İbrahim Tatlıses'in torununu gören dönüp bir daha bakıyor - Son Dakika
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İbrahim Tatlıses'in torununu gören dönüp bir daha bakıyor

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İbrahim Tatlıses\'in torununu gören dönüp bir daha bakıyor
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4 yorum

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in kameralardan uzak bir yaşam süren torunu Berfin Karakeçeli, yıllar sonra ortaya çıkan fotoğrafıyla dikkat çekti. Sanatçının kızı Gülşen Tatlı, kızı Berfin'in doğum gününü özel bir kareyle kutladı. Genç kızın güzelliği ve sade tarzı beğeni toplarken teyzesi Melek Zübeyde Tatlı'nın yorumu da dikkatlerden kaçmadı. Daha önce Oxford Üniversitesi'ne yaptığı başvuruyla adından söz ettiren Berfin, dedesinin yıllar önce söylediği meşhur sözü de yeniden hatırlattı.

İbrahim Tatlıses'in geniş ailesinden bu kez torunu Berfin Karakeçeli dikkatleri üzerine çekti. Gözlerden uzak büyüyen genç kızın annesi tarafından yayımlanan son fotoğrafı, Tatlıses ailesinin pek tanınmayan üyesini yeniden merak konusu yaptı.

GÖZLERDEN UZAK BÜYÜYEN TORUNU ORTAYA ÇIKTI

Türk müziğinin tanınmış isimlerinden İbrahim Tatlıses'in torunu Berfin Karakeçeli, annesi Gülşen Tatlı'nın doğum günü kutlamasıyla dikkat çekti. Magazin dünyasından uzak bir hayat süren Gülşen Tatlı, kızının yeni yaşını kutlamak için birlikte çekildikleri bir fotoğrafı yayımladı. Fotoğrafta Berfin'in yıllar içindeki değişimi ve sade görünümü öne çıktı. Esmer güzelliğiyle dikkat çeken Berfin, ünlü dedesinin diğer aile üyelerine kıyasla daha az tanınan torunları arasında yer alıyor. Annesinin doğum günü kutlaması, genç kızın hem aile bağlarını hem de eğitim hayatını yeniden merak konusu haline getirdi.

İbrahim Tatlıses'in torununu gören dönüp bir daha bakıyor

TEYZESİ GÜZELLİĞİNE KAYITSIZ KALAMADI

Berfin Karakeçeli'nin doğum günü fotoğrafına aile üyelerinden de yorum geldi. İbrahim Tatlıses ile Perihan Savaş'ın kızı Melek Zübeyde Tatlı, yeğeninin fotoğrafını görünce beğenisini dile getirdi. Melek Zübeyde Tatlı, Berfin için şu ifadeyi kullandı: "Dünya güzeli maşallah" Teyzesinin bu yorumu, aile içindeki sıcak ilişkiyi de gözler önüne serdi. Berfin'in doğum günü kutlaması, yıllardır göz önünde olmayan Gülşen Tatlı ve kızının yeniden dikkat çekmesine neden oldu.

İbrahim Tatlıses'in torununu gören dönüp bir daha bakıyor

DEDESİNİN MEŞHUR SÖZÜNÜ HATIRLATAN OXFORD DETAYI

Berfin Karakeçeli yalnızca görünümüyle değil, eğitim hayatıyla da daha önce haberlerde yer aldı. Harran Üniversitesi Reklamcılık Bölümü'nden mezun olan Berfin, eğitimine yurt dışında devam etmek amacıyla İngiltere'nin köklü eğitim kurumlarından Oxford Üniversitesi'ne başvurdu. Genç kızın Oxford'a başvurması, dedesi İbrahim Tatlıses'in yıllar önce söylediği unutulmaz sözü yeniden akıllara getirdi. Tatlıses'in hafızalara kazınan ifadesi şöyleydi: "Urfa’da Oxford vardı da biz mi okumadık?" Berfin'in Şanlıurfa'da üniversite eğitimini tamamladıktan sonra Oxford'a başvurması, dedesinin bu sözleriyle ilginç bir bağlantı oluşturdu.

İbrahim Tatlıses'in torununu gören dönüp bir daha bakıyor

ŞİMDİ DE SON HALİYLE DİKKAT ÇEKTİ

İbrahim Tatlıses'in torunu Berfin Karakeçeli, ailesinin diğer tanınmış üyelerinden farklı olarak magazin dünyasından uzak bir yaşam sürdürüyor. Genç kızın annesi tarafından doğum gününde yayımlanan fotoğrafı ise onu yeniden merak edilen isimler arasına taşıdı.

Okurların en beğendiği yorum

“bombos haber”

Tüm yorumlar (4)
İbrahim TatlısesMagazinGülşenAileSon Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Naberx Hugss Naberx Hugss:
    bombos haber 3 0 Yanıtla
  • Turgut Yıldız Turgut Yıldız:
    normal bir kız öyle haber yapılacak abartı güzellikte değil. İbrahim Tatlıses in torunu olmasa haber yapılacak güzellikte değil 3 0 Yanıtla
  • Tamer Erence Tamer Erence:
    Bununda nerde ne kadar çocuğu var nerde ne kadar eski eşi var nerde ne kadar torunu var bu konu Matematik Profesörlerinin konusu sanırım. 3 0 Yanıtla
  • Tabbe Lan Tabbe Lan:
    Ya gözlüğe ihtiyacınız var, ya da güzel görmemişsiniz. 0 0 Yanıtla
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