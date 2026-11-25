İzmir'in Karaburun ilçesinde baba ve 14 yaşındaki oğlunun tüfekle öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

ŞÜPHELİLER ARASINDA EŞİ DE VAR

Eski Mordoğan Mahallesi'nde Eyüp D. (43) ile oğlu Yusuf D'nin (14) ormanlık alanda tüfekle öldürülmesine ilişkin, Eyüp D'nin eşi E.D. ile N.I.K. ve H.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

ORMANLIK ALANDA ÖLÜ BULUNMUŞLARDI

Eski Mordoğan Mahallesi'nde 22 Kasım'da Eyüp D. ile oğlu Yusuf D. ormanlık alanda tüfekle öldürülmüş halde bulunmuş, jandarma olayla ilgili çalışma başlatmıştı.