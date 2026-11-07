Gazze\'de çadırlar sular altında kaldı, yardım çığlığı yükseldi: İki milyarlık ümmet nerede?

Gazze'de etkili olan şiddetli yağışlar, savaş nedeniyle evlerini terk ederek çadırlara sığınan Filistinlilerin yaşamını daha da zorlaştırdı. Binlerce çadırın sular altında kaldığı bölgede aileler yağmur sularıyla mücadele ederken, Adam Sinwar isimli X hesabından yapılan paylaşımda İslam dünyasına dikkat çeken bir yardım çağrısı yöneltildi: "İki milyarlık ümmet nerede? Katliamı durduramadınız, bari içeriye bir şeyler sokun!"

YAĞMUR SULARI ÇADIRLARI BASTI

Gazze Şeridi'nde etkili olan şiddetli yağışlar, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadır kamplarını vurdu. Gazze'deki hükümetin medya ofisinin açıklamasına göre, 12 saat içerisinde yaklaşık 70 bin çadır su altında kaldı.

Çadırların içine dolan yağmur suları yatakları, battaniyeleri ve ailelerin sınırlı sayıdaki eşyalarını kullanılamaz hale getirdi. Barınacak başka bir yeri bulunmayan aileler, çocuklarıyla birlikte çamur ve su birikintileri arasında yaşam mücadelesi vermek zorunda kaldı.

Sivil Savunma ekiplerinin yaklaşık 10 saat içerisinde bin 500 yardım çağrısı aldığı bildirildi. Ekipler, yetersiz imkânlar nedeniyle selden etkilenen herkese ulaşmakta güçlük çekiyor.

"İKİ MİLYARLIK ÜMMET NEREDE?"

Gazze'deki ağır tabloya ilişkin Adam Sinwar isimli X hesabından yapılan paylaşımda, İslam dünyasına ve uluslararası topluma seslenildi.

Çadırların sular altında kaldığı görüntüler eşliğinde yapılan çağrıda şu ifadeler kullanıldı:

"İki milyarlık ümmet nerede? Katliamı durduramadınız, bari içeriye bir şeyler sokun."

Paylaşımda dile getirilen tepki, Gazze'de yalnızca yağışların yol açtığı zarara değil, bölgeye ulaştırılması beklenen insani yardımlara yönelik engellere de dikkat çekti.

EBU UBEYDE'NİN SÖZLERİ YENİDEN HATIRLANDI

Gazze'de yaşanan son gelişmeler, Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin daha önce insani yardımların bölgeye ulaştırılması konusunda yaptığı çağrıları da yeniden gündeme taşıdı.

Ebu Ubeyde'nin Gazze'ye un ve temel ihtiyaç malzemelerinin dahi ulaştırılamamasına yönelik tepkisi, bugün yaşanan insani tabloyla yeniden hatırlandı.

GAZZE'DE KIŞ ŞARTLARI ENDİŞEYİ ARTIRIYOR

Gazze'de yağışlarla birlikte barınma krizi daha da ağırlaşırken, bölgedeki ailelerin acil çadır, battaniye, yakıt ve ısınma malzemelerine ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.

Bir yanda yağmur sularıyla dolan çadırlar, diğer yanda bölgeye ulaştırılması beklenen insani yardımlar... Gazze'de kış şartlarının ağırlaşması, yerinden edilmiş Filistinlilerin yaşam mücadelesini daha da zorlaştırıyor.