Polonya'da bir kişi aracından insanlara ateş açtı: 5 ölü - Son Dakika
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Polonya'da bir kişi aracından insanlara ateş açtı: 5 ölü

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Polonya\'da bir kişi aracından insanlara ateş açtı: 5 ölü
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Polonya\'da bir kişi aracından insanlara ateş açtı: 5 ölü
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Polonya'nın Krakov kentinde, turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği tarihi meydanda silahlı saldırı düzenlendi. Araçla meydana giren saldırganın çevredeki insanlara rastgele ateş açması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Yaralılar arasında polislerin de bulunduğu öğrenilirken, saldırgan polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

Polonya'nın en önemli turizm merkezlerinden Krakov, cumartesi günü kanlı bir saldırıya sahne oldu. Kentin tarihi merkezinde meydana gelen silahlı saldırının ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

ARAÇTAN ÇEVREDEKİLERE RASTGELE ATEŞ AÇTI

Yerel basındaki bilgilere göre saldırı, yerel saatle 15.00 sıralarında, kentin en işlek noktalarından tarihi Ana Pazar Meydanı (Rynek Glówny) yakınlarında gerçekleşti.

Slawkowska Caddesi üzerinden meydana doğru ilerleyen bir araçtan çevredeki insanlara rastgele ateş açıldı. Saldırıda bir dükkan ve tramvayın da hasar gördüğü bildirildi.

Polonya'da bir kişi aracından insanlara ateş açtı: 5 ölü

SALDIRGAN POLİS TARAFINDAN VURULDU: 5 ÖLÜ, 12 YARALI

Polonya polisinin açıklamasına göre saldırıda 5 kişi yaşamını yitirirken, 12 kişi yaralandı. Yaralılar arasında iki polis memurunun da bulunduğu belirtildi.

Saldırgan, polis ekipleriyle yaşanan çatışmada vurularak yaralı halde yakalandı ve hastaneye kaldırıldı.

Polonya'da bir kişi aracından insanlara ateş açtı: 5 ölü

MEYDANA AMBULANS HELİKOPTERİ İNDİ

Saldırının ardından tarihi meydan güvenlik çemberine alınırken, bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi yönlendirildi. Yaralılara müdahale edilmesi amacıyla meydana ambulans helikopteri de indirildi.

Yetkililer, çevrede bulunan vatandaşlara bölgeden uzak durmaları ve güvenli alanlara geçmeleri çağrısında bulundu.

Polonya'da bir kişi aracından insanlara ateş açtı: 5 ölü

BAŞBAKAN TUSK'TAN İLK AÇIKLAMA

Polonya Başbakanı Donald Tusk, saldırının ardından yaptığı açıklamada, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını ve İçişleri Bakanlığından düzenli olarak bilgi aldığını belirtti.

Saldırganın kimliği ve saldırının nedeni henüz açıklanmazken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

PolonyaGüncelPolisDünyaSon Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Serkan arda Serkan arda:
    Ülke ne hale geldi hep akparti yüzünden :) derler yeni partililer ama dünyada heryerde oluyor böyle seyler 2 2
  • Hasan Has Hasan Has:
    Haberlercom çok sever böyle haberleri. İyi haberleri bulmaz, nerede vahşi haberler var, bulup yayınlar. 0 2
    Murat Türk Murat Türk:
    Lan eğerki bir yerin kaşınıyorsa bakmazsın defolup gidersin 0 0
  • Erkan null Erkan null:
    Al iste buda Polonyadan.Afyondakinin bir örnegi 1 0 Yanıtla
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