Yeni Parti\'den istifa eden Candan Yüceer AK Parti yolcusu mu? İddia ünlü gazeteciden

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer’in Yeni Parti’den istifa etmesinin ardından siyaset kulislerini hareketlendiren bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Sinan Burhan, Yüceer’in AK Parti’ye katılacağını öne sürdü.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer’in Yeni Parti’den istifası siyaset gündeminde yankı uyandırırken, yeni adresine ilişkin dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Gazeteci Sinan Burhan, Yüceer’in AK Parti’ye katılacağını ileri sürdü.

SİNAN BURHAN’DAN AK PARTİ İDDİASI

Gazeteci Sinan Burhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Tekirdağ Belediye Başkanı Candan Yüceer AK Parti’ye katılacak” ifadelerini kullandı.

Burhan’ın açıklaması, Yüceer’in istifa kararının hemen ardından geldi. Ancak Yüceer’in AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddiaya ilişkin kendisinden yapılmış bir doğrulama bulunmuyor.

YENİ PARTİ’DEN İSTİFA ETTİ

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, bugün yaptığı açıklamayla YENİ Parti üyeliğinden ayrıldığını duyurdu. İstifa gerekçelerini açıklayan Yüceer, parti içindeki gelişmelere ve il kongresinde yaşanan delege tartışmalarına tepki gösterdi.

Hasta olduğu dönemde gerçekleştirilen il kongresinde kurultay delegeliği üzerinden tartışma yaşandığını ve kendisinin delege listesine dahi yazılmadığını belirten Yüceer, bu durumu kabul edilebilir bulmadığını ifade etti.

“BENİM ARADIĞIM YOL ARKADAŞLIĞI BU DEĞİL”

Siyaseti makam ve koltuk hesabıyla yapmadığını vurgulayan Yüceer, açıklamasında parti içerisindeki bazı isimleri kişisel çıkarlarını ön planda tutmakla eleştirdi.

Yüceer, “Benim beklediğim vefa, benim aradığım yol arkadaşlığı bu değil. Yol arkadaşlığı hukukunun bu kadar kolay çiğnendiği, kişisel çıkarların ortak değerlerin önüne geçirildiği bir anlayışın içinde yokum” ifadelerini kullandı.

Tekirdağ’a hizmet etmeye devam edeceğini belirten Yüceer, önceliğinin siyasi hesaplaşmalar değil, kentin sorunları ve devam eden projeleri olduğunu kaydetti.

"BİR BÜYÜKŞEHİR DAHA AK PARTİ'YE GEÇECEK" İDDİASI HATIRLANDI

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddiaların ardından, bir büyükşehir belediye başkanının daha iktidar partisine katılacağı öne sürülmüştü. Bu kez adı gündeme gelen isim, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir olmuştu. Ancak Özdemir, 12 Ekim’de yaptığı açıklamada CHP çatısı altında siyaset yaptığını belirterek AK Parti’ye geçeceği iddialarını yalanlamıştı. Şimdi ise Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer’in AK Parti’ye katılacağı iddiası gündeme geldi.