Gazze'de çadırlar sular altında kaldı, yardım çığlığı yükseldi: İki milyarlık ümmet nerede? - Son Dakika
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Gazze'de çadırlar sular altında kaldı, yardım çığlığı yükseldi: İki milyarlık ümmet nerede?

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Gazze\'de çadırlar sular altında kaldı, yardım çığlığı yükseldi: İki milyarlık ümmet nerede?
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3 yorum
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Gazze\'de çadırlar sular altında kaldı, yardım çığlığı yükseldi: İki milyarlık ümmet nerede?
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Gazze'de savaşın gölgesinde yaşam mücadelesi veren Filistinliler, bu kez de şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketiyle karşı karşıya kaldı. Binlerce çadırın sular altında kaldığı, ailelerin soğuk ve çamur içinde hayatta kalmaya çalıştığı bölgede Adam Sinwar isimli X hesabından yapılan paylaşım, İslam dünyasına yönelik sert bir çağrıya dönüştü: "İki milyarlık ümmet nerede? Katliamı durduramadınız, bari içeriye bir şeyler sokun!"

Gazze'de etkili olan şiddetli yağışlar, savaş nedeniyle evlerini terk ederek çadırlara sığınan Filistinlilerin yaşamını daha da zorlaştırdı. Binlerce çadırın sular altında kaldığı bölgede aileler yağmur sularıyla mücadele ederken, Adam Sinwar isimli X hesabından yapılan paylaşımda İslam dünyasına dikkat çeken bir yardım çağrısı yöneltildi: "İki milyarlık ümmet nerede? Katliamı durduramadınız, bari içeriye bir şeyler sokun!"

YAĞMUR SULARI ÇADIRLARI BASTI

Gazze Şeridi'nde etkili olan şiddetli yağışlar, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadır kamplarını vurdu. Gazze'deki hükümetin medya ofisinin açıklamasına göre, 12 saat içerisinde yaklaşık 70 bin çadır su altında kaldı.

Çadırların içine dolan yağmur suları yatakları, battaniyeleri ve ailelerin sınırlı sayıdaki eşyalarını kullanılamaz hale getirdi. Barınacak başka bir yeri bulunmayan aileler, çocuklarıyla birlikte çamur ve su birikintileri arasında yaşam mücadelesi vermek zorunda kaldı.

Sivil Savunma ekiplerinin yaklaşık 10 saat içerisinde bin 500 yardım çağrısı aldığı bildirildi. Ekipler, yetersiz imkânlar nedeniyle selden etkilenen herkese ulaşmakta güçlük çekiyor.

Gazze'de çadırlar sular altında kaldı, yardım çığlığı yükseldi: İki milyarlık ümmet nerede?

"İKİ MİLYARLIK ÜMMET NEREDE?"

Gazze'deki ağır tabloya ilişkin Adam Sinwar isimli X hesabından yapılan paylaşımda, İslam dünyasına ve uluslararası topluma seslenildi.

Çadırların sular altında kaldığı görüntüler eşliğinde yapılan çağrıda şu ifadeler kullanıldı:

"İki milyarlık ümmet nerede? Katliamı durduramadınız, bari içeriye bir şeyler sokun."

Paylaşımda dile getirilen tepki, Gazze'de yalnızca yağışların yol açtığı zarara değil, bölgeye ulaştırılması beklenen insani yardımlara yönelik engellere de dikkat çekti.

Gazze'de çadırlar sular altında kaldı, yardım çığlığı yükseldi: İki milyarlık ümmet nerede?

EBU UBEYDE'NİN SÖZLERİ YENİDEN HATIRLANDI

Gazze'de yaşanan son gelişmeler, Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin daha önce insani yardımların bölgeye ulaştırılması konusunda yaptığı çağrıları da yeniden gündeme taşıdı.

Ebu Ubeyde'nin Gazze'ye un ve temel ihtiyaç malzemelerinin dahi ulaştırılamamasına yönelik tepkisi, bugün yaşanan insani tabloyla yeniden hatırlandı.

GAZZE'DE KIŞ ŞARTLARI ENDİŞEYİ ARTIRIYOR

Gazze'de yağışlarla birlikte barınma krizi daha da ağırlaşırken, bölgedeki ailelerin acil çadır, battaniye, yakıt ve ısınma malzemelerine ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.

Bir yanda yağmur sularıyla dolan çadırlar, diğer yanda bölgeye ulaştırılması beklenen insani yardımlar... Gazze'de kış şartlarının ağırlaşması, yerinden edilmiş Filistinlilerin yaşam mücadelesini daha da zorlaştırıyor.

Okurların en beğendiği yorum

“Allah yardımcınız olsun. 2 Milyarlık ümmetin liderleri İsraili hizmet etmekle meşgul”

Tüm yorumlar (3)
ÇadırkentFilistinDünyaGazzeSon Dakika

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    Yorumlar (3)

  • ahmet can ahmet can:
    Allah yardımcınız olsun. 2 Milyarlık ümmetin liderleri İsraili hizmet etmekle meşgul 3 0
  • A B A B:
    İnşaallah İslam orduları ile birlikte yakın girmemiz. 2 0
  • Ahmet Çakır Ahmet Çakır:
    Bu masumları gördükçe yediğim yemekten içtiğim sudan bile artık utanç duyuyorum.Canım hiçbir şey istemiyor.Kendimden bile nefret etmeye başladım.Elimizden birşeyde gelmiyor.Artık kıyamet kopsada bu mazlumların çilesi bitse artık.Allah bunun hesabını er geç bizden soracak. 0 0
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