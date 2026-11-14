Ordu'da otomobil 300 metrelik uçuruma yuvarlandı: 3 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Ordu'da otomobil 300 metrelik uçuruma yuvarlandı: 3 kişi yaşamını yitirdi

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Ordu\'da otomobil 300 metrelik uçuruma yuvarlandı: 3 kişi yaşamını yitirdi
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Ordu'da Gölköy-Mesudiye yolunun Anduz mevkisinde gece saatlerinde yoldan çıkan otomobil, yaklaşık 300 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı; araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti. Kendilerinden haber alamayan yakınlarının 112'ye bildirmesiyle başlayan aramada araç bulundu. Cenazeler Gölköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ordu'nun Gölköy ilçesinde bir otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi. Kaza, Gölköy-Mesudiye yolu Anduz mevkisinde meydana geldi.

YAKINLARI HABER ALAMAYINCA EKİPLERE BİLDİRDİ

Araçta bulunan kişilerden haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, kayıp kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

Yapılan araştırmalar sonucunda B.K. yönetimindeki 52 AIB 007 plakalı otomobilin gece saatlerinde yoldan çıkarak yaklaşık 300 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandığı belirlendi.

Ordu'da otomobil 300 metrelik uçuruma yuvarlandı: 3 kişi yaşamını yitirdi

3 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Kazanın yaşandığı bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde sürücü B.K. ile otomobilde bulunan A.T. ve M.Y.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yaşamını yitiren 3 kişinin cenazesi, Gölköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ordu'da otomobil 300 metrelik uçuruma yuvarlandı: 3 kişi yaşamını yitirdi

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Gece saatlerinde meydana geldiği belirlenen kazanın nasıl gerçekleştiğinin ortaya çıkarılması için inceleme başlatıldı.

Ordu'da otomobil 300 metrelik uçuruma yuvarlandı: 3 kişi yaşamını yitirdi
Kaynak: İHA
3. SayfaGüncelTrafikGölköyOrduKazaSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • A B A B:
    Gecenin hayrından Sabahın şerri evladır dememiş boşuna büyükler. 2 0
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