İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler arasında ekranların tanınmış oyuncularından Deniz Çakır da yer aldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi. Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Ferhunde karakteriyle hafızalara kazınan, Muhteşem Yüzyıl ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi başarılı yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Deniz Çakır, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Çakır'ın polis eşliğinde sağlık kontrolüne götürüldüğü anlar kameralara yansıdı.

GÜNEŞ GÖZLÜĞÜYLE DİKKAT ÇEKTİ

Polis eşliğinde sağlık kontrolüne götürülen Deniz Çakır'ın görüntüleri kameralara yansıdı. Kahverengi deri ceketi ve güneş gözlüğüyle görüntülenen ünlü oyuncunun, kadın polis memuru eşliğinde merdivenlerden inerken başını öne eğdiği görüldü.

35 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin savunmaları, tanık beyanları, dijital materyaller üzerinde yapılan bilirkişi incelemeleri ve gizli tanık anlatımları değerlendirildi. Uyuşturucu madde kullanıldığı veya bulundurulduğu şüphesi üzerine 35 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

DİĞER ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Deniz Çakır'ın yanı sıra Özcan Deniz, Burcu Özberk, Murat Ceylan, İzzet Özilhan, Cansu Taşkın, Murat Başoğlu ve Özden Cerrahoğlu'nun da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alındı. Diğer 11 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.