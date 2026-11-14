MEB, okul öncesi ve ilkokulda sınavı yasakladı, sonuçlar sıralamada kullanılamayacak - Son Dakika
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MEB, okul öncesi ve ilkokulda sınavı yasakladı, sonuçlar sıralamada kullanılamayacak

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MEB'in ölçme ve değerlendirme yönetmeliği değişikliği Resmi Gazete'de yürürlüğe girdi. Okul öncesi ve ilkokullarda sınav yapılamayacak, sonuçlar sıralama ve karşılaştırma için kullanılamayacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yapılan düzenlemeyle okul öncesinde ve ilkokullarda herhangi bir ad altında sınav yapılamayacak, ölçme ve değerlendirme sonuçları öğrenciler, sınıflar, okullar veya iller arasında sıralama ve karşılaştırma amacıyla kullanılamayacak.

"Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle Bakanlığa bağlı resmi ve özel okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında yürütülen ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile uyumlu hale getirilmesi amaçlandı.

Bu kapsamda ölçme ve değerlendirme yaklaşımı, öğrencilerin öğrenme süreçlerindeki gelişimlerinin izlenmesi, öğrenme ihtiyaçlarının belirlenmesi, öğrencilere geri bildirim sağlanması ve öğretim süreçlerinin bu doğrultuda geliştirilmesi noktasında güçlendirildi.

Okul öncesi ve ilkokullarda herhangi bir ad altında sınav yapılamayacak.

Yönetmeliğe göre, okul öncesinde ve ilkokullarda herhangi bir ad altında sınav yapılamayacak. Bu kademelerde ölçme ve değerlendirmenin temel amacı, öğrencilerin bilişsel, fiziksel, sosyal ve duygusal gelişim düzeylerinin süreç içerisinde izlenmesi ve desteklenmesi olacak.

Eğitim öğretim süresince öğrencilerin başarısı, öğretim programındaki öğrenme çıktıları/kazanımlar esas alınarak dersin özelliğine göre yapılan ölçme ve değerlendirme uygulamalarından elde edilen kanıtlara göre tespit edilecek.

Bu çerçevede öğrencinin gelişimi, öğretim programı üzerinden takip edilebilecek. Ayrıca ölçme ve değerlendirme uygulamalarından elde edilen sonuçlar öğrenciler, sınıflar, okullar veya iller arasında sıralama, karşılaştırma ya da kıyaslama yapmak amacıyla kullanılamayacak.

Düzenlemeyle ölçme ve değerlendirme faaliyetleri, sadece Bakanlıkça uygun görülen dijital sistemler ve araçlar kullanılarak gerçekleştirilecek.

Soru hazırlama ve değerlendirme süreçlerini desteklemek ve bu süreçlerin etkinliğini artırmak amacıyla Bakanlıkça uygun görülen yapay zeka araçları kullanılabilecek.

Kişisel verilerin gizliliği göz önünde bulundurularak Bakanlıkça geliştirilen araçların kullanımı sağlanacak.

Ölçme ve değerlendirme süreçlerinin dijital dönüşümü

Ulusal ve uluslararası izleme araştırmalarının elektronik ortamda yürütülmesiyle öğrencilerin öğrenme gelişimlerinin izlenmesinde ve eğitim politikalarına veri sağlanmasında dijital teknolojilerden daha etkin yararlanılması hedeflenecek.

Dijital uygulamalar, etkileşimli soruların ve çoklu ortam içeriklerinin kullanılmasına imkan tanıyarak öğrenci becerilerinin daha çeşitli görevler üzerinden değerlendirilmesini destekleyebilecek.

Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (ABİDE), Dört Beceride Türkçe Dil Gelişimi İzleme, Okul Tabanlı İzleme ve okuryazarlık becerilerine yönelik araştırmalar bütüncül bir mevzuat çerçevesinde toplandı.

Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) ile Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) uygulamalarına ilişkin esaslar yeniden yapılandırıldı.

Yapılan düzenlemelerle öğrenci gelişimini esas alan, teknolojik gelişmelere uyum sağlayan, ülke genelinde uygulama birliğini güçlendiren ve eğitim politikalarının bilimsel verilerle desteklenmesine katkı sunan ve sürdürülebilir bir ölçme ve değerlendirme sisteminin geliştirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA
EğitimGüncelSon Dakika

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