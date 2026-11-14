Bir köy imam arıyor! 65 bin maaş, lojman, ek mesai - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bir köy imam arıyor! 65 bin maaş, lojman, ek mesai

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bir köy imam arıyor! 65 bin maaş, lojman, ek mesai
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
1 yorum

Yozgat'ın Çandır ilçesine bağlı bir köyde imamın başka bir yere tayin edilmesinin ardından muhtar harekete geçti. Köye yeni imam bulmak için ilan veren muhtar, yaklaşık 65 bin TL maaş, lojman ve ek mesai imkânlarını duyurdu. İlana yaklaşık 2 bin kişi başvururken, muhtarın açıkladığı atama şartı dikkat çekti.

Yozgat'ın Çandır ilçesine bağlı bir köyde görev yapan imamın başka bir yere tayin edilmesi üzerine köy muhtarı yeni imam arayışına girdi. Köyün imamsız kalmasını istemeyen muhtar, sosyal medya platformları üzerinden ilan yayımladı.

"ACİLEN İMAM ARANMAKTADIR"

Muhtarın yayımladığı ilanda, köyün ulaşım ve barınma imkânlarına ilişkin ayrıntılara yer verildi. İlanda şu ifadeler kullanıldı:

"Acilen imam aranmaktadır. Tayini yaptırılacaktır. Köyümüz Kayseri'ye 80 kilometre, günde 4 servis seferi yapılır, ulaşım sorunu yoktur. Otobüse Ankara'dan binen bir kişi köye direkt gelir. Lojman ve bakkalı var. Tayin 3 günde yaptırılır."

2 BİN KİŞİ BAŞVURDU

İlanın ardından muhtarın telefonuna çok sayıda başvuru geldi. Yaklaşık 2 bin kişinin kendisine ulaştığını belirten muhtar, başvuruların önemli bir bölümünün atama şartlarını karşılamadığını ifade etti.

Yetkili kurumlarla yaptığı görüşmelerin ardından ataması yapılacak kişinin hâlihazırda kadrolu veya sözleşmeli imam olarak görev yapması gerektiğini öğrenen muhtar, sıfırdan imam olmak isteyenlerin köye atanamayacağını söyledi.

Muhtar, "Ataması yapılacak kişi devlet memuru ya da sözleşmeli imam olacak." dedi.

65 BİN TL MAAŞ, LOJMAN VE EK MESAİ

Köye gelmeyi kabul edecek imamın yaklaşık 65 bin TL maaş alacağını belirten muhtar, lojman imkânı da sunulacağını açıkladı. Ayrıca sabah ve yatsı namazları için ek mesai ücreti ödeneceğini ifade etti.

"KÖYÜMÜZ İMAMSIZ KALDI"

Köyde imam bulunmaması nedeniyle cuma namazlarında da sıkıntı yaşandığını anlatan muhtar, namazı kıldırması için ilçeden imam getirttiğini söyledi.

Cuma namazlarında yaklaşık 35-40 kişilik cemaatin toplandığını belirten muhtar, köyün bir an önce yeni imamına kavuşmasını istediklerini dile getirdi.

Okurların en beğendiği yorum

“Siz kildurin burde muslumanlikta kimsenin eline su dokmezsiniz lafa gelince icinizde imam gelenekadar imamlik yapacak adma yetistiremediniz mi islamda imamlik…”

Tüm yorumlar (1)
ÇandırYozgatYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (1)

  • Benim Kkk Benim Kkk:
    Siz kildurin burde muslumanlikta kimsenin eline su dokmezsiniz lafa gelince icinizde imam gelenekadar imamlik yapacak adma yetistiremediniz mi islamda imamlik denen bir makam yokki herkes imam seviyesinde olmak zorunda bu simdiki sistemin algisi dinde birlik oldun diye boyle bir kanun cikarildi bu kanun senjn namazk ildirmana engel degil ki 3 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
Beren Gökyıldız 17 yaşında: Yeni filminde zengin kasaba kızı Ayça olacak Beren Gökyıldız 17 yaşında: Yeni filminde zengin kasaba kızı Ayça olacak
İbrahim Tatlıses’in torununu gören dönüp bir daha bakıyor İbrahim Tatlıses'in torununu gören dönüp bir daha bakıyor
Kasaplar Çarşısı’nda mide bulandıran manzara İşletme mühürlendi Kasaplar Çarşısı'nda mide bulandıran manzara! İşletme mühürlendi
Messi’den Kenan Yıldız’a özel hediye Messi'den Kenan Yıldız'a özel hediye
New York’ta yeni turnikeler 10 saniyede aşıldı: Bütçe 1,1 milyar dolar New York'ta yeni turnikeler 10 saniyede aşıldı: Bütçe 1,1 milyar dolar
Bursa’da kadını darbedip zorla otomobile bindirdiler: Dehşet anları kamerada Bursa'da kadını darbedip zorla otomobile bindirdiler: Dehşet anları kamerada
Sirenler susmuyor ABD üslerinde en korkulan seviyeye geçildi Sirenler susmuyor! ABD üslerinde en korkulan seviyeye geçildi
09:21
Zeynep Casalini eski eşiyle yeniden evlendi Nikahın mimarı kızları oldu
Zeynep Casalini eski eşiyle yeniden evlendi! Nikahın mimarı kızları oldu
08:35
Fatih Terim’e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti
Fatih Terim'e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti
07:48
Fona 300 milyonla girip 28 milyarla çıkan iş insanı kim “Türkiye’nin Bezos’u olayım“ demiş
Fona 300 milyonla girip 28 milyarla çıkan iş insanı kim? "Türkiye’nin Bezos’u olayım" demiş
07:20
ABD’de gökyüzü 4,5 saatliğine kapandı Nedeni ortaya çıktı
ABD'de gökyüzü 4,5 saatliğine kapandı! Nedeni ortaya çıktı
04:05
Gemlik açıklarında 3,9’luk gece sarsıntısı, Bursa ve İstanbul’u da korkuttu
Gemlik açıklarında 3,9'luk gece sarsıntısı, Bursa ve İstanbul'u da korkuttu
00:10
Sahada ölümle biten pozisyon Kalecinin cezası belli oldu
Sahada ölümle biten pozisyon! Kalecinin cezası belli oldu
00:02
ABD’de tüm uçuşlar durduruldu
ABD'de tüm uçuşlar durduruldu
23:24
Sirenler susmuyor ABD üslerinde en korkulan seviyeye geçildi
Sirenler susmuyor! ABD üslerinde en korkulan seviyeye geçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2026 09:35:47. #.0.2#
SON DAKİKA: Bir köy imam arıyor! 65 bin maaş, lojman, ek mesai - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android