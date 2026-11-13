Telefon yasağına iş bırakan HABAŞ işçilerine jandarmadan gözaltı

Aliağa’daki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nda 9 Kasım’daki patlamanın ardından yeni bir gerginlik yaşandı. Fabrika yönetiminin işçilerin cep telefonuyla içeri girmesini yasaklaması, sabah vardiyasında iş bırakma eylemine dönüştü.

“CEP TELEFONUYLA FABRİKA İÇİNE GİRİLMEYECEKTİR”

Sabah saatlerinde mesaiye gelen işçilere, telefonlarını güvenlik noktasında oluşturulan kutulara bırakmaları ve mesai bitiminde geri almaları gerektiği bildirildi. Fabrika girişinde yapılan anonsta, uygulamanın patlamaya ilişkin soruşturmada hakkında ev hapsi kararı verilen HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran’ın talimatıyla getirildiği duyuruldu. Telefonunu teslim etmeyen işçilerin turnikelerden geçişine izin verilmeyeceği belirtildi.

İŞÇİLER İŞ BIRAKIP YOLU KAPATTI

Telefonlarını teslim etmeyi reddeden sabah vardiyası işçileri fabrikaya girmedi. Fabrika önünde toplanan işçiler, “Yönetim istifa” ve “Türk Metal istifa” sloganları attı. Taleplerinin karşılanmaması üzerine bir grup işçi, Çanakkale Asfaltı ve sanayi yolunu trafiğe kapatarak oturma eylemi başlattı.

Bölgeye gelen jandarma komutanı, yolun kapatılmasının trafiği olumsuz etkilediğini belirterek yolun açılmasını istedi. Fabrika yönetiminin bu sırada 16.00-24.00 vardiyasını iptal ettiği duyuruldu. İşçiler, kararın eylemin büyümesini önlemek amacıyla alındığını öne sürdü.

VALİLİK YOLLARI KAPATTI, GÖZALTILAR VAR

Gerginliğin büyümesi üzerine İzmir Valiliği’nin fabrikaya giden yolları kapatarak bölgeyi güvenlik altına aldığı bildirildi. Jandarmanın eylemdeki işçilere müdahale ederek gözaltı işlemi başlattığı aktarıldı. Fabrika önünde yaklaşık 1 aydır eylem yapan Smart Solar işçilerinin de HABAŞ işçilerine destek vermek için bölgeye geldiği belirtildi. Gözaltına alınanların sayısı açıklanmadı.

“5 GÜN YAS İZNİ VERİLSİN”

İşçiler adına konuşan bir kişi, taleplerini şöyle sıraladı:

“Eğer bize ‘19 kişinin öldüğü yerde sesini çıkartma, bir şey deme’ diyorlarsa, buyursunlar gelsinler, gözaltına alsınlar. 19 kişinin öldüğü bu fabrikada diyoruz ki insanlara yas izni verilsin. Ölen insanların cenazesine bile gidemedi bu işçiler. Beş gün bir yas izni verilsin.”

İşçiler ayrıca enkaz kaldırılana ve iş sağlığı ve güvenliği denetimleri tamamlanana kadar ücretli izin verilmesini, bağımsız denetim yapılmadan işbaşı yapmayacaklarını açıkladı.