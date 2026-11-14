Gemlik Körfezi merkezli 3,9'luk deprem Bursa ve İstanbul'da paniğe neden oldu

Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde meydana gelen deprem, Bursa, İstanbul ve çevre illerde hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 03.43'te meydana gelen depremin büyüklüğü 3,9 (Mw) olarak açıklandı.

Gemlik Körfezi merkezli deprem, başta Bursa ve İstanbul olmak üzere çevre bölgelerde de hissedilirken, kısa süreli paniğe neden oldu.