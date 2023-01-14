Son Dakika Voleybol Haberleri

20:22 Voleybol: Toplu sonuç Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu'nda 15. hafta, bugün oynanan maçlarla sona erdi.

19:54 Aydın'ın Sultanları THY'yi rahat geçti Aydın'ı takımlar düzeyinde Avrupa'da temsil eden ilk takım olan Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, ligin ve Avrupa'nın güçlü takımlarından THY'yi 3-1 mağlup etti.

17:22 Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi 16 Grup'ta Malatya Galip Demirel Ortaokulu Spor Kulübü, Mardin Mezopotamya Spor Kulübü'nü 3-0 yendi.

16:00 Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi Salon: TVF BaşkentHakemler: Zeki Bocutcu, Erkan SarıZiraat Bankkart: Atanasov, Bedirhan Bülbül, Ter Maat, Tuinstra, Burakhan Tosun, Arslan Ekşi (Berkay Bayraktar, Oğulcan Yatgın)Develi Belediyespor: Ahmet Samet Baltacı, Caner Pekşen, Ian, Berkan Eryüz, Yusuf Eken, Abdullah Çam (Alperay...

15:32 VakıfBank Başantrenörü Guidetti'den Kars'ın kız voleybol takımına destek VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, Türkiye yarı finallerine katılmaya hak kazanan Kars'ın Dikme köyündeki kız voleybol takımına destek verdi.

10:46 Nilüfer'in sultanlarından moralli başlangıç Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, ligin ikinci yarısının ilk maçında İlbank'ı konuk etti.

17:30 Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi Salon: Cengiz GöllüHakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Asiye TuzkanNilüfer Belediyespor: Atkinson, Ecenur Aksoy, Radosova, Deniz Uyanık, Sıla Çalışkan, Milanova (Cansu Bir, Eylül Akarçeşme, Aybüke Güldenoğlu, Arzum Tezcan, İlayda Uçak, Nuneviller, Hümay Fırıncıoğlu)İlbank: Sude Pehlivan, Eylül...

16:10 Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi Salon: TVF BaşkentHakemler: Koray Yılmazgil, Ali SarıkuzuPTT: Caric, Merve Tanyel, Büşra Güneş, Pavlovic, Busa, Janset Cemre Erkul (Melisa Memiş, Yağmur Mislina Kılıç, Elif Boran, Elif Su Yavuz)Çukurova Belediyesi Adana Demirspor: Duygu Düzçeler, Leyva, Ceren Baysal, Rykhliuk, Bosetti, Hazal...

15:19 Kolej Vakfı Genç Kızlar Voleybol takımı Türkiye yarı finallerinde Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri Genç Kızlar Voleybol Takımı Şanlıurfa'da katıldıkları Genç Kızlar (A) Voleybol Grup Müsabakalarında birinciliği elde ederek Türkiye yarı finallerine katılmaya hak kazandı.

15:02 Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi Salon: VakıfBank Spor SarayıHakemler: Ebru Kaya, Aylin TurnaoğluVakıfBank: Buket Gülübay, Bajema, Bahar Akbay, Karutasu, Derya Cebecioğlu, Kübra Akman (Aylin Acar)Bolu Belediyespor: Kodala, Seher Aksoy, Tuana Köse, Buket Yılmaz, Dixon, Cansu Aydınoğulları (Gizem Düzeltir, Selin Navruz,...

10:30 Dudek'li Muratpaşa lideri gözüne kesti Muratpaşa Belediyespor, Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nin 14'üncü hata maçında kendi evinde lider Göztepe'yi ağırlayacak.

22:28 Avrupa Paravolley Federasyonu Başkanı Mihorko'dan TBESF'ye ziyaret Avrupa Paravolley Federasyonu Başkanı Branko Mihorko, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunu (TBESF) ziyaret etti.

13:05 Kars'ın sultanları Türkiye yarı final karşılaşmalarına katılacak Tunceli'de yapılan Yıldız Kızlar Voleybol Bölge Birinciliği maçlarında Kars'ın sultanları Türkiye yarı final karşılaşmalarında Kars'ı temsil edecek.

11:38 Halkbank, Şampiyonlar Ligi'nde lider Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu'nda ilk devreyi birinci sırada bitiren Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde de grubunda liderliğe yükseldi.

11:10 Çukurova Belediyesi Adana Demirsporlu voleybolcular, Avrupa hedefine odaklandı İlk kez mücadele ettikleri Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde ilk yarıyı 7. sırada tamamlayan Çukurova Belediyesi Adana Demirspor'un oyuncuları, ikinci yarı hazırlıklarını Avrupa hedefiyle sürdürüyor.

10:37 TVF Kadınlar 2. Ligi temsilcisi Bilecik Belediye Spor Kadın Voleybol Takımı evinde set alamadı Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Ligi 10. Grup 10'uncu hafta müsabakasında Bilecik Belediye Spor Kadın Voleybol Takımı kendi evinde 3-0 mağlup oldu.

10:16 Voleybol: Haftanın programı Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 14 hafta yarın tek maçla başlarken, AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu'nda 15. hafta karşılaşmaları ise 15 Ocak Pazar günü yapılacak.

23:38 Voleybol: Kadınlar CEV Kupası Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası son 16 turu ilk maçında konuk olduğu Fransa'nın Terville Florange ekibini 3-1 yendi.

22:20 Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Salon: Burhan Felek VestelHakemler: Benedikt Geukes (Almanya), Ricardo Ferreira (Portekiz)Eczacıbaşı Dynavit: Heyrman, Ognjenovic, Hande Baladın, Jack-Kisal, Fabris, Voronkova (Simge Aköz, Aybüke Çetinay, Saliha Şahin, Yaprak Erkek, Yasemin Güveli)Grupa Azoty Chemik: Oveckova, Cipriano,...

21:18 Eczacıbaşı Dynavit, namağlup lider ünvanını korudu SALON: TVF Burhan Felek Vestel VoleybolHAKEMLER: Benedikt Geukes (GER), Ricardo Ferreira (PT).ECZACIBAŞI DYNAVİT: Heyrman, Ognjenovic, Hande, Jack-Kısal, Fabris, Voronkova, Simge (L), Aybüke (L), Saliha, Yasemin, Yaprak.

18:58 Bingöl'de voleybol turnuvasında birinci olan komando takımı ödülünü SMA hastalarına bağışladı Bingöl'ün Yedisu ilçesinde düzenlenen voleybol turnuvasında birinci olan Jandarma Komando Spor Takımı, para ödülünü Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastalarına bağışladı.

16:06 Voleybolda grup heyecanı Denizli'de başladı Denizli'nin ev sahipliğinde 4 gün sürecek Voleybol Gençler Okul Sporları Grup maçları şampiyonasına 9 farklı ilden 23 takım ve 310 sporcu katıldı.

15:08 Okul sporları voleybol müsabakaları Erzincan'da başladı Okul Sporları Voleybol A Genç Kızlar ve Erkekler Grup Müsabakaları Erzincan'da başladı.

23:34 Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü maçında konuk olduğu İtalya'nın Igor Gorgonzola ekibini 3-0 yendi.

17:15 Filenin şampiyonu Uzundere müftülüğü Uzundere Kaymakamlığının düzenlemiş olduğu kurumlar arası voleybol turnuvasında şampiyon ilçe müftülüğü oldu.

14:54 Pamukkale Belediyespor adını zirvede tutuyor Pamukkale Belediyespor Kulübü, hem takım hem de bireysel dallarda adını zirveye yazdırmaya devam ediyor.

14:35 Tuzla Belediyesi Voleybol Ligi başladı - Tuzla Belediyesi Voleybol Ligi başladı Tuzla'da birlik ve beraberliği arttıracak Voleybol Ligi başladı Tuzla'da birlik ve beraberlik duygusunun arttırılması hedefiyle düzenlenen, sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşlarının katılımı ile yaklaşık 5 ay sürecek olan 16 takımlı...

13:08 Savur'da voleybol turnuvası sona erdi Savur Kaymakamlığı tarafından düzenlenen voleybol turnuvası yapılan final maçıyla sona erdi.

12:09 Göztepe Voleybol, 10 maçtır kaybetmiyor Göztepe Voleybol, TVF Kadınlar 1. Ligi'nde çıktığı son 10 maçta mağlubiyet yüzü görmedi.

10:40 Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarın Grupa Azoty Chemik Police ekibini ağırlayacak Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu üçüncü hafta maçında yarın Polonya'nın Grupa Azoty Chemik Police ekibini konuk edecek.

10:40 Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı'nın rakibi Terville Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası son 16 turu ilk maçında yarın deplasmanda Fransa'nın Terville ekibiyle karşılaşacak.

10:22 Ziraat Bankkart, CEV Şampiyonlar Ligi'nde SWD powervolleys Düren'i ağırlayacak Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. hafta maçında yarın Almanya temsilcisi SWD powervolleys Düren ile karşılaşacak.

10:14 Lider Halkbank, Avrupa'da da liderlik istiyor Voleybol AXA Efeler Ligi'nin lideri Halkbank, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda zirveyi belirleyecek maçta yarın Polonya'nın Aluron CMC Warta Zawiercie takımını Ankara'da konuk edecek.

09:39 Voleybolda Malatya temsilcisi yenilmezlik serisini sürdürüyor Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Lig 16.grupta şampiyonluk mücadelesi veren Malatya Galip Demirel Ortaokulu Spor Kulübü Voleybol takımı, iki günde oynadığı iki maçı da kazanarak yenilmezlik serisini sürdürdü.

16:37 Kağızmanlı öğrenciler şampiyonluğa doymuyor Kağızmanlı öğrenciler, Okullar arası Voleybol Turnuvası'nda Kars şampiyonu oldu.

16:24 Tokat Belediye Plevne, sezonun ikinci yarısına mağlubiyetle başladı Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Tokat Belediye Plevne'nin başantrenörü Furkan Gür, ligin ikinci yarısına mağlubiyetle başladıkları için üzgün olduklarını belirtti.

16:10 Genç voleybolcular filede namağlup şampiyon Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Yıldız Kızlar Voleybol Takımı, 2022-2023 sezonu il birinciliği müsabakalarında namağlup şampiyon oldu.

13:14 Voleybolda grup heyecanı Denizli'de yaşanacak DENİZLİ(İHA) – Denizli'de Voleybol Gençler Okul Sporları Grup maçlarında toplam 24 takımdan 330 sporcu 11 ile 14 Ocak tarihlerinde bir birleriyle yarışacak.

12:06 Ziraat Bankkart, CEV Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma umudunu sürdürme peşinde Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, 11 Ocak Çarşamba günü Almanya temsilcisi SWD powervolleys Düren'i ağırlayacağı CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. hafta maçından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

11:51 Karşıyaka Voleybol, pes etmedi Karşıyaka Voleybol, 2-0 geriye düştüğü müsabakada pes etmedi ve Sakarya Voleybol'u geriden gelerek 3-2 mağlup etmeyi başardı.

11:46 Galatasaray HDI Sigorta, CEV Kupası'nda PGE Skra'yı ağırlayacak Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası play-off turu ilk maçında Polonya'nın PGE Skra ekibini konuk edecek.

11:28 VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarın Igor Gorgonzola'ya konuk olacak VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü maçında yarın deplasmanda İtalya'nın Igor Gorgonzola ekibiyle karşı karşıya gelecek.

16:14 Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi Salon: TVF BaşkentHakemler: İsmail Yıldırım, İlknur ÇakarSpor Toto: Kuklinski, Çağatay Durmaz, Vucicevic, Ali Deniz Yılmaz, Sercan Yüksel Bıdak, Muhammet Kaya (Abdulsamet Yalçın, Özkan Hayırlı, Yiğit Savaş Kaplan, Batuhan Avcı, Azizcan Ataoğlan)Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ: Taha...

14:16 Voleybol turnuvasının şampiyonu Rüya Takımı Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Evinin Sultanları" Voleybol turnuvası 8 takımın kıyasıya mücadelesiyle sona erdi.

14:01 Bozüyüklü kızlar voleybolda bölge şampiyonu oldu Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın okul sporları çerçevesinde düzenlediği yıldız kızlar voleybol müsabakalarının bölge finallerine katılan Bozüyük Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu kız voleybol takımı birinci oldu.