Arda Güler dünyayı ayağa kaldırdı! Avrupa basını mest oldu

Arda Güler, Belçika karşısında attığı frikik golüyle maçın en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Milli futbolcunun ceza sahası dışından yaptığı vuruş, Avrupa spor basınında övgü dolu yorumlara konu oldu.

20. DAKİKADA MUHTEŞEM BİR GOLE İMZA ATTI

A Milli Futbol Takımı'nın Belçika'yı konuk ettiği karşılaşmada Arda Güler, 20. dakikada attığı frikik golüyle Türkiye'yi 1-0 öne geçirdi. Ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen genç yıldız, yaptığı etkili vuruşla meşin yuvarlağı kalenin üst köşesine gönderdi. Belçika kalecisi Lammens'in müdahale edemediği şut, milli takımın karşılaşmadaki en dikkat çekici anlarından biri oldu. Türkiye mücadeleden mağlubiyetle ayrılırken Arda Güler'in golü ve sahadaki performansı yabancı basında geniş yer buldu.

İSPANYOL BASINI MANŞETİ ATTI: "SÜPER GÜLER"

Real Madrid forması giyen Arda Güler'in performansı, özellikle İspanyol spor gazetelerinin dikkatini çekti. AS gazetesi, milli futbolcunun Belçika karşısındaki mücadelesini "Süper Güler herkesle başa çıkamaz." başlığıyla değerlendirdi. Gazete, genç oyuncunun serbest vuruştaki başarısını ve maç boyunca gösterdiği çabayı öne çıkardı. AS'ın haberinde şu ifadelere yer verildi: "Muhteşem bir serbest vuruş golü atan Real Madrid oyuncusu, küme düşme tehlikesi yaşayan Türkiye için her şeyi yaptı. İnanılmaz bir şutla kaleyi buldu; top kaleci Lammens'in ulaşamayacağı şekilde üst köşeye yerleşti. United kalecisine hiçbir kusur bulunamaz çünkü vuruş tek kelimeyle olağanüstüydü."

MARCA: "UZUN ZAMANDIR GÖRECEĞİNİZ EN İYİ SERBEST VURUŞ GOLÜ"

İspanya'nın önde gelen spor gazetelerinden Marca da Arda Güler'in performansına geniş yer ayırdı. Marca, milli futbolcunun Belçika'ya attığı golü "Uzun zamandır göreceğiniz en iyi serbest vuruş golü" sözleriyle değerlendirdi. Haberde Arda'nın Real Madrid'deki başarılı performansını milli takımda da sürdürdüğüne dikkat çekildi. Genç futbolcunun Valencia, Roma, Leipzig, Sevilla ve Racing karşılaşmalarındaki gol ve asist katkıları hatırlatılarak Belçika karşısındaki etkili oyununun form grafiğiyle örtüştüğü belirtildi.

PORTEKİZ BASINI: "BAŞKA DÜNYADAN BİR GOL"

Arda Güler'in frikik golü yalnızca İspanya'da değil, Portekiz basınında da övgüyle karşılandı. A Bola gazetesi, milli yıldızın attığı golü "Başka dünyadan bir gol" sözleriyle tanımladı. İspanyol Mundo Deportivo gazetesi ise "Van Bommel'in Belçika'sı Arda Güler'in şaheserini geçersiz kıldı" başlığını kullandı. Bu değerlendirmede Arda'nın etkileyici golüne rağmen Türkiye'nin karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılması öne çıkarıldı.

REAL MADRİD'DEKİ FORMUNU MİLLİ TAKIMA TAŞIDI

Real Madrid'de son dönemde gösterdiği performansla dikkat çeken Arda Güler, Belçika karşısında da hücumdaki etkisini ortaya koydu. Genç futbolcu, yalnızca attığı golle değil, takım arkadaşlarına hazırladığı pozisyonlarla da mücadeleye katkı sağladı. Türkiye'nin mağlubiyetine rağmen Arda Güler'in performansı, Avrupa basınında karşılaşmanın öne çıkan başlıklarından biri oldu.