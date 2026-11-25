UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray'a Aston Villa karşısında galibiyeti getiren golü atan Deniz Gül, karşılaşmanın ardından ameliyat oldu. Gol pozisyonunda burnuna aldığı darbeyle kanlar içinde kalan milli futbolcunun sağlık durumuyla ilgili detaylar belli oldu.

KANLAR İÇİNDE KALMIŞTI

Karşılaşmanın 77. dakikasında attığı kafa golüyle Galatasaray'a galibiyeti getiren Deniz Gül, aynı pozisyonda Nicolas Jackson'ın müdahalesi sonucu burnuna darbe aldı. Burnunda oluşan yarığa saha içerisinde dikiş atılan genç futbolcu, yüzü bandajlandıktan sonra mücadeleye devam etti.

MAÇIN ARDINDAN AMELİYAT OLDU

Deniz Gül, burnundaki yaranın belirgin bir iz bırakmaması için karşılaşmanın ardından cerrahi operasyon geçirdi. Ameliyat sırasında genç futbolcunun burnundaki hasarın boyutu da değerlendirildi.

DERBİDE OYNAMASI BEKLENİYOR

Ameliyatın ardından antrenmanlara katılabileceği belirtilen Deniz Gül'ün, Galatasaray'ın Beşiktaş ile oynayacağı derbide forma giymesi bekleniyor.

KARİYERİNDE BİR İLKİ YAŞADI

Galatasaray'ın Aston Villa karşısında kaleyi bulan ilk şutunu gole çeviren Deniz Gül, kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi golünü kaydetti. Genç futbolcu, bu golle sarı-kırmızılılara kritik bir üç puan kazandırdı.