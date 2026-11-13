Telefon yasağına iş bırakan HABAŞ işçilerine jandarmadan gözaltı - Son Dakika
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Telefon yasağına iş bırakan HABAŞ işçilerine jandarmadan gözaltı

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Telefon yasağına iş bırakan HABAŞ işçilerine jandarmadan gözaltı
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13 yorum
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Telefon yasağına iş bırakan HABAŞ işçilerine jandarmadan gözaltı
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Telefonlarını güvenlikteki kutulara bırakmaları istenen sabah vardiyası işçileri, İzmir Aliağa'daki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda iş bırakıp Çanakkale Asfaltı'nı trafiğe kapattı. Valiliğin fabrikaya giden yolları kapattığı, jandarmanın eylemdeki işçileri gözaltına aldığı bildirildi. 18 işçinin öldüğü fabrikada çalışanlar yas izni ve bağımsız denetim istiyor.

Aliağa’daki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nda 9 Kasım’daki patlamanın ardından yeni bir gerginlik yaşandı. Fabrika yönetiminin işçilerin cep telefonuyla içeri girmesini yasaklaması, sabah vardiyasında iş bırakma eylemine dönüştü.

“CEP TELEFONUYLA FABRİKA İÇİNE GİRİLMEYECEKTİR”

Sabah saatlerinde mesaiye gelen işçilere, telefonlarını güvenlik noktasında oluşturulan kutulara bırakmaları ve mesai bitiminde geri almaları gerektiği bildirildi. Fabrika girişinde yapılan anonsta, uygulamanın patlamaya ilişkin soruşturmada hakkında ev hapsi kararı verilen HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran’ın talimatıyla getirildiği duyuruldu. Telefonunu teslim etmeyen işçilerin turnikelerden geçişine izin verilmeyeceği belirtildi.

İŞÇİLER İŞ BIRAKIP YOLU KAPATTI

Telefonlarını teslim etmeyi reddeden sabah vardiyası işçileri fabrikaya girmedi. Fabrika önünde toplanan işçiler, “Yönetim istifa” ve “Türk Metal istifa” sloganları attı. Taleplerinin karşılanmaması üzerine bir grup işçi, Çanakkale Asfaltı ve sanayi yolunu trafiğe kapatarak oturma eylemi başlattı.

Telefon yasağına iş bırakan HABAŞ işçilerine jandarmadan gözaltı

Bölgeye gelen jandarma komutanı, yolun kapatılmasının trafiği olumsuz etkilediğini belirterek yolun açılmasını istedi. Fabrika yönetiminin bu sırada 16.00-24.00 vardiyasını iptal ettiği duyuruldu. İşçiler, kararın eylemin büyümesini önlemek amacıyla alındığını öne sürdü.

VALİLİK YOLLARI KAPATTI, GÖZALTILAR VAR

Gerginliğin büyümesi üzerine İzmir Valiliği’nin fabrikaya giden yolları kapatarak bölgeyi güvenlik altına aldığı bildirildi. Jandarmanın eylemdeki işçilere müdahale ederek gözaltı işlemi başlattığı aktarıldı. Fabrika önünde yaklaşık 1 aydır eylem yapan Smart Solar işçilerinin de HABAŞ işçilerine destek vermek için bölgeye geldiği belirtildi. Gözaltına alınanların sayısı açıklanmadı.

“5 GÜN YAS İZNİ VERİLSİN”

İşçiler adına konuşan bir kişi, taleplerini şöyle sıraladı:

“Eğer bize ‘19 kişinin öldüğü yerde sesini çıkartma, bir şey deme’ diyorlarsa, buyursunlar gelsinler, gözaltına alsınlar. 19 kişinin öldüğü bu fabrikada diyoruz ki insanlara yas izni verilsin. Ölen insanların cenazesine bile gidemedi bu işçiler. Beş gün bir yas izni verilsin.”

Telefon yasağına iş bırakan HABAŞ işçilerine jandarmadan gözaltı

İşçiler ayrıca enkaz kaldırılana ve iş sağlığı ve güvenliği denetimleri tamamlanana kadar ücretli izin verilmesini, bağımsız denetim yapılmadan işbaşı yapmayacaklarını açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Aliağa’nın Bozköy Mahallesi’ndeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nın çelikhane bölümünde 9 Kasım’da saat 11.46 sıralarında patlama meydana geldi. İzmir Valisi Süleyman Elban, patlamanın kazan değişimi çalışması sırasında tavan vincinin düşmesi ve düşen malzemelerin ark ocağına düşmesi sonucu yaşandığını açıkladı.

İlk açıklamada 16 olarak duyurulan can kaybı, 10 Kasım’da 18'e yükseldi. Patlamada çok sayıda işçi de yaralandı. Olayla ilgili yayın yasağı kararı verildi.

9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, BAŞARAN’A EV HAPSİ

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran’ın da aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. Başaran, 10 Kasım’da İstanbul’un Kartal ilçesinde gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u “birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme” suçlamasıyla tutuklandı. Başaran ile 1 şüpheli hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi. Patlamanın nedeninin ve olası ihmallerin belirlenmesi için bilirkişi incelemesi sürüyor.

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Okurların en beğendiği yorum

“Adamlar haklı .Nedir bu o yasak bu yasak, iş cinayeti bu iş kazası değil,lütfen aklımızı başımıza alalım. Bir olalım yoksa bu devran dönmeyecek”

Tüm yorumlar (13)
İzmir ValiliğiCep TelefonuDemir ÇelikGüncelAliağaGündemİzmirSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (13)

  • Murat işlek Murat işlek:
    Adamlar haklı .Nedir bu o yasak bu yasak, iş cinayeti bu iş kazası değil,lütfen aklımızı başımıza alalım. Bir olalım yoksa bu devran dönmeyecek 15 1
    Ahmet İPTAŞ Ahmet İPTAŞ:
    BU ÜLKEDE ADALET ZENGİNDEN VE SİYASETÇİDEN YANA OLUNCA BÖYLE OLUYOR MAALESEF. 11 0
    Benim Kkk Benim Kkk:
    Onu size dindar görünerek geldiklerinde onlara inanmadan once düşünecektiniz bak ben ilk gunku yerimdeyim ayni slogan din satandan uzak durun dindar gözüken dindar degildir dini icine almayip yansitandir tipki kirmizi cismin kirmizi isigi istemediginden dolayi yanistmasi gibi tabu nu sozleri anlamayacak yuzde 65 lik kesim hala ayni oranda hatta artisa gectiler 4 0
  • ÖMER KÖKTÜRK ÖMER KÖKTÜRK:
    Saçma bir yasak 6 0 Yanıtla
  • Mustafa Bayrak Mustafa Bayrak:
    İşyerine çalışmayamı geliyorsun telefonla saatlerce konuşmayamı geliyorsun 0 6 Yanıtla
    mehmet baş mehmet baş:
    İnsanların haber alma, iletişim hakkını kimse kisitlayamaz.Bu telefon yasağını koyanlar ilk önce ölen 18 işçinin hesabını versinler.Fabrikada gerekli güvenlik tedbirlerini alsınlar, alınan bu tedbirleri denetlenmesi gerekenlerde görevlerini yapsalardı bu ölümler olmazdı.Burada amaç fabrikadaki eksiklikleri, hataları işçiler telefon ile çekmesinler, açıkları ortaya çıkmasın derdindeler. 0 0
  • mücahid mücahid:
    Hakikaten 5 gün yas izni verilse fabrika batar mı??Devlet kayyum atasın bu fabrikaya? 2 0 Yanıtla
  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Basta calisma ve icisleri baskanlariderhal istifa etmeliler 2 0 Yanıtla
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