuşGALATASARAY HDI SİGORTA: Emre, Murat, Divis, Doğukan, Orres, Sedlacek, Beytullah (L)...

20:20 Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de ilk finalist Arkas Spor SALON: Sivas Taha AkgülHAKEMLER: Yavuz Akdemir, Gürhan GülZİRAAT BAKKART: Arslan, Atanasov, Bedirhan, Ter Maat, Camejo, Faik Samet, Berkay (L) (Halil İbrahim, Ahmet Samet)ARKAS SPOR: Ulaş, Hoag, Mustafa, Burutay, Lagumdzija, Mcdonnell, Caner (L) (Bertuğ, da Silva)SETLER: 21-25, 28-26,...

18:43 Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dörtlü Final Salon: 4 Eylül Taha AkgülHakemler: İsmail Yıldırım, Hüseyin OkumuşGalatasaray HDI Sigorta: Vahit Emre Savaş, Murat Yenipazar, Divis, Doğukan Ulu, Torres, Sedlacek (Beytullah Hatipoğlu, Yasin Aydın, Muzaffer Yönet, Melih Sıratça, Hakkı Çapkınoğlu, Onur Günaydı)Spor Toto: Mert Matic, Shoji,...

18:20 Sorgun Belediyespor, Efeler Ligi haklarını Kayseri Develi Belediyespor'a devretti Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Sorgun Belediyespor, ligdeki temsil hakkını Kayseri Develi Belediyespor'a devretti.

18:02 Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off 5-8'incilik etabı Salon: Burhan Felek VestelHakemler: Ramazan Çevik, Nurper ÖzbarGalatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Zeynep Demirel, Caratasu, Vasilantonaki, Planinsec, Gamze Kılıç (Gizem Güreşen, Sude Hacımustafaoğlu, Su Zent)Kuzeyboru: Arelya Karasoy, Vanjak, Yasemin Yıldırım, Ryhkliuk, Mitchem,...

17:46 Erkekler AXA Kupa Voley'de ilk finalist Arkas Spor - Erkekler AXA Kupa Voley'de ilk finalist Arkas Spor Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de yarı final karşılaşmaları başladı.

17:40 Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off 5-8'incilik etabı Salon: TVF BaşkentHakemler: Koray Yılmazgil, Tolgacan DinçerPTT: Amanda, Çağla Erdem, Dimitrova, Merve Tanyel, Bahar Akbay, Sıla Çalışkan (Simay Kurt, Rousseaux)Aydın Büyükşehir Belediyespor: Aslıhan Kılıç, Ezgi Bektaş, Stevenson, Nicoletti, Szakmary, Emine Arıcı (Eylül Akarçeşme, Melis...

17:02 QNBEYOND Hızlandırma Programı'nın dördüncü dönem girişimleri belli oldu QNB Finansbank bünyesindeki QNBEYOND Hızlandırma Programı'nın dördüncü dönem girişimleri arasında fintech/insurtech, proptech, blokzincir, sosyal, B2B SaaS gibi alanlara odaklanan girişimler yer alıyor.

13:52 "Hedef, Kuzey Makedonya'ya 1 milyar dolar ihracat" Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 'KOBİ İhracat Seferberliği Kuzey Makedonya' eğitim programını İstanbul Dış Ticaret Kompleksi'nde gerçekleştirdi.

10:03 Protokol imzalandı, çiftçilerin ekonomisine can katacak: 10 ülkeye ihracat edilecek Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde çiftçilerin bu yıl üreteceği domatesler, belediye tarafından kurulacak tesiste kurutulduktan sonra 10 ülkeye ihraç edilecek.

09:11 11 Nisan 2022 TRT spor Yayın Akışı 11 Nisan 2022 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

23:04 Artan bilet fiyatları tepki çekti, kendilerini böyle savundular Artan bilet fiyatları tepki çekti, kendilerini böyle savundular Sivas'ta şehirlerarası otobüs bilet fiyatları 450 TL'ye kadar yükseldi Sivas'ta şehirlerarası otobüs bilet fiyatları 450 TL'ye kadar yükseldi.

20:29 ING Basketbol Süper Ligi Salon: Sinan ErdemHakemler: Ali Şakacı, Duhan Köyiçi, Orhan Çağrı HekimoğluAnadolu Efes: Yiğitcan Saybir 9, Bryant 9, Buğrahan Tuncer 12, Anderson 11, Petrusev 28, Ömer Can İlyasoğlu 5, Erten Gazi 2, Egemen Güven 14HDI Sigorta Afyon Belediyespor: Tuğberk Gedikli, Şafak Edge 5, Hamilton 17,...

20:15 Basketbol: Toplu sonuç Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. ve Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 26. haftasında üçer maç yapıldı.

17:37 AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Finalleri'ne doğru Sivas'ta yarın başlayacak AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Finalleri öncesi basın toplantısı düzenlendi.

17:25 Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi Salon: Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa KemalHakemler: Murat Ciner, Cemil Uygül, Sibel KoçAntalya 07 Basketbol: Gamze Takmaz 16, Davis 6, Sera Özelçi 6, Nared 21, Dubrovina 12, İlsu Darıcıoğlu 2, Yurkevichus 10, Candide ÖztürkBeşiktaş HDI Sigorta: Özge Yavaş 12, Elif Bayram 2, McCall 30,...

16:50 Yolcu gemisi ile petrol tankeri çarpıştı Cezayir Limanı'nda kontrolünü kaybeden Fransız Nicoli şirketine ait "Corsica Linea" isimli yolcu gemisi, Cezayir'in ulusal petrol dağıtım şirketi olan Naftal'a ait bir petrol tankerine çarptı.

13:30 SGK'nin SMS bilgilendirmeleri, tedavi ve ilaç ödemelerini takip olanağı sağlıyor Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sağlık kuruluşlarındaki tedavi işlemleri ve eczanelere yapılan ilaç ödemeleri konusunda vatandaşların SMS yoluyla anında bilgilendirildiğini bildirdi.

12:47 Yerelden dünyaya uzanan bir başarı öyküsü Virtual i Technologies, tarafından geliştirilen Virtual Risk Space, Helmet Broker'ın sadece 3 ay içerisinde operasyonel kapasitesini arttırması, müşteri portföyünü geliştirmesi ve yurtdışı müşterilerine açılmasını sağlayarak yerelden dünyaya bir başarı hikayesinin başlamasına vesile oldu.

11:48 Arkasspor kupa aşkına AXA Sigorta Erkekler Voleybol Kupa Voley'de adını son 4 takım arasına yazdıran Arkasspor, Sivas'taki organizasyonda yarın final arayacak.

11:44 Aydın BŞB rövanşa çıkıyor Misli.com Sultanlar Ligi'nde normal sezonu 7'nci sırada tamamlayıp Play-Off'ta 5-8 etabına kalan Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın rakibi PTT ile serinin ikinci maçında karşılaşacak.

11:00 AXA Sigorta Kupa Voley erkekler final etabı basın toplantısı gerçekleşti - AXA Sigorta Kupa Voley erkekler final etabı basın toplantısı gerçekleşti Sivas'ta Erkekler Kupa Voley heyecanı! Sivas'ta yarın başlayacak AXA Sigorta Kupa Voley erkekler final etabı organizasyonunun basın toplantısı, yapıldı.

10:27 Haftanın tarihine bakış Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni getiren Anayasa değişikliğini oylamak için 16 Nisan 2017'de gerçekleştirilen halk oylamasında Türkiye genelinde sandıklardan yüzde 51,41 "evet", yüzde 48,59 "hayır" oyu çıktı.

09:57 FINDIKTA 'ZİRAİ DON' ZARAR TESPİTİ BAŞLADI ORDU'da son aylarda yağan karla birlikte hava sıcaklıklarının eksi derecelere kadar düşmesi, fındık bahçelerinde lokal olarak zirai dona yol açtı.