Arda Güler dünyayı ayağa kaldırdı! Avrupa basını mest oldu - Son Dakika
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Arda Güler dünyayı ayağa kaldırdı! Avrupa basını mest oldu

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Arda Güler dünyayı ayağa kaldırdı! Avrupa basını mest oldu
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Arda Güler dünyayı ayağa kaldırdı! Avrupa basını mest oldu
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A Milli Futbol Takımı'nın Belçika ile oynadığı karşılaşmada Arda Güler'in attığı muhteşem frikik golü, Avrupa basınında geniş yankı buldu. Mücadelenin 20. dakikasında topu kalenin üst köşesine gönderen genç yıldız, Türkiye'yi öne geçirdi. Ay-yıldızlılar sahadan mağlubiyetle ayrılsa da Real Madrid forması giyen Arda'nın golü İspanya, Fransa ve Portekiz basınında övgü dolu ifadelerle değerlendirildi.

Arda Güler, Belçika karşısında attığı frikik golüyle maçın en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Milli futbolcunun ceza sahası dışından yaptığı vuruş, Avrupa spor basınında övgü dolu yorumlara konu oldu.

20. DAKİKADA MUHTEŞEM BİR GOLE İMZA ATTI

A Milli Futbol Takımı'nın Belçika'yı konuk ettiği karşılaşmada Arda Güler, 20. dakikada attığı frikik golüyle Türkiye'yi 1-0 öne geçirdi. Ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen genç yıldız, yaptığı etkili vuruşla meşin yuvarlağı kalenin üst köşesine gönderdi. Belçika kalecisi Lammens'in müdahale edemediği şut, milli takımın karşılaşmadaki en dikkat çekici anlarından biri oldu. Türkiye mücadeleden mağlubiyetle ayrılırken Arda Güler'in golü ve sahadaki performansı yabancı basında geniş yer buldu.

Arda Güler dünyayı ayağa kaldırdı! Avrupa basını mest oldu

İSPANYOL BASINI MANŞETİ ATTI: "SÜPER GÜLER"

Real Madrid forması giyen Arda Güler'in performansı, özellikle İspanyol spor gazetelerinin dikkatini çekti. AS gazetesi, milli futbolcunun Belçika karşısındaki mücadelesini "Süper Güler herkesle başa çıkamaz." başlığıyla değerlendirdi. Gazete, genç oyuncunun serbest vuruştaki başarısını ve maç boyunca gösterdiği çabayı öne çıkardı. AS'ın haberinde şu ifadelere yer verildi: "Muhteşem bir serbest vuruş golü atan Real Madrid oyuncusu, küme düşme tehlikesi yaşayan Türkiye için her şeyi yaptı. İnanılmaz bir şutla kaleyi buldu; top kaleci Lammens'in ulaşamayacağı şekilde üst köşeye yerleşti. United kalecisine hiçbir kusur bulunamaz çünkü vuruş tek kelimeyle olağanüstüydü."

Arda Güler dünyayı ayağa kaldırdı! Avrupa basını mest oldu

MARCA: "UZUN ZAMANDIR GÖRECEĞİNİZ EN İYİ SERBEST VURUŞ GOLÜ"

İspanya'nın önde gelen spor gazetelerinden Marca da Arda Güler'in performansına geniş yer ayırdı. Marca, milli futbolcunun Belçika'ya attığı golü "Uzun zamandır göreceğiniz en iyi serbest vuruş golü" sözleriyle değerlendirdi. Haberde Arda'nın Real Madrid'deki başarılı performansını milli takımda da sürdürdüğüne dikkat çekildi. Genç futbolcunun Valencia, Roma, Leipzig, Sevilla ve Racing karşılaşmalarındaki gol ve asist katkıları hatırlatılarak Belçika karşısındaki etkili oyununun form grafiğiyle örtüştüğü belirtildi.

Arda Güler dünyayı ayağa kaldırdı! Avrupa basını mest oldu

PORTEKİZ BASINI: "BAŞKA DÜNYADAN BİR GOL"

Arda Güler'in frikik golü yalnızca İspanya'da değil, Portekiz basınında da övgüyle karşılandı. A Bola gazetesi, milli yıldızın attığı golü "Başka dünyadan bir gol" sözleriyle tanımladı. İspanyol Mundo Deportivo gazetesi ise "Van Bommel'in Belçika'sı Arda Güler'in şaheserini geçersiz kıldı" başlığını kullandı. Bu değerlendirmede Arda'nın etkileyici golüne rağmen Türkiye'nin karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılması öne çıkarıldı.

Arda Güler dünyayı ayağa kaldırdı! Avrupa basını mest oldu

REAL MADRİD'DEKİ FORMUNU MİLLİ TAKIMA TAŞIDI

Real Madrid'de son dönemde gösterdiği performansla dikkat çeken Arda Güler, Belçika karşısında da hücumdaki etkisini ortaya koydu. Genç futbolcu, yalnızca attığı golle değil, takım arkadaşlarına hazırladığı pozisyonlarla da mücadeleye katkı sağladı. Türkiye'nin mağlubiyetine rağmen Arda Güler'in performansı, Avrupa basınında karşılaşmanın öne çıkan başlıklarından biri oldu.

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Okurların en beğendiği yorum

“Ülke puan alamıyor ardayı ayır bi kefeye koy çünkü gerçekten yazık çabasına yazık diyecek çok şey varda demeye bile degmezler .”

Tüm yorumlar (4)
A Milli Futbol TakımıReal MadridArda GülerPortekizİspanyaTürkiyeBelçikaFransaSporSon Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Osman Timurtaş Osman Timurtaş:
    Ülke puan alamıyor ardayı ayır bi kefeye koy çünkü gerçekten yazık çabasına yazık diyecek çok şey varda demeye bile degmezler . 5 2 Yanıtla
  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    He bi mest olduk bi mest olduk avruoa olarak kudurduk valla 0 0 Yanıtla
  • recep özoğul recep özoğul:
    Arda bu haber sitesine reklam verdi galiba. her hafta 20 tane Arda Güler haberi yapıyor bunlar. Arda Güler bugün nefes aldı... Arda Güler bugun öğle yemeğini yarım saat geç yedi vs. çok saçmalıyorsunuz bazen. 0 0 Yanıtla
  • Ercan Sönmez Ercan Sönmez:
    Milli takımda oynayan sadece iki oyuncu vardı. Arda Güler ve Yunus Akgün. Diğerleri ayak bağı. 0 0
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