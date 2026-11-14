Ulaş Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü 5 ay sürecek voleybol kursu başlattı

Ulaş Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, öğrencilere yönelik voleybol kursu açtı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Haluk Doğan, AA muhabirine, hafta sonları Ulaş Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu'nda Vali Tuncel Ortaokulu beden eğitimi öğretmeni Ahmet Turan Aydın tarafından verilen kursa çok sayıda öğrencinin katıldığını söyledi.

Kursun 5 ay süreceğini ifade eden Doğan, "Öğrencilerimizin sportif faaliyetlere katılımını desteklemek, fiziksel gelişimlerine katkı sağlamak, voleybol branşındaki bilgi ve becerilerini geliştirmek ve takım ruhunu pekiştirmek amacıyla düzenledik." dedi.

Doğan, kurs sonunda öğrencilere katılım sertifikası verileceğini kaydetti.