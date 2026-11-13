Netanyahu'ya benzeyen İranlı esnaf, neden ayrıldığını böyle anlattı - Son Dakika
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Netanyahu'ya benzeyen İranlı esnaf, neden ayrıldığını böyle anlattı

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Netanyahu\'ya benzeyen İranlı esnaf, neden ayrıldığını böyle anlattı
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Netanyahu\'ya benzeyen İranlı esnaf, neden ayrıldığını böyle anlattı
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya benzerliğiyle daha önce İran ve İsrail basınında yer alan kuruyemiş ve tatlı satıcısı, RT'nin yayımladığı yeni videoda şakaya katıldı. Kendisini İsrail'den ayrılıp İran'a gelmiş gibi gösteren esnaf, nedenini soran kişiye “Orada maaşları ödemiyorlardı, ben de ayrıldım” karşılığını verdi.

İran'da kuruyemiş ve tatlı sattığı belirtilen bir esnaf, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya olan fiziksel benzerliği nedeniyle daha önce uluslararası basına konu olmuştu. Saçları, yüz hatları ve mimikleriyle Netanyahu'yu andıran adamın dükkânında çekilen görüntüleri, kasım ayının başında İran ve İsrail basınında yer almıştı.

Esnafın Netanyahu'ya benzerliği, bazı kişiler tarafından esprilerle karşılanırken bazı kullanıcıların yalnızca bu benzerlik nedeniyle iş yerinin boykot edilmesini istediği öne sürülmüştü.

BU KEZ KENDİSİ KONUŞTU

Daha önce görüntüleriyle tanınan esnaf, bu kez kendisine yöneltilen soruya verdiği yanıtla dikkat çekti. RT tarafından yayımlanan yeni videoda, Netanyahu'ya benzerliği üzerinden yapılan şakaya katılan adam, kendisini İsrail'den ayrılıp İran'a gelmiş gibi gösterdi.

Esnaf, neden ayrıldığına ilişkin soruya, “Orada maaşları ödemiyorlardı, ben de ayrıldım” diyerek karşılık verdi.

Adamın sözleri, gerçek bir siyasi açıklama değil, İsrail Başbakanı'na olan benzerliği üzerinden yaptığı bir espriydi.

"İKTİDAR KOLTUĞUNDAN DÜKKÂN TEZGÂHINA"

RT, esnafın yeni görüntülerini “İktidar koltuğundan dükkân tezgâhının arkasına” ifadesiyle yayımladı. Daha önce yalnızca fiziksel benzerliğiyle dikkat çeken adamın bu kez Netanyahu'yu taklit eden bir yanıt vermesi, görüntülere farklı bir boyut kazandırdı.

İran ile İsrail arasındaki siyasi gerilimin sürdüğü dönemde kaydedilen esprili diyalogda, esnafın kendisine yapılan benzetmeyi mizaha dönüştürdüğü görüldü.

DAHA ÖNCE BOYKOT ÇAĞRILARI YAPILMIŞTI

İranlı esnafın görüntüleri ilk kez yayımlandığında bazı kişilerin dükkânının adresini öğrenmeye çalıştığı, bazılarının ise Netanyahu'ya benzemesi nedeniyle iş yerinden alışveriş yapılmaması çağrısında bulunduğu aktarılmıştı.

İsrail Hayom ve AzerNews gibi yayın organları, esnafın benzerliği nedeniyle olumsuz tepkilerle karşılaştığını yazmıştı. Ancak boykotun işletmeye ekonomik zarar verdiğine ilişkin iddialar bağımsız olarak doğrulanmamıştı.

Binyamin NetanyahuTahranİsrailDünyaİranSon Dakika

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