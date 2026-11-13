Sergen Yalçın\'ın kolunda servet yatıyor! Fiyatı inanılmaz

Sergen Yalçın'ın kolunda servet yatıyor! Fiyatı inanılmazGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın, Türkiye'nin Belçika'ya 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada taktığı lüks saat dikkat çekti. 2021 yılında sınırlı sayıda üretilen Patek Philippe Nautilus serisine ait olduğu belirtilen saatin ikinci el piyasasındaki değerinin yaklaşık 15 milyon TL'ye kadar ulaştığı öne sürüldü.
Türkiye'nin Belçika karşısında aldığı 2-1'lik mağlubiyetin ardından Sergen Yalçın'ın maç sırasında taktığı saat dikkat çekti. Deneyimli teknik adamın kolundaki saatin, dünyaca ünlü lüks saat üreticisi Patek Philippe'in Nautilus serisine ait olduğu belirtildi. Söz konusu modelin 2021 yılında sınırlı sayıda üretildiği ifade edildi.
İKİNCİ EL FİYATI 15 MİLYON TL'YE KADAR ÇIKIYOR
Sergen Yalçın'ın taktığı öne sürülen saatin güncel ortalama ikinci el piyasa değerinin 245 bin ile 300 bin dolar arasında değiştiği belirtildi. Paylaşılan fiyat bilgilerine göre saatin Türk lirası karşılığı ise yaklaşık 12,5 milyon ile 15 milyon TL arasında bulunuyor.
Okurların en beğendiği yorum
“Yahu adam çalmamış cirpmamis kazanmış takmış ne alaka”Tüm yorumlar (6)
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