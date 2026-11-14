Orban'ın eski bakanına operasyon: Ormana gömülü 20 milyon dolar nakit çıktı - Son Dakika
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Orban'ın eski bakanına operasyon: Ormana gömülü 20 milyon dolar nakit çıktı

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Orban\'ın eski bakanına operasyon: Ormana gömülü 20 milyon dolar nakit çıktı
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Macaristan'da Viktor Orban döneminin Ulusal Kalkınma Bakanı Miklos Seszták hakkındaki rüşvet soruşturmasında kasalara, çiftlik binalarına saklanmış ve ormanlara gömülmüş yaklaşık 20 milyon dolar nakit bulundu.

Macaristan'da eski Başbakan Viktor Orban'ın bakanlarından biri hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, çiftlik binalarına saklanmış ve ormanlara gömülmüş yaklaşık 20 milyon dolar nakit bulundu. BBC'nin haberine göre para, ülkenin dört bir yanındaki ıssız noktalarda iki gün süren aramalarla ortaya çıkarıldı.

Soruşturmanın odağında, Orban'ın 16 yıllık iktidarının dört yılında Ulusal Kalkınma Bakanı olarak görev yapan Miklos Seszták var. Seszták, devlete ait ulaştırma şirketiyle bağlantılı bir düzen kapsamında rüşvet almakla suçlanıyor. Eski bakan suçlamaları reddediyor.

Ulusal Varlık Geri Kazanım ve Koruma Ofisi (NVVH), müfettişlerin para destelerini kasalarda, ormanlık alanlarda toprağa gömülü halde, tarım ve konut binalarında ve depolarda bulduğunu açıkladı. Ele geçirilen paranın 5 milyar 71 milyon 632 bin forint, 2 milyon 658 bin 350 euro ve 1 milyon 257 bin 100 dolardan oluştuğu, toplam değerinin 19,5 milyon dolara ulaştığı bildirildi. Paralar Macaristan Devlet Hazinesi'ne yatırıldı.

Nisan ayındaki seçimde Orban'ı büyük farkla deviren yeni Başbakan Peter Magyar, kapsamlı bir yolsuzlukla mücadele kampanyası vaat etmişti. Magyar, aramaların ardından bulunan parayı "mafyanın sonu" olarak nitelendirdi. Orban dönemindeki yolsuzluk iddialarını araştırmak için kurulan NVVH'nin çalışmalarına Magyar "Araf Operasyonu" adını veriyor.

Seszták ile birlikte bir başka eski bakan ve eski Merkez Bankası Başkanı György Matolcsy, ayrı yolsuzluk soruşturmaları kapsamında eylülden bu yana tutuklu bulunuyor. Üç isim de suçlamaları reddediyor.

Macar makamları pazartesi günü de Orban'ın kardeşini ve üç kişiyi bir göçmen kaçakçılığı davası kapsamında gözaltına almıştı. Orban ise bunu siyasi intikam olarak nitelendirerek "Bu kirli oyunda amaç siyasi rakibi ortadan kaldırmak ve tek parti sistemi kurmak. Hedef benim, küçük kardeşim yalnızca bir araç" dedi.

Kaynak: BBC

Kaynak: BBC
Viktor OrbanMacaristanOperasyonOrmanaDünyaSon Dakika

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