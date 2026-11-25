Vietnam'da yaklaşık 7 yıldır ailesinin haber alamadığı 31 yaşındaki P.H.T. isimli adam, Da Nang kentinde beton kanalizasyon borusunun içinde yaşarken bulundu. Eğitim almak için gittiği Japonya'da okulunu tamamlayamayan adamın, kendisi için borçlanan ailesinin karşısına çıkmaya utandığı için yıllarca sokaklarda yaşadığı ortaya çıktı.

AİLESİ TÜM BİRİKİMLERİNİ EĞİTİMİ İÇİN HARCADI

Vietnam basınında yer alan haberlere göre Ninh Binh eyaletinde yaşayan P.H.T., 2017 yılında eğitim almak için Japonya'ya gitti. Hem eğitimini sürdürmeyi hem de yarı zamanlı çalışarak ailesine maddi destek sağlamayı hedefleyen genç adamın planları istediği gibi gitmedi. Ailesi, onun yurt dışında eğitim alabilmesi için borç para almış ve birikimlerinin büyük bölümünü harcamıştı.

ÇALIŞMA KURALLARINI İHLAL EDİNCE OKULDAN ATILDI

Yarı zamanlı çalışma kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle okuldan uzaklaştırılan adam, Vietnam'a dönmek zorunda kaldı. Ailesinin kendisi için yaptığı maddi fedakarlıkların karşılığını veremediğini düşünen P.H.T., yaşadığı utanç nedeniyle evine dönmedi. 2019 yılında ise ailesiyle tüm iletişimini kesti.

BETON BORULARI KENDİNE EV YAPTI

Yaklaşık 7 yıl boyunca ailesinden uzak yaşayan adam, Ho Chi Minh ve Da Nang kentleri arasında dolaşarak yaşamını sürdürdü. Kalacak bir yeri olmadığı için boş arazilerde bulunan, henüz altyapı çalışmalarında kullanılmamış beton kanalizasyon borularına sığındı. Yağmurdan ve güneşten korunmak için kullandığı borular, yıllar içinde adamın barınağı haline geldi.

DEVRİYE GEZEN EKİPLER FARK ETTİ

23 Kasım günü öğleden sonra Da Nang kentinin An Khe bölgesinde devriye gezen yerel güvenlik ekipleri, Nhon Hoa 21 Caddesi üzerindeki boş arazide bulunan beton borulardan birinin içinde yaşayan adamı fark etti. Yardım edilmek üzere polis merkezine götürülen adamın kimliği ve yıllardır ailesinden uzak yaşamasının nedeni burada ortaya çıktı.

7 YIL SONRA AİLESİNE KAVUŞTU

Adamla görüşerek kendisini cesaretlendiren polis ekipleri, memleketindeki güvenlik birimleriyle iletişime geçerek ailesine ulaştı. Haberi alan aile üyeleri Da Nang'a gelerek yaklaşık 7 yıldır haber alamadıkları yakınlarını evlerine götürdü. Duygusal anların yaşandığı buluşmada aile üyeleri, yıllar sonra yeniden bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı.

POLİSLER ARALARINDA PARA TOPLADI

An Khe Polis Merkezi'nde görev yapan polisler, adamın memleketine dönüş masraflarını karşılamasına yardımcı olmak için kendi aralarında para topladı. Ayrıca kendisine kıyafet ve temel ihtiyaç malzemeleri temin edildi. Aile ise polislere gönderdiği teşekkür mektubunda, yıllardır gerçekleşmesini neredeyse imkansız gördükleri kavuşmayı sağlayan ekiplere minnettarlığını dile getirdi.