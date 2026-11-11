Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 geçip yarı finale kaldı - Son Dakika
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Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 geçip yarı finale kaldı

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Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Fenerbahçe Medicana\'yı 3-2 geçip yarı finale kaldı
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Halkbank Erkek Voleybol Takımı, AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek finalinde Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi. TVF Ziraat Bankkart'ta oynanan mücadele 26-24, 23-25, 26-28, 25-23 ve 15-9'luk setlerle sona erdi.

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, AXA Sigorta Kupa Voley Çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Halkbank: Matey Kaziyski, Halit Kurtuluş, Darlan Ferreira, Denislav Slavchev Bardarov, Ahmet Samet Baltacı, Murat Yenipazar, Volkan Döne (L), Umut Özdemir (L), Ömercan Burak Karahan, Sam Deroo, Ertuğrul Gazi Metin, Berat Batın Mergen, Alejandro Rodriguez Fuentes, Yiğit Hamza Aslan.

Başantrenör: Radostin Stoytchev

Fenerbahçe Medicana: Matthew Anderson, Bedirhan Bülbül, Kaan Gürbüz, Mirza Lagumdzija, Chinenyeze Barthelemy, Fernando Gil Kreling Cachopa, Beytullah Hatipoğlu (L), Recep Çınar Yağlı (L), Mert Mati, Burutay Subaşı, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Cuci, Muhammed Kaya, Emir Aslan Güner, Caner Dengin.

Başantrenör: Taner Atik

Setler: 26-24, 23-25, 26-28, 25-23, 15-9

Kaynak: İHA
Türkiye Voleybol FederasyonuFenerbahçeHalkbankSigortaSporSon Dakika

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