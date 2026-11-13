Sinem Ünsal'a bölüm başı 1 milyon TL iddiası: Ozan Akbaba ne alıyor? - Son Dakika
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Sinem Ünsal'a bölüm başı 1 milyon TL iddiası: Ozan Akbaba ne alıyor?

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Sinem Ünsal\'a bölüm başı 1 milyon TL iddiası: Ozan Akbaba ne alıyor?
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2 yorum

Uzak Şehir dizisinde Alya'yı canlandıran Sinem Ünsal'ın bölüm başına 1 milyon TL aldığı öne sürüldü; haftada bir yayınlanan dizide bu, ayda 4 milyon TL ediyor. Cihan Albora rolündeki Ozan Akbaba'nın ise bölüm başına 1,5 milyon TL aldığı iddia edildi. Rakamlar henüz resmî olarak doğrulanmadı.

Kanal D'nin sevilen dizisi "Uzak Şehir"de Alya karakterine hayat veren Sinem Ünsal, bu kez oyunculuk performansıyla değil, kazancıyla dikkat çekti. Ünlü oyuncunun bölüm başına 1 milyon TL aldığı öne sürülürken, aylık kazancının ise 4 milyon TL'yi bulduğu iddia edildi.

BÖLÜM BAŞINA 1 MİLYON TL İDDİASI

Kanal D ekranlarında yayınlanan "Uzak Şehir" dizisinin başrol oyuncularının kazançları merak konusu oldu. Dizide Alya karakterini canlandıran Sinem Ünsal'ın bölüm başına 1 milyon TL aldığı öne sürüldü.

Dizinin bir diğer başrol oyuncusu Ozan Akbaba'nın ise Cihan Albora karakteri için bölüm başına 1,5 milyon TL kazandığı iddia edildi.

AYLIK KAZANCI DUDAK UÇUKLATTI

Haftada bir bölüm yayınlanan dizide Sinem Ünsal'ın aldığı öne sürülen ücret üzerinden yapılan hesaplama, oyuncunun aylık kazancını da ortaya koydu.

Bölüm başına 1 milyon TL aldığı iddia edilen Ünsal'ın, dört bölüm yayınlanan bir ayda toplam 4 milyon TL kazandığı hesaplandı.

OZAN AKBABA İLE ARASINDA 500 BİN TL FARK VAR

Ortaya atılan rakamlara göre Ozan Akbaba'nın bölüm başına kazancı, Sinem Ünsal'ın ücretinden 500 bin TL daha fazla.

İddia edilen ücretler üzerinden hesaplandığında Akbaba'nın dört bölümlük aylık kazancı 6 milyon TL'ye, Ünsal'ınki ise 4 milyon TL'ye ulaşıyor.

Ancak iki oyuncunun kazançlarına ilişkin rakamlar henüz resmî olarak doğrulanmadı.

Sinem ÜnsalUzak ŞehirMagazinKanal DDiziSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Şevki Mutlu Şevki Mutlu:
    çok uçuk rakamlar 0 0
  • Metin Yalcin Metin Yalcin:
    Bunlar bu parayı kazanırken, bunlar için tv camına yapışanlar 30.000 e ay sonunu getirmeye çalışıyor müstahak bize .. 0 0
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