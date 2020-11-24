Son Dakika İran Haberleri

10:42 Pandeminin inanç turizmine etkisi Türkiye'de akademik çalışmalarını yürüten dört bilim insanı Kovid-19 pandemisinin inanç turizmi üzerindeki etkisini inceledi.

10:08 İran'da casuslukla suçlanan Avustralyalı akademisyen Gilbert serbest İran'da uzun süredir casusluk suçlamasıyla hapiste tutulan Avustralyalı kadın akademisyen Kylie Moore-Gilbert, yurtdışında gözaltında olan 3 İranlı karşılığında serbest bırakıldı.

10:01 Son dakika haberleri | Son dakika gelişmesine göre Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 60 milyon 721 bini aştı.

08:57 Herhangi bir sebep göstermediler! Birleşik Arap Emirlikleri, Türklere vize işlemlerini durdurdu Birleşik Arap Emirlikleri, 18 Kasım'dan itibaren aralarında Türkiye ve 8 Arap ülkesinin de yer aldığı 13 ülkenin vatandaşlarına yeni vize verilmesini bir sonraki duyuruya kadar askıya aldı. Kararla ilgili herhangi bir sebep belirtilmedi.

08:20 Hakkari Kayak Merkezi müsabakalara ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor Hakkari'nin Merga Bütan Yaylası'ndaki kayak merkezi, yurt içinden ve dışından gelecek olan kayak tutkunlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

01:16 25 Kasım 2020 Haberleri 25 Kasım 2020 Manşet Haberleri.

23:39 Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon: İran yapımı deniz mayını imha edildi Yemen hükümetine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, "Husilerin Kızıldeniz'e yerleştirdiği İran yapımı deniz mayınını" etkisiz hale getirdiklerini duyurdu.

23:37 İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile Katar Emiri bölgesel gelişmeleri görüştü İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, bölgede yaşanan son gelişmeleri ele aldı.

23:05 Bazı milletlerarası anlaşmaların yürürlük tarihleri belirlendi Türkiye'nin imzaladığı bazı milletlerarası anlaşmaların yürürlüğe girdiği tarihlerin tespit edilmesi hakkındaki karar, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

22:41 Husiler Kızıldeniz'e petrol sızma riski olan tankerin onarımı için BM ile anlaştığını doğruladı Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'e 1,1 milyon varil petrol sızma riski olan tankerin bakımı için Birleşmiş Milletlere (BM) erişim izni verildiğini doğruladı.

22:27 Koalisyon güçleri: Kızıldeniz'deki terör eyleminin engellenmesi sırasında bir gemide hafif hasar oluştu Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Kızıldeniz'in güneyindeki terör eyleminin engellendiğini, bu sırada bir ticaret gemisinde hafif hasar meydana geldiğini açıkladı.

22:08 İran'da İsrail'e casuslukla yargılanan Avustralyalı akademisyen serbest bırakıldı İran'da İsrail'e casusluk suçlamasıyla yargılanan Avustralyalı akademisyen Kylie Moore-Gilbert, ABD'de tutuklu bulunan 3 İranlının özgür kalması şartıyla serbest bırakıldı.

21:23 Yemen'deki siyasi partilerden Riyad Anlaşması'nın ivedilikle uygulanması talebi Yemen'deki siyasi parti ve topluluklar, geçen yıl hükümet ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) arasında imzalanan Riyad Anlaşması'nın ivedilikle yürürlüğe konulmasını istedi.

20:09 ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien'dan Biden'a "İran'a taviz vermeme" uyarısı ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'a, İran'a taviz vermenin Orta Doğu'daki barış sürecini tehlikeye atacağı uyarısında bulundu.

19:23 İran'da, İsrail adına casuslukla suçlanan Avustralyalı akademisyen serbest bırakıldı İran'da İsrail adına casusluk suçlamasıyla 10 yıl hapse mahkum edilen Avustralyalı akademisyen Kylie Moore-Gilbert, ABD'nin tek taraflı yaptırımlarını delmek suçlamasıyla ülke dışında tutuklu bulunan üç İranlı iş adamının salıverilmesi karşılığında serbest bırakıldı.

19:19 Yemenli insan hakları kuruluşlarından kadınlara yönelik alıkoyma uygulamalarının durdurulması çağrısı Yemen'deki insan hakları kuruluşları, gerekçesi ne olursa olsun kadınlara yönelik alıkoyma veya tutukluluk uygulamalarının durdurulması çağrısında bulundu.

17:33 Kadın müşterinin zor anlar yaşattığı taksici konuştu Şişhane'den taksiye aldığı kadının taksi ücreti nedeniyle tartıştığı ve "Ben seni sevmedim" diyerek seyir halinde olan taksiden inmeye çalışarak zor anlar yaşattığı taksici Oğuz Kaan Ünver, o anları İHA'ya anlattı.

17:27 İsrail basınından bomba Trump iddiası: Görev süresi dolmadan İran'ı vurmaya hazırlanıyor İsrail'de yayın yapan "Walla News" gazetesinde yer alan haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın görev süresi dolmadan önce İran'ı vurma emri verebileceğine dikkat çekildi. İsrail hükümetinin ise Trump'ın bu hamlesine karşılık orduya "hazırlıklı olun" talimatı verdiği öne sürüldü.

15:58 İranlı iş adamlarını dolandıran sahte avukat böyle yakalandı İstanbul'da kendini avukat olarak tanıtan İranlı Muhammed H.(20), 4 İran uyruklu iş adamını 400 bin lira dolandırdı.

15:53 Son dakika: Rusya, Irak'ın silah ihtiyacını karşılamak istiyor Son dakika gelişmesine göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Irak'ın Rus yapımı askeri ürünlere yönelik her türlü ihtiyacını karşılamaya hazır olduklarını bildirdi.

14:41 Milletvekili Aydemir'den Erzurum için 6 talep AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Ticaret Bakanlığı 2021 Yılı Bütçesi görüşmelerinde Erzurum'a yönelik talepleri paylaştı.

14:31 İranlı ekonomistten "orta sınıf yok oluyor" uyarısı İran'da Mazenderan Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Zehra Kerimi, ülkedeki ekonomik kriz nedeniyle orta sınıfın yok olmak üzere olduğunu söyledi.

14:21 BAE, Türkiye dahil 13 ülkenin vatandaşlarına yeni vize verilmesini askıya aldı Körfez ülkelerinden Birleşik Arap Emirlikleri (BAE),dikkat çeken bir adım attı. BAE, 18 Kasım'dan itibaren aralarında Türkiye ve 8 Arap ülkesinin de bulunduğu 13 ülkenin vatandaşlarına yeni vize verilmesini bir sonraki duyuruya kadar askıya aldı.

13:59 Dolandırıcılık zanlısı İranlı "sahte" avukat tutuklandı Kendini avukat olarak tanıtıp vatandaşı olan iş insanlarını sahte belge hazırlayarak dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan İran uyruklu şüpheli tutuklandı.

13:33 Biden: Beyaz Saray geçiş süreci konusunda samimi şekilde işbirliği yapıyor ABD'nin 46. Başkanı seçilen Joe Biden, görevi devralması için geçiş sürecinin başlatılması konusunda Beyaz Saray'ın attığı adımın "içten" olduğunu söyledi.

13:11 Esendere Gümrük Kapısı'nda uyuşturucu ele geçirildi Hakkari'deki Esendere Gümrük Kapısı'nda gümrük muhafaza ekiplerinin gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda, 26 kilogram toz esrar ve 2 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucuya el konuldu.

12:51 Esendere Gümrük Kapısı'nda 3 milyonluk uyuşturucu operasyonu - Esendere Gümrük Kapısı'nda 3 milyonluk uyuşturucu operasyonu Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen iki başarılı operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon Türk Lirası olan toplam 28 kilogram ağırlığındaki uyuşturucu ele geçirildi.

12:38 Ruhani: "Yeni ABD hükümetinden Trump'ın verdiği zararları telafi etmesini bekliyoruz" İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump'ın kaybetmesini İran milletinin zaferi ve Trumpizmin sonu olarak gördüğünü belirterek, "Yeni ABD hükümetinin Trump'ın geçmiş politikalarını kınayacağını ve ilk atacağı adımlarda bu politikalara son vereceğini umut ediyoruz" dedi.

12:17 İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "ABD ile sorunların çözümü çok kolay" İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'deki başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden döneminde karşılıklı saygıya riayet edilmesi halinde Tahran ile Washington arasındaki sorunların çözümünün "çok kolay" olacağını söyledi.

11:57 İsrail'den Şam'a saldırı İsrail güçlerinin Suriye'nin başkenti Şam'a havadan saldırması sonucu 8 milis öldü.

11:17 Son dakika haberi... Güvenlik güçlerine teslim olan PKK'lı terörist: "Kandırıldığımı anlayınca kaçtım" Son dakika gündem haberi... Terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan terörist, kandırıldığını anlayınca kaçtığını ve örgüte katılmaktan duyduğu pişmanlığı anlattı.

11:12 Kars Çayı gün batımında gökyüzünün rengini aldı Sarıkamış Allahuekber Dağları'ndan doğan Kars merkezinden geçen Kars Çayı, gün batımında gökyüzünün kızıla bürünmüş rengini aldı.

11:03 Son dakika haber | Geleneksel Türk el sanatlarını sosyal medyadan dünyaya tanıtıyor Son dakika haberleri... Samsun'da yaşayan tezhip, minyatür ve ebru sanatçısı Cansu Cengiz Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, sanatının daha çok kişiye ulaşması için çalışmalarını atölyeye çevirdiği evinde sürdürüyor.

10:37 Son dakika haber: Gelen son dakika haberine göre Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 60 milyon 108 bini aştı.

10:19 Cristiano Ronaldo, Messi'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rekoruna ortak oldu Ferencvaros maçında 1 gol atan Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi iç saha maçlarında 70 gol atarak aynı sayıda gole sahip olan Messi'nin rekoruna ortak oldu.

10:11 Doğal gaz ithalatı eylülde yüzde 22,5 arttı Türkiye'nin doğal gaz ithalatı eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,5 artarak 3 milyar 723 milyon metreküpe çıktı.

00:58 Attıkları düğümle dünyada halıcılığa yön verdiler Dünya literatürüne yer alan iki halı düğümünden biri olan "Gördes Düğümü" sağlamlığı ile adından söz ettirirken, dünyanın bilinen ilk halısı olan Pazırık Halısı'nın da dokunduğu teknik, anayurdunda tezgah başı yapan kadınların ellerinde yeniden hayat buldu.

00:58 Başkale'de arazide gizlenmiş tıbbi ilaç ele geçirildi Van'ın Başkale ilçesinde arazide gizlenmiş Türk menşeli 9 bin 672 tablet, 380 şişe kapsül, 140 adet enjektör, 2 adet aerosol ilaç ele geçirildi.

20:43 OPEC'den Cidde'deki petrol deposuna yönelik saldırıya tepki Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), Sudi Arabistan'ın Cidde kentindeki petrol deposuna yönelik saldırıya tepki göstererek, "Yaşamsal enerji ihtiyacının dağıtılması için kilit rol oynayan bir tesise yapılmış korkak bir saldırı." açıklamasında bulundu.

20:41 2021 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, "Osmanlı İmparatorluğunu parçalama projesinin hala bitmediğini yaşadığımız coğrafyadaki gelişmelerle görebiliyoruz.

19:59 Brent petrolün varili 48 dolar sınırına ulaştı Brent petrolün varili, Suudi Arabistan milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun Cidde kenti yakınlarındaki petrol dağıtım istasyonuna saldırı düzenlenmesi sonrasında uluslararası piyasalarda 47,98 dolara kadar yükseldi.

18:51 Son dakika haberleri: İran'ın Irak'taki milislere "Trump gidene kadar ABD'ye yönelik saldırıları durdurma talimatı verdiği" iddia edildi Son dakika haberlerine göre ABD Başkanı Donald Trump'ın görevi devretmeden önce Orta Doğu'da yeni bir savaş başlatmasından endişe eden İran'ın, Irak'ta desteklediği silahlı Şii milis gruplara, "ABD'nin çıkarlarına yönelik saldırıları durdurma" talimatı verdiği iddia edildi.

18:45 ABD ile Kuveyt arasında biyomedikal iş birliği anlaşması ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Stratejik Diyalog" toplantıları kapsamında Kuveyt ile biyomedikal araştırma ve insani yardım konularında iki mutabakat imzaladıklarını açıkladı.