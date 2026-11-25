Altın fiyatlarında sert düşüş sürerken Almanya merkezli Commerzbank'tan yatırımcıların dikkatini çekecek bir tahmin geldi. Gram altın 5 bin 744 liraya, ons altın ise 3 bin 525 dolara kadar gerilerken banka, uzun vadeli yükseliş beklentisini koruyarak ons altında 4 bin 100 dolar, gümüşte ise 50 dolar öngörüsünü sürdürdü.

COMMERZBANK YÜKSELİŞ BEKLENTİSİNİ KORUDU

Küresel piyasalarda dolara yönelik talebin artmasıyla altın fiyatları üzerindeki satış baskısı devam ederken Commerzbank, değerli metallere ilişkin uzun vadeli beklentisini değiştirmedi. Dünyaca ünlü banka, ons altının 4 bin 100 dolara, gümüşün ise 50 dolara ulaşacağı yönündeki beklentisini korudu. Bankanın tahmini, altın fiyatlarında sert düşüşlerin yaşandığı bir dönemde dikkat çekti.

GRAM ALTINDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Haftanın üçüncü işlem gününde altın fiyatlarındaki değer kaybı devam ediyor. Gram altın, önceki işlem gününü yüzde 2,12 düşüşle 5 bin 780 liradan tamamladı. Yeni güne de satıcılı başlayan gram altın, 5 bin 744 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 10 bin 45 liradan, cumhuriyet altını ise 39 bin 700 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı da yüzde 0,8 azalışla 3 bin 525 dolar seviyesinde seyrediyor.

FED BEKLENTİSİ ALTINI BASKILIYOR

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımına gideceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi, dolara olan talebi artırırken altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

GÖZLER ABD'DEN GELECEK VERİLERE ÇEVRİLDİ

ABD'de bugün açıklanacak büyüme ve Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verilerinin piyasalarda belirleyici olması bekleniyor. Analistler, söz konusu verilerin beklentilerin üzerinde gelmesi durumunda altın fiyatları üzerindeki satış baskısının artabileceğini belirtiyor. Kısa vadede düşüş baskısı devam ederken Commerzbank'ın uzun vadeli yükseliş beklentisini koruması dikkat çekiyor.

* BU HABER BİR YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR