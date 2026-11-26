Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade veren oyuncu Burcu Özberk'in savcılık ifadesinin detayları ortaya çıktı. Özel hayatına ve çalışma temposuna ilişkin bilgiler veren ünlü oyuncunun aylık kazancına ilişkin beyanı dikkat çekti.

AYLIK GELİRİ 300 BİN TL

Aylık gelirinin 300 bin TL olduğunu beyan eden Özberk, yoğun dizi çekimleri nedeniyle geceleri genellikle dışarı çıkmadığını ifade etti.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen ünlü oyuncu, savunmasında, “Uyuşturucu içilen ortamlarda bulunmadım, bulunmam da. Ben uyuşturucu madde veya yeşil reçeteli herhangi bir madde kullanmam. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.

TELEFONUNUN İADE EDİLMESİNİ İSTEDİ

Cep telefonunun şifresini polise verdiğini belirten Özberk, cihazında dizi senaryolarının ve işiyle ilgili belgelerin bulunduğunu ifade ederek telefonunun iade edilmesini istedi.