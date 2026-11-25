Karaburun'daki çifte cinayette eş dahil 3 kişi cezaevine gönderildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Karaburun'un Eski Mordoğan Mahallesi'nde 43 yaşındaki Eyüp D. ile 14 yaşındaki oğlu Yusuf D.'nin 22 Kasım'da ormanlık alanda tüfekle öldürülmesine ilişkin soruşturmada jandarmanın gözaltına aldığı E.D., N.I.K. ve H.K. adliyede tutuklandı. Tutuklananlardan E.D., Eyüp D.'nin eşi.
İzmir'in Karaburun ilçesinde baba ve 14 yaşındaki oğlunun tüfekle öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
ŞÜPHELİLER ARASINDA EŞİ DE VAR
Eski Mordoğan Mahallesi'nde Eyüp D. (43) ile oğlu Yusuf D'nin (14) ormanlık alanda tüfekle öldürülmesine ilişkin, Eyüp D'nin eşi E.D. ile N.I.K. ve H.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
ORMANLIK ALANDA ÖLÜ BULUNMUŞLARDI
Eski Mordoğan Mahallesi'nde 22 Kasım'da Eyüp D. ile oğlu Yusuf D. ormanlık alanda tüfekle öldürülmüş halde bulunmuş, jandarma olayla ilgili çalışma başlatmıştı.
Kaynak: AA
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