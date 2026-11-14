Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde büyük heyecan! 2-0\'dan geri döndüler

Efeler Ligi'nin 6. haftası, voleybolseverlere unutulmaz bir derbi mücadelesi yaşattı. Deplasmanda ezeli rakibi Galatasaray'a konuk olan Fenerbahçe, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 3-2'lik galibiyetle ayrılarak haftanın en kritik zaferine imza attı.

GALATASARAY HIZLI BAŞLADI

Taraftarının yoğun desteğini arkasına alarak maça fırtına gibi başlayan Galatasaray, ilk iki sette oyunun kontrolünü tamamen elinde tuttu. Hücumdaki etkili performansıyla sarı-lacivertli savunmaya zor anlar yaşatan ev sahibi ekip, ilk iki seti hanesine yazdırarak skoru 2-0'a getirdi ve galibiyet için büyük bir avantaj yakaladı.

FENERBAHÇE PES ETMEDİ

Üçüncü setle birlikte parkede bambaşka bir Fenerbahçe vardı. Blok ve servis ritmini bulan sarı-lacivertliler, set sonlarındaki kritik sayıları hata yapmadan oynayarak önce durumu 2-1'e, ardından dördüncü seti de alarak mücadeleyi karar setine taşımayı başardı.

KARAR SETİNDE GÜLEN TARAF FENERBAHÇE

Büyük bir heyecana ve nefes kesen rallilere sahne olan 5. sette momentumu elinde tutan Fenerbahçe, skorda 15-13 üstünlük sağlayarak maçı 3-2 kazandı.