Polonya\'da bir kişi aracından insanlara ateş açtı: 5 ölü

Polonya'nın en önemli turizm merkezlerinden Krakov, cumartesi günü kanlı bir saldırıya sahne oldu. Kentin tarihi merkezinde meydana gelen silahlı saldırının ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

ARAÇTAN ÇEVREDEKİLERE RASTGELE ATEŞ AÇTI

Yerel basındaki bilgilere göre saldırı, yerel saatle 15.00 sıralarında, kentin en işlek noktalarından tarihi Ana Pazar Meydanı (Rynek Glówny) yakınlarında gerçekleşti.

Slawkowska Caddesi üzerinden meydana doğru ilerleyen bir araçtan çevredeki insanlara rastgele ateş açıldı. Saldırıda bir dükkan ve tramvayın da hasar gördüğü bildirildi.

SALDIRGAN POLİS TARAFINDAN VURULDU: 5 ÖLÜ, 12 YARALI

Polonya polisinin açıklamasına göre saldırıda 5 kişi yaşamını yitirirken, 12 kişi yaralandı. Yaralılar arasında iki polis memurunun da bulunduğu belirtildi.

Saldırgan, polis ekipleriyle yaşanan çatışmada vurularak yaralı halde yakalandı ve hastaneye kaldırıldı.

MEYDANA AMBULANS HELİKOPTERİ İNDİ

Saldırının ardından tarihi meydan güvenlik çemberine alınırken, bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi yönlendirildi. Yaralılara müdahale edilmesi amacıyla meydana ambulans helikopteri de indirildi.

Yetkililer, çevrede bulunan vatandaşlara bölgeden uzak durmaları ve güvenli alanlara geçmeleri çağrısında bulundu.

BAŞBAKAN TUSK'TAN İLK AÇIKLAMA

Polonya Başbakanı Donald Tusk, saldırının ardından yaptığı açıklamada, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını ve İçişleri Bakanlığından düzenli olarak bilgi aldığını belirtti.

Saldırganın kimliği ve saldırının nedeni henüz açıklanmazken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.