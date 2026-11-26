TAHRAN (AA) – TOLGA AKBABA - ABD'nin İran'a uyguladığı "azami baskı" politikasının ve deniz ablukasının maliyetini yalnızca İran'ın değil, tüm dünyanın üstlendiğine dikkati çeken İranlı uzmanlar, ABD'nin söz konusu baskı politikasını sürdürülemez bir olgu olarak değerlendiriyor.

ABD'nin askeri saldırılarla somut sonuçlar elde edememesinin bir sonucu olarak İran limanlarına uyguladığı deniz ablukası, ülkenin petrol ihracatını durdurarak döviz girişlerini büyük ölçüde etkiledi.

Temelde İran'ın ekonomik olarak baskı altına alınması ve bu yolla nükleer programından taviz vermeye zorlanması amacıyla ortaya konan deniz ablukası, İran ile ABD arasındaki fiziki çatışmayı "ekonomik dayanıklılık" mücadelesine dönüştürdü.

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Murtaza Mekki ile Hürmüzgan Üniversitesi Ekonomi Fakültesi Öğretim Üyesi Said İranmeneş, ABD'nin uyguladığı deniz ablukasının İran'a olası etkileri ve İran'ın ekonomik dayanıklılık için alacağı önlemler hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Deniz ablukası İran'ı döviz gelirinden mahrum bıraktı

Mekki, ABD'nin deniz ablukasının, İran'ın ekonomik damarlarından biri olan dış ticaretinin önemli bir bölümünü etkilediğini söyleyerek, ülkenin ihracat ve ithalatının yaklaşık yüzde 80'inin Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştirildiğini kaydetti.

Ablukanın İran'ın petrol ihracatını ciddi biçimde sekteye uğrattığını vurglayan Mekki, ülkenin önemli miktarda döviz gelirinden mahrum kalmasına yol açtığını belirtti.

Mekki, deniz ablukası karşısında İran'ın ortaya koyacağı ekonomik dayanıklılığın bölge ülkeleri üzerindeki sonuçlarını önemli bir mesele haline getireceğini ve abluka karşısında daha fazla dayanıklılık gösteren ülkenin müzakere masasında daha güçlü bir pozisyon elde edeceğini vurguladı.

Deniz ablukası da dahil olmak üzere İran'a yönelik baskı ve yaptırımların artırılmasının özellikle enerji konusunda getireceği maliyeti yalnızca İran'ın değil, ABD başta olmak üzere Avrupa, Doğu Asya ve bölge ülkelerinin de üstleneceğine dikkati çeken Mekki, ABD'nin İran karşısında "müzakere, hızlı saldırı ve ne savaş ne de barış yoluyla ekonomik koşulları ağırlaştırmak" şeklinde üç seçeneğinin olduğunu dile getirdi.

İran, deniz ablukasının olumsuz etkisini azaltabilir

Mekki, mevcut "ne savaş ne barış" durumunun bölge ülkeleri için de istikrarsız ve öngörülemez bir süreç meydana getireceğine atıf yaparak, İran'ın çok sayıda komşusu olduğunu ve bu ülkeler aracılığıyla gıda ve temel ihtiyaçlarının bir kısmını karşılayabileceğini söyledi.

Özellikle İran'ın Hazar Denizi üzerinden kuzey komşularıyla, Orta Asya ülkeleriyle ve kara sınırları üzerinden bölge ülkeleriyle bağlantıları bulunduğunu hatırlatan Mekki, bu güzergahlar aracılığıyla İran'ın ihracat ve ithalatının önemli bir bölümünü gerçekleştirebileceğini ve bu sayede deniz ablukasının olumsuz etkilerini azaltarak ekonomik dayanıklılık sağlayabileceğini ifade etti.

Mekki, İran'ın ABD'nin oluşturduğu koşullara bir şekilde karşılık vermesi gerektiğinin altını çizerek, sözlerine şöyle devam etti:

"İran, ABD'nin belirlediği zeminde hareket etmek istemiyorsa bazı seçenekleri değerlendirmesi gerekiyor. Yayımlanan uydu görüntülerinde, Hark Adası bölgesinde petrol yükleyen ve Çin yönüne hareket eden tankerlerin bulunduğu görülüyor. Bu görüntüler, İran'ın bir tanker konvoyunu Çin yönüne göndermek istediğini gösteriyor. ABD'nin bu konvoyla nasıl karşı karşıya geleceği, savaşın ya da ABD ile müzakerelerin seyrini veya ABD'nin kendi tutumundan geri adım atmasını belirleyebilir.

Her halükarda bu, İran'ın gerçekleştirmeyi planladığı bir girişimdir. Henüz bu konuda resmi bir açıklama yapılmamış olsa da konu İran'ın gündeminde bulunuyor. İran, uzun süre devam edecek bir ne savaş ne de barış durumunu ve ekonomik ablukanın ağırlaştırılmasını kabul etmeyecektir."

Birçok ülkedeki özel rafinerilerin büyük oranda İran petrolünün formülasyonuyla çalıştığı iddiası

Hürmüzgan Üniversitesi Ekonomi Fakültesi Öğretim Üyesi İranmeneş ise ABD'nin, İran'ın en önemli gelir kaynağını yani petrol satışını sıfırlamak istediğini ve bu konuyu da ciddiyetle takip ettiklerini vurgulayarak, şunları dile getirdi:

"Eğer gıda meselesini göz önünde bulundurursak bu alanda bir sorun ortaya çıkmaz, ancak her şey devletin petrol parası olmadan ülkeyi nasıl yönetebileceğine bağlıdır. Petrol ihracatından elde edilen dövizin ne kadar geri dönebileceği çok önemlidir.

Eğer gerçekten petrol parasının tabiri caizse hükümetin eline ulaşamadığı ve hükümetin hem cari harcamaları hem de ekonomideki kalkınma harcamalarını yapamadığı bir noktaya gelirsek, işte o zaman bence hükümetin direnişinin kırılma çizgisi burasıdır diyebiliriz. Ancak şunu hatırlatmak gerekir, bence bu yaptırımlar ve deniz ablukası hiçbir zaman sonuca ulaşmaz."

Çin başta olmak üzere birçok ülkedeki özel rafinerilerin büyük oranda İran petrolünün formülasyonuyla çalıştığını öne süren İranmeneş, İran petrolünün tamamen kenara bırakılmasının mümkün olmadığına ve ABD, Çin ve Rusya liderlerinin düzenlediği üçlü zirvede de bu konunun gündeme gelmiş olabileceğine işaret etti.

İranmeneş, İran'ın deniz ablukasıyla mücadele için atabileceği adımlar hakkında ise ablukanın ekonomik maliyetinin hem bölge ülkeleri hem de ABD için artırılması gerektiğini belirterek, Basra Körfezi'ndeki petrol yatırımlarının çatışmalar ve abluka nedeniyle azaldığını ve Körfez ülkelerinin de bu durumun farkında olarak sürekli ABD ile temasta bulunduklarını dile getirdi.

Son olarak İranmeneş, ülkesinin diplomasi aracını kullanarak pazarlık gücünü artırabileceğini ve bu sayede deniz ablukasının olumsuz etkilerinin günden güne zayıflayabileceğini söyledi.