Ziraat Bankkart, İstanbul Büyükşehir\'i 3-0 yenip namağlup 6. galibiyetini aldı

Ziraat Bankkart, İstanbul Büyükşehir'i 3-0 yenip namağlup 6. galibiyetini aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi 5. haftasında sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u konuk eden Ziraat Bankkart, mücadeleyi 25-20, 25-17 ve 25-14'lük setlerle 3-0 kazandı. Başkent ekibi böylece namağlup 6. galibiyetine ulaşırken İstanbul ekibi 3. mağlubiyetini aldı.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Erkan Sarı, Eser Türkoğlu
Ziraat Bankkart: Hilmi Şahin, Clevenot, Vahit Emre Savaş, Nimir Abdelaziz, Efe Bayram, Ahmet Tümer (Berkay Bayraktar, Doruk Menemen, Erhan Hamarat)
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Seganov, Aleksov, Ömer Furkan Dur, Teppan, Hamdi Erkan, Selim Yıldız (Batu Ercan Akbaba, Tuğrul Mansur Düzce, Cardoso, Batuhan Avcı, Selman Ateş, Halil İbrahim Kurt)
Setler: 25-20, 25-17, 25-14
Süre: 73 dakika
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 5. haftasında Ziraat Bankkart, sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.
Bu sonuçla başkent ekibi namağlup 6. galibiyetini elde ederken İstanbul ekibi 3. kez mağlup oldu.
Kaynak: AA
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