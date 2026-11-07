Halkbank, Efeler Ligi 5. haftada deplasmanda Sungurlu Belediyespor'u 3-0 yendi - Son Dakika
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Halkbank, Efeler Ligi 5. haftada deplasmanda Sungurlu Belediyespor'u 3-0 yendi

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Halkbank, Efeler Ligi 5. haftada deplasmanda Sungurlu Belediyespor\'u 3-0 yendi
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Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 5. haftasında Halkbank, deplasmanda Sungurlu Belediyespor'u 3-0 yendi. Halkbank setleri 17-25, 23-25 ve 21-25 alarak haftayı galibiyetle tamamladı.

Salon: Sungurlu Mahmut Atalay

Hakemler: İsmail Yıldırım, İsmail Kanber

Sungurlu Belediyespor: Gökhan Çatal, Ümit Demir, Mestre, Eren Kanlı, Oğulcan Yatgın, Espeland (Balabanov, Mehmet Rıfat Kantarcıoğlu, Ahmet Kaan Karaçil, Serkan Koçak, Ensing, Kemal Kayhan)

Halkbank: Matey Kazıyski, Ömercan Burak Karahan, Sam Deroo, Ertuğrul Gazi Metin, Volkan Done, Halit Kurtuluş ( Umut Özdemir, Berat Batın Mergen, Denislav Slavchec Bardarov, Murat Yenipazar, Darlan Ferreira, Alejandro Rodriguez Fuentes, Hamza Yiğit Aslan)

Setler: 17-25, 23-25, 21-25

Süre: 92 dakika

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 5. hafta mücadelesinde Halkbank, deplasmanda Sungurlu Belediyespor'u 3-0 yendi.

Kaynak: AA
VoleybolHalkbankSporSMSSon Dakika

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