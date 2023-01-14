Son Dakika Voleybol Haberleri

- Dün Dün 20:22 Voleybol: Toplu sonuç
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu'nda 15. hafta, bugün oynanan maçlarla sona erdi.
- Dün Dün 19:54 Aydın'ın Sultanları THY'yi rahat geçti
Aydın'ı takımlar düzeyinde Avrupa'da temsil eden ilk takım olan Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, ligin ve Avrupa'nın güçlü takımlarından THY'yi 3-1 mağlup etti.
- Dün Dün 17:22 Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi
Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi 16 Grup'ta Malatya Galip Demirel Ortaokulu Spor Kulübü, Mardin Mezopotamya Spor Kulübü'nü 3-0 yendi.
- Dün Dün 16:00 Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon: TVF BaşkentHakemler: Zeki Bocutcu, Erkan SarıZiraat Bankkart: Atanasov, Bedirhan Bülbül, Ter Maat, Tuinstra, Burakhan Tosun, Arslan Ekşi (Berkay Bayraktar, Oğulcan Yatgın)Develi Belediyespor: Ahmet Samet Baltacı, Caner Pekşen, Ian, Berkan Eryüz, Yusuf Eken, Abdullah Çam (Alperay...
- Dün Dün 15:32 VakıfBank Başantrenörü Guidetti'den Kars'ın kız voleybol takımına destek
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, Türkiye yarı finallerine katılmaya hak kazanan Kars'ın Dikme köyündeki kız voleybol takımına destek verdi.
- Dün Dün 10:46 Nilüfer'in sultanlarından moralli başlangıç
Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, ligin ikinci yarısının ilk maçında İlbank'ı konuk etti.
- 14.01.2023 14 Oca 17:30 Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Salon: Cengiz GöllüHakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Asiye TuzkanNilüfer Belediyespor: Atkinson, Ecenur Aksoy, Radosova, Deniz Uyanık, Sıla Çalışkan, Milanova (Cansu Bir, Eylül Akarçeşme, Aybüke Güldenoğlu, Arzum Tezcan, İlayda Uçak, Nuneviller, Hümay Fırıncıoğlu)İlbank: Sude Pehlivan, Eylül...
- 14.01.2023 14 Oca 16:10 Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Salon: TVF BaşkentHakemler: Koray Yılmazgil, Ali SarıkuzuPTT: Caric, Merve Tanyel, Büşra Güneş, Pavlovic, Busa, Janset Cemre Erkul (Melisa Memiş, Yağmur Mislina Kılıç, Elif Boran, Elif Su Yavuz)Çukurova Belediyesi Adana Demirspor: Duygu Düzçeler, Leyva, Ceren Baysal, Rykhliuk, Bosetti, Hazal...
- 14.01.2023 14 Oca 15:19 Kolej Vakfı Genç Kızlar Voleybol takımı Türkiye yarı finallerinde
Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri Genç Kızlar Voleybol Takımı Şanlıurfa'da katıldıkları Genç Kızlar (A) Voleybol Grup Müsabakalarında birinciliği elde ederek Türkiye yarı finallerine katılmaya hak kazandı.
- 14.01.2023 14 Oca 15:02 Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Salon: VakıfBank Spor SarayıHakemler: Ebru Kaya, Aylin TurnaoğluVakıfBank: Buket Gülübay, Bajema, Bahar Akbay, Karutasu, Derya Cebecioğlu, Kübra Akman (Aylin Acar)Bolu Belediyespor: Kodala, Seher Aksoy, Tuana Köse, Buket Yılmaz, Dixon, Cansu Aydınoğulları (Gizem Düzeltir, Selin Navruz,...
- 13.01.2023 13 Oca 10:30 Dudek'li Muratpaşa lideri gözüne kesti
Muratpaşa Belediyespor, Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nin 14'üncü hata maçında kendi evinde lider Göztepe'yi ağırlayacak.
- 13.01.2023 13 Oca 09:55 Kağızman'da kurumlar arası voleybol turnuvası başladı
Kağızman'da 'Kurumlar arası Voleybol Turnuvası' başladı.
- 12.01.2023 12 Oca 22:28 Avrupa Paravolley Federasyonu Başkanı Mihorko'dan TBESF'ye ziyaret
Avrupa Paravolley Federasyonu Başkanı Branko Mihorko, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunu (TBESF) ziyaret etti.
- 12.01.2023 12 Oca 13:05 Kars'ın sultanları Türkiye yarı final karşılaşmalarına katılacak
Tunceli'de yapılan Yıldız Kızlar Voleybol Bölge Birinciliği maçlarında Kars'ın sultanları Türkiye yarı final karşılaşmalarında Kars'ı temsil edecek.
- 12.01.2023 12 Oca 11:38 Halkbank, Şampiyonlar Ligi'nde lider
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu'nda ilk devreyi birinci sırada bitiren Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde de grubunda liderliğe yükseldi.
- 12.01.2023 12 Oca 11:10 Çukurova Belediyesi Adana Demirsporlu voleybolcular, Avrupa hedefine odaklandı
İlk kez mücadele ettikleri Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde ilk yarıyı 7. sırada tamamlayan Çukurova Belediyesi Adana Demirspor'un oyuncuları, ikinci yarı hazırlıklarını Avrupa hedefiyle sürdürüyor.
- 12.01.2023 12 Oca 10:37 TVF Kadınlar 2. Ligi temsilcisi Bilecik Belediye Spor Kadın Voleybol Takımı evinde set alamadı
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Ligi 10. Grup 10'uncu hafta müsabakasında Bilecik Belediye Spor Kadın Voleybol Takımı kendi evinde 3-0 mağlup oldu.
- 12.01.2023 12 Oca 10:16 Voleybol: Haftanın programı
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 14 hafta yarın tek maçla başlarken, AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu'nda 15. hafta karşılaşmaları ise 15 Ocak Pazar günü yapılacak.
- 11.01.2023 11 Oca 23:38 Voleybol: Kadınlar CEV Kupası
Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası son 16 turu ilk maçında konuk olduğu Fransa'nın Terville Florange ekibini 3-1 yendi.
- 11.01.2023 11 Oca 22:20 Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi
Salon: Burhan Felek VestelHakemler: Benedikt Geukes (Almanya), Ricardo Ferreira (Portekiz)Eczacıbaşı Dynavit: Heyrman, Ognjenovic, Hande Baladın, Jack-Kisal, Fabris, Voronkova (Simge Aköz, Aybüke Çetinay, Saliha Şahin, Yaprak Erkek, Yasemin Güveli)Grupa Azoty Chemik: Oveckova, Cipriano,...
- 11.01.2023 11 Oca 21:18 Eczacıbaşı Dynavit, namağlup lider ünvanını korudu
SALON: TVF Burhan Felek Vestel VoleybolHAKEMLER: Benedikt Geukes (GER), Ricardo Ferreira (PT).ECZACIBAŞI DYNAVİT: Heyrman, Ognjenovic, Hande, Jack-Kısal, Fabris, Voronkova, Simge (L), Aybüke (L), Saliha, Yasemin, Yaprak.
- 11.01.2023 11 Oca 18:58 Bingöl'de voleybol turnuvasında birinci olan komando takımı ödülünü SMA hastalarına bağışladı
Bingöl'ün Yedisu ilçesinde düzenlenen voleybol turnuvasında birinci olan Jandarma Komando Spor Takımı, para ödülünü Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastalarına bağışladı.
- 11.01.2023 11 Oca 16:06 Voleybolda grup heyecanı Denizli'de başladı
Denizli'nin ev sahipliğinde 4 gün sürecek Voleybol Gençler Okul Sporları Grup maçları şampiyonasına 9 farklı ilden 23 takım ve 310 sporcu katıldı.
- 11.01.2023 11 Oca 15:08 Okul sporları voleybol müsabakaları Erzincan'da başladı
Okul Sporları Voleybol A Genç Kızlar ve Erkekler Grup Müsabakaları Erzincan'da başladı.
- 10.01.2023 10 Oca 23:34 Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü maçında konuk olduğu İtalya'nın Igor Gorgonzola ekibini 3-0 yendi.
- 10.01.2023 10 Oca 17:15 Filenin şampiyonu Uzundere müftülüğü
Uzundere Kaymakamlığının düzenlemiş olduğu kurumlar arası voleybol turnuvasında şampiyon ilçe müftülüğü oldu.
- 10.01.2023 10 Oca 14:54 Pamukkale Belediyespor adını zirvede tutuyor
Pamukkale Belediyespor Kulübü, hem takım hem de bireysel dallarda adını zirveye yazdırmaya devam ediyor.
- 10.01.2023 10 Oca 14:35 Tuzla Belediyesi Voleybol Ligi başladı
- Tuzla Belediyesi Voleybol Ligi başladı Tuzla'da birlik ve beraberliği arttıracak Voleybol Ligi başladı Tuzla'da birlik ve beraberlik duygusunun arttırılması hedefiyle düzenlenen, sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşlarının katılımı ile yaklaşık 5 ay sürecek olan 16 takımlı...
- 10.01.2023 10 Oca 13:08 Savur'da voleybol turnuvası sona erdi
Savur Kaymakamlığı tarafından düzenlenen voleybol turnuvası yapılan final maçıyla sona erdi.
- 10.01.2023 10 Oca 12:09 Göztepe Voleybol, 10 maçtır kaybetmiyor
Göztepe Voleybol, TVF Kadınlar 1. Ligi'nde çıktığı son 10 maçta mağlubiyet yüzü görmedi.
- 10.01.2023 10 Oca 10:40 Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarın Grupa Azoty Chemik Police ekibini ağırlayacak
Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu üçüncü hafta maçında yarın Polonya'nın Grupa Azoty Chemik Police ekibini konuk edecek.
- 10.01.2023 10 Oca 10:40 Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı'nın rakibi Terville
Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası son 16 turu ilk maçında yarın deplasmanda Fransa'nın Terville ekibiyle karşılaşacak.
- 10.01.2023 10 Oca 10:22 Ziraat Bankkart, CEV Şampiyonlar Ligi'nde SWD powervolleys Düren'i ağırlayacak
Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. hafta maçında yarın Almanya temsilcisi SWD powervolleys Düren ile karşılaşacak.
- 10.01.2023 10 Oca 10:14 Lider Halkbank, Avrupa'da da liderlik istiyor
Voleybol AXA Efeler Ligi'nin lideri Halkbank, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda zirveyi belirleyecek maçta yarın Polonya'nın Aluron CMC Warta Zawiercie takımını Ankara'da konuk edecek.
- 10.01.2023 10 Oca 09:39 Voleybolda Malatya temsilcisi yenilmezlik serisini sürdürüyor
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Lig 16.grupta şampiyonluk mücadelesi veren Malatya Galip Demirel Ortaokulu Spor Kulübü Voleybol takımı, iki günde oynadığı iki maçı da kazanarak yenilmezlik serisini sürdürdü.
- 09.01.2023 09 Oca 16:37 Kağızmanlı öğrenciler şampiyonluğa doymuyor
Kağızmanlı öğrenciler, Okullar arası Voleybol Turnuvası'nda Kars şampiyonu oldu.
- 09.01.2023 09 Oca 16:24 Tokat Belediye Plevne, sezonun ikinci yarısına mağlubiyetle başladı
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Tokat Belediye Plevne'nin başantrenörü Furkan Gür, ligin ikinci yarısına mağlubiyetle başladıkları için üzgün olduklarını belirtti.
- 09.01.2023 09 Oca 16:10 Genç voleybolcular filede namağlup şampiyon
Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Yıldız Kızlar Voleybol Takımı, 2022-2023 sezonu il birinciliği müsabakalarında namağlup şampiyon oldu.
- 09.01.2023 09 Oca 13:51 Elazığ'da küçükler Voleybol İl Şampiyonası başladı
Okul Sporları Küçükler Voleybol İl Şampiyonası Elazığ'da başladı.
- 09.01.2023 09 Oca 13:14 Voleybolda grup heyecanı Denizli'de yaşanacak
DENİZLİ(İHA) – Denizli'de Voleybol Gençler Okul Sporları Grup maçlarında toplam 24 takımdan 330 sporcu 11 ile 14 Ocak tarihlerinde bir birleriyle yarışacak.
- 09.01.2023 09 Oca 12:06 Ziraat Bankkart, CEV Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma umudunu sürdürme peşinde
Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, 11 Ocak Çarşamba günü Almanya temsilcisi SWD powervolleys Düren'i ağırlayacağı CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. hafta maçından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.
- 09.01.2023 09 Oca 11:51 Karşıyaka Voleybol, pes etmedi
Karşıyaka Voleybol, 2-0 geriye düştüğü müsabakada pes etmedi ve Sakarya Voleybol'u geriden gelerek 3-2 mağlup etmeyi başardı.
- 09.01.2023 09 Oca 11:46 Galatasaray HDI Sigorta, CEV Kupası'nda PGE Skra'yı ağırlayacak
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası play-off turu ilk maçında Polonya'nın PGE Skra ekibini konuk edecek.
- 09.01.2023 09 Oca 11:28 VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarın Igor Gorgonzola'ya konuk olacak
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü maçında yarın deplasmanda İtalya'nın Igor Gorgonzola ekibiyle karşı karşıya gelecek.
- 09.01.2023 09 Oca 09:36 "Bizim Kızlar" 10. haftada Sakarya deplasmanından 3-0'lık galibiyetle döndü
Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Liginin 10. hafta maçları oynandı.
- 08.01.2023 08 Oca 16:14 Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon: TVF BaşkentHakemler: İsmail Yıldırım, İlknur ÇakarSpor Toto: Kuklinski, Çağatay Durmaz, Vucicevic, Ali Deniz Yılmaz, Sercan Yüksel Bıdak, Muhammet Kaya (Abdulsamet Yalçın, Özkan Hayırlı, Yiğit Savaş Kaplan, Batuhan Avcı, Azizcan Ataoğlan)Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ: Taha...
- 08.01.2023 08 Oca 15:50 AXA Sigorta Efeler Ligi - Cizre Belediyespor: 3 - Fenerbahçe HDI Sigorta: 1
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 14. haftasında Cizre Belediyespor, Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-1 yendi.
- 08.01.2023 08 Oca 14:16 Voleybol turnuvasının şampiyonu Rüya Takımı
Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Evinin Sultanları" Voleybol turnuvası 8 takımın kıyasıya mücadelesiyle sona erdi.
- 08.01.2023 08 Oca 14:01 Bozüyüklü kızlar voleybolda bölge şampiyonu oldu
Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın okul sporları çerçevesinde düzenlediği yıldız kızlar voleybol müsabakalarının bölge finallerine katılan Bozüyük Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu kız voleybol takımı birinci oldu.
- 08.01.2023 08 Oca 11:23 Göztepe Voleybol, kaldığı yerden devam ediyor
Göztepe Voleybol, lige verilen kısa bir aranın ardından Çiftlikköy Belediye Spor ile karşılaştığı müsabakayı 3-0 kazandı.