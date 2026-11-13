Sergen Yalçın'ın kolunda servet yatıyor! Fiyatı inanılmaz - Son Dakika
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Sergen Yalçın'ın kolunda servet yatıyor! Fiyatı inanılmaz

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Sergen Yalçın\'ın kolunda servet yatıyor! Fiyatı inanılmaz
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6 yorum

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın, Türkiye'nin Belçika'ya 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada taktığı lüks saat dikkat çekti. 2021 yılında sınırlı sayıda üretilen Patek Philippe Nautilus serisine ait olduğu belirtilen saatin ikinci el piyasasındaki değerinin yaklaşık 15 milyon TL'ye kadar ulaştığı öne sürüldü.

Türkiye'nin Belçika karşısında aldığı 2-1'lik mağlubiyetin ardından Sergen Yalçın'ın maç sırasında taktığı saat dikkat çekti. Deneyimli teknik adamın kolundaki saatin, dünyaca ünlü lüks saat üreticisi Patek Philippe'in Nautilus serisine ait olduğu belirtildi. Söz konusu modelin 2021 yılında sınırlı sayıda üretildiği ifade edildi.

İKİNCİ EL FİYATI 15 MİLYON TL'YE KADAR ÇIKIYOR

Sergen Yalçın'ın taktığı öne sürülen saatin güncel ortalama ikinci el piyasa değerinin 245 bin ile 300 bin dolar arasında değiştiği belirtildi. Paylaşılan fiyat bilgilerine göre saatin Türk lirası karşılığı ise yaklaşık 12,5 milyon ile 15 milyon TL arasında bulunuyor.

Sergen Yalçın'ın kolunda servet yatıyor! Fiyatı inanılmaz
Okurların en beğendiği yorum

“Yahu adam çalmamış cirpmamis kazanmış takmış ne alaka”

Tüm yorumlar (6)
A Milli Futbol TakımıPatek PhilippeSergen YalçınBelçikaTürkiyeSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (6)

  • Kasım Ekşi Kasım Ekşi:
    Yahu adam çalmamış cirpmamis kazanmış takmış ne alaka 3 0
    dervis koc dervis koc:
    Bizde böyle maç kaybedince birden bire aaa sate baaak gömlekte çok pahalıymış diye başlarlar 4 0
  • Uygar Demirbas Uygar Demirbas:
    Milli neresinden belli bunların... 0 2 Yanıtla
  • Zafer Bekler Zafer Bekler:
    saate 10 milyon veriyorsa 0 0 Yanıtla
  • mw9f5jdtdy mw9f5jdtdy:
    sporcu ve teknik direktörlere 15 milyon devede kulak. 0 0 Yanıtla
  • Y.K Y.K Y.K Y.K:
    ŞU İÇİ BOŞ HABERLERİ BIRAK EDİTÖR 0 0 Yanıtla
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