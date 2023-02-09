Son Dakika İnşaat Haberleri

- Dün Dün 18:07 Hatay'daki Rönesans Rezidans İnşaat Müteahhidi paralarla kaçmaya çalışırken böyle yakalandı
Hatay'daki Rönesans Rezidans İnşaat Müteahhidi paralarla kaçmaya çalışırken böyle yakalandı Hatay'daki Rönesans Rezidans İnşaat Müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, yanına aldığı paralar ile yurt dışına kaçacağı iddiasıyla yakalanarak gözaltına alındı.
- Dün Dün 17:37 Dorçe Prefabrik afet bölgesine desteğini sürdürüyor
Dorçe Prefabrik ve İnşaat, 10 ilin etkilendiği afet bölgesinde barınma başta olmak üzere tüm yaşamsal ihtiyaçların temini için çalışmaları sürdürüyor.
- Dün Dün 16:33 Kırşehir'den deprem bölgesine hasar tespiti desteği için 15 teknik personel gönderildi
Kırşehir Belediyesi, deprem bölgesindeki hasar tespit çalışmalarına destek amacıyla 15 teknik personel gönderdi.
- Dün Dün 12:08 Kocaeli'de inşaat şantiyesinden kablo hırsızlığı şüphelisi tutuklandı
Kocaeli'de inşaat şantiyesinden kablo çaldıkları iddia edilen 2 şüpheliden biri tutuklandı.
- Dün Dün 10:10 TÜİK: İnşaat maliyet endeksi, 2022 aralıkta yüzde 1,17 arttı
TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, inşaat maliyet endeksi, 2022 yılı aralık ayında önceki aya göre yüzde 1,44, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78,40 arttı.
- Dün Dün 10:09 600 KONUTLAR SİTESİ'NDEN 1 KİŞİ DAHA KURTARILDI
Hatay'daki depremin etkilerinin en yoğun yaşandığı 57 bloklu 600 Konutlar Sitesi'nde enkaz altında sağ olduğu değerlendirilen 7 kişiden 100 saat sonra bir erkek daha kurtarıldı.
- Dün Dün 09:37 Kırşehir Belediyesi Teknik Ekibi, Hasar Tespit Çalışmalarına Katılmak İçin Deprem Bölgesine Gitti
Kırşehir Belediyesi, 3'ü araç şoförü olmak üzere, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü’nden Mimar, İnşaat Mühendisi, İnşaat ve Çevre Mühendisi ile İnşaat Teknikerlerinden oluşan toplam 15 kişilik ekibi, hasar tespit çalışmalarına katılmak üzere deprem bölgesine gönderdi.
- Dün Dün 07:17 İşçilerin kaldığı 32 yataklı konteyner ev alev alev yandı
İşçilerin kaldığı 32 yataklı konteyner ev alev alev yandı Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde inşaat işçilerinin kaldığı 32 yataklı konteyner ev alevlere teslim oldu.
- Dün Dün 04:15 7 KİŞİ İÇİN ÇALIŞILAN ENKAZDA, 100'ÜNCÜ SAATTE MÜHENDİS YARALI KURTARILDI
HATAY'ın Antakya ilçesindeki 600 Evler konutlarında sağ olduğu değerlendirilen 7 kişi için çalışma yapılırken, 100'üncü saatte 30 yaşındaki inşaat mühendisi Hikmet Yiğitbaş, yaralı olarak çıkartıldı.
- 09.02.2023 09 Şub 23:03 Adana'da depremden sonra çatlakları böyle sıvadılar
Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Adana Yüreğir'de yeni binalardaki çatlakların sıvanması tepkilere yol açmıştı.
- 09.02.2023 09 Şub 23:03 Adana'da depremden sonra çatlakları böyle sıvadılar
Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Adana Yüreğir'de yeni binalardaki çatlakların sıvanması tepkilere yol açmıştı.
- 09.02.2023 09 Şub 16:46 Depremde hayatını kaybeden inşaat ustası toprağa verildi
Osmaniye'de depreme yakalanan ve enkaz altında kalarak hayatını kaybeden inşaat ustası Cengiz Arayıcı son yolculuğuna uğurlandı.
- 09.02.2023 09 Şub 15:42 Akraba ziyareti için gittikleri Hatay'da depremde ölen çiftin cenazesi Bilecik'te defnedildi
Erzurum'dan kayınpederini ziyarete gittikleri Hatay'da depremde hayatını kaybeden inşaat işçisi ile eşinin cenazeleri memleketleri Bilecik'te toprağa verildi.
- 09.02.2023 09 Şub 14:10 DOÇ. DR. ÖZKAYNAK'TAN MALZEME UYARISI: GEVREK DEMİR VE KALİTESİZ BETON YAPIYA EN BÜYÜK İHANETTİR
? İnşaat Mühendisi Doç. Dr. Hasan Özkaynak, Kahramanmaraş'ta pazartesi günü meydana gelen ve 12 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği depreme ilişkin değerlendirme yaparak yapıların malzeme kalitelerine dikkat çekti.
- 09.02.2023 09 Şub 12:45 Depremden sonra çatlakları böyle sıvadılar! Firmanın açıklaması da olay kadar vahim
Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Adana Yüreğir'de yeni binalardaki çatlakların sıvanması tepkilere yol açmıştı. Müteahhit firma yetkilisi yaptığı açıklamada "Biz binamızdan eminiz" ifadelerine yer verdi.
- 09.02.2023 09 Şub 12:45 Depremden sonra çatlakları böyle sıvadılar
Depremden sonra çatlakları böyle sıvadılar Kaymakamlık o binayı önce mühürledi, bakanlık görevlilerinin incelemesinin ardından kolonlarda sıkıntı olmadığı anlaşılınca mühür kaldırıldı Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Adana Yüreğir'de yeni binalardaki çatlakların...
- 09.02.2023 09 Şub 11:05 Prof. Dr. Özgür Eğilmez: "Yetkin mühendislik sistemi hayata geçirilmeli"
Yaşar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Özgür Eğilmez, depremlere karşı 'yetkin mühendislik' kavramının bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.
- 09.02.2023 09 Şub 00:02 Bursalı inşaat şirketinden yardım bölgesine bir kamyon dolusu teknik malzeme
Bursalı inşaat şirketinden yardım bölgesine bir kamyon dolusu teknik malzeme Bursalı inşaat şirketi Bakyapı afet bölgelerinde kullanılmak üzere 500 adet jeneratör ile 130 adet beton kırıcı yolladı Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinin yaşandığı illerde yürütülen arama-kurtarma...
- 08.02.2023 08 Şub 16:21 PROF. DR. KARACA 2000 YILINDAN ÖNCE YAPILAN YAPILAR, MUTLAKA GÖZDEN GEÇİRİLMELİ
SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr.
- 08.02.2023 08 Şub 14:50 Bursalı inşaat şirketinden yardım bölgesine bir kamyon dolusu teknik malzeme
Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinin yaşandığı illerde yürütülen arama-kurtarma çalışmalarına hayırsever vatandaşların, kurum ve kuruluşların desteği adeta çığ gibi büyüyor.
- 08.02.2023 08 Şub 12:56 Sedat Kılınç İnşaattan deprem bölgesine yardım eli
Sedat Kılınç İnşaat, deprem bölgesine bin koli iaşe, bin adet battaniye ve 10 kişilik ekiple yardıma gitti.
- 08.02.2023 08 Şub 12:44 Mehmet Balık: "Tüm İnşaat İşleri ile Uğraşanlara Yurtdışı Çıkış Yasağı Getirerek Sorumluların Tespiti ve Adalete Teslimi Konusunda Acilen Harekete...
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, “Olağanüstü hal ilan edildiği, binlerce yurttaşımızın hayatını kaybettiği ve milyonlarca yurttaşımızın etkilendiği bu felakette öncelikli görevimiz depremzedelerimizin yaralarını sarmakken, sorumluları da cezasız bırakmamak adına yurdumuzda bulunan tüm inşaat işleri ile uğraşanlara yurtdışı çıkış yasağı getirerek sorumluların tespiti ve adalete teslimi konusunda acilen harekete geçmek gerekmektedir” açıklamasını yaptı.
- 08.02.2023 08 Şub 11:12 Prof. Dr. Erdem Canbay'dan deprem bölgesinde az hasarlı evi olanlara uyarı Açıklaması
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Erdem Canbay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde evi hasar görenleri kendi kendilerine seviye tespit edip, hemen çatlak onarımı yapmamaları konusunda uyardı.
- 08.02.2023 08 Şub 11:04 İnşaat mühendisleri deprem bölgesindeki hasar tespiti için gönüllü olarak sahaya indi
Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği Genel Başkanı Nazmi Şahin, inşaat mühendisleri olarak deprem bölgesinde hasar tespiti için gönüllü çalışacaklarını bildirdi.
- 08.02.2023 08 Şub 01:00 Müteahhitlerden deprem bölgesine yardım
Bolu İnşaat Müteahhitleri Derneği (BİMDER) tarafından depremin yaşandığı Hatay'a 2 tır ve 9 kamyonet yardım malzemesi gönderildi.
- 07.02.2023 07 Şub 22:04 Nevşehir'de deprem bölgesine gönüllü seferberliği
NEVŞEHİR Valiliği'nin deprem bölgelerinde yoğunlukla ihtiyaç duyulan hilti ve inşaat ekipmanları kullanabilecek kişilere ihtiyaç duyulduğu çağrısının ardından 300 kişi başvuruda bulundu.
- 07.02.2023 07 Şub 22:04 NEVŞEHİR'DE DEPREM BÖLGESİNE GÖNÜLLÜ SEFERBERLİĞİ
NEVŞEHİR Valiliği'nin deprem bölgelerinde yoğunlukla ihtiyaç duyulan hilti ve inşaat ekipmanları kullanabilecek kişilere ihtiyaç duyulduğu çağrısının ardından 300 kişi başvuruda bulundu.
- 07.02.2023 07 Şub 19:32 Manisa'da inşaattan düşen işçi yaralandı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde inşaattan düşen inşaat işçisi yaralandı.
- 07.02.2023 07 Şub 16:56 Fi Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnan, 13 Yıldır Tamamlamadığı Konut Projesinde Daire Sahiplerine Noterden İhtar Çekti
İnşaat şirketi Fi Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Fikret İnan, İstanbul’un Esenyurt ilçesinde 13 yıl önce başlattıkları, ancak bugüne kadar tamamlamadıkları projeden ev satın alanlara noter aracılığıyla ihtar çekti. "31 Mart 2023 tarihine kadar sorumluluklarını yerine getirmemiş olan kişilerin sözleşmeleri tek taraflı feshedilecektir" diyen İnan, bu sürede tüm sorumluluklarını yerine getiren hak sahiplerinden ek para istemeyeceklerini bildirdi.
- 07.02.2023 07 Şub 15:41 İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE SİTE İNŞAATINDA YANGIN ÇIKTI
KÜÇÜKÇEKMECE'de inşaat halindeki 15 katlı binanın zemininde, işçilerin ısınmak için yaktığı ateş inşaat malzemelerine sıçradı.
- 07.02.2023 07 Şub 11:49 Selahattin Demirtaş: "İlk Anda Seferberlik İlan Edilmeliydi, Halen Yapılabilir"
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, “85 milyon tek yürek olmuş, tek adam sisteminin hantallığını, beceriksizliğini, rezaletini aşarak kardeşlerini kurtarmaya çalışıyor. İlk anda seferberlik ilan edilmeliydi, halen yapılabilir. Halen hiçbir çalışma yapılmayan yüzlerce bina var. Yıllardır halkın kanını emen devasa inşaat firmalarının tüm iş makineleri, el konularak deprem bölgesine gönderilmeliydi, halen yapılabilir” açıklamasını yaptı.
- 07.02.2023 07 Şub 09:32 Gölbaşı Belediyesi'nden deprem bölgesine 10 mühendis desteği
Gölbaşı Belediyesi, kurum bünyesinde çalışan 10 inşaat mühendisinin deprem bölgesine gitmelerini sağladı.
- 06.02.2023 06 Şub 22:58 İsrail hükümeti Doğu Kudüs'te yaklaşık 100 Filistinlinin yaşadığı binanın yıkımını erteledi
İsrail hükümeti, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaklaşık 100 Filistinlinin oturduğu binanın yıkım kararını süresiz olarak erteledi.
- 05.02.2023 05 Şub 22:33 MALTEPE'DE 2 OTOMOBİLİN ÜZERİNE İNŞAAT PANOSU DÜŞTÜ
MALTEPE'de şiddetli fırtına nedeniyle 2 otomobilin üzerine inşaat panosu devrildi.
- 05.02.2023 05 Şub 18:24 Antalya'da 491 bin öğrenci eğitime kaldığı yerden devam edecek
Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, yarın 491 bin öğrencinin yarıyıl tatilinin sona ermesiyle eğitime kaldığı yerden devam edeceğini bildirdi.
- 05.02.2023 05 Şub 18:01 Fatih'in pek çok noktasında bariyerler ve korumalıklar uçtu
Fatih'in pek çok noktasında bariyerler ve korumalıklar uçtu Şiddetli rüzgar ve fırtına dolayısıyla Fatih'in pek çok noktasında bariyerler ve korumalıklar uçtu.
- 05.02.2023 05 Şub 14:17 DAİMFED Genel Başkanı Karslıoğlu, MHP İl Başkanı Kanlı'yla inşaat sektörünün sorunlarını konuştu
Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Karslıoğlu, inşaat sektörünün sorunlarına değindi.
- 05.02.2023 05 Şub 12:47 Balıkesirspor kardan puan çıkardı
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattında yer alarak her geçen hafta kurtuluş umutlarını tüketmeye başlayan Baynet İnşaat Balıkesirspor, Ankara'da yoğun kar yağışının ardından zeminin temizlenmesiyle oynanabilen maçta Etimesgut Belediyespor'dan puan almayı başardı.
- 04.02.2023 04 Şub 13:53 Akkuyu Ngs Çalışanları İçin Yerleşim Alanı Kuruluyor
Akkuyu Nükleer A.Ş., Akkuyu Nükleer Güç Santrali işletme personeli için bir yerleşim alanı inşa etmeye hazırlanıyor. Akkuyu Nükleer A.Ş. bu kapsamda Türk inşaat firması Özaltın İnşaat ile sözleşme imzaladı.
- 04.02.2023 04 Şub 13:46 Adana'da inşaat çukuruna devrilen beton mikserinin sürücüsü hayatını kaybetti
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde toprak kayması sonucu inşaat çukuruna devrilen beton mikserinin sürücüsü yaşamını yitirdi.
- 04.02.2023 04 Şub 13:53 Akkuyu Ngs Çalışanları İçin Yerleşim Alanı Kuruluyor
Akkuyu Nükleer A.Ş., Akkuyu Nükleer Güç Santrali işletme personeli için bir yerleşim alanı inşa etmeye hazırlanıyor. Akkuyu Nükleer A.Ş. bu kapsamda Türk inşaat firması Özaltın İnşaat ile sözleşme imzaladı.
- 04.02.2023 04 Şub 12:06 Beton mikseri inşaatta çukura düştü, operatör feci şekilde can verdi
Adana'da inşaat sahasında toprak kayması sonucu çukura devrilen beton mikserinin operatörü Mehmet Karaoğlu (51), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
- 04.02.2023 04 Şub 12:06 BETON MİKSERİ İNŞAATTA ÇUKURA DÜŞTÜ, OPERATÖR ÖLDÜ
ADANA'da, inşaat sahasında toprak kayması sonucu çukura devrilen beton mikserinin operatörü Mehmet Karaoğlu (51), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
- 04.02.2023 04 Şub 11:19 Bingöl'deki Mısırlı ve Sudanlı öğrenciler ilk kez kar gördü
BİNGÖL Üniversitesi'nde 30 farklı ülkeden 600'e yakın öğrenci, öğrenim görüyor.
- 04.02.2023 04 Şub 11:19 BİNGÖL'DEKİ MISIRLI VE SUDANLI ÖĞRENCİLER İLK KEZ KAR GÖRDÜ
BİNGÖL Üniversitesi'nde 30 farklı ülkeden 600'e yakın öğrenci, öğrenim görüyor.
- 04.02.2023 04 Şub 10:44 Edirne'de asayiş
Edirne'de bir iş yerinden inşaat malzemesi çalındı.
- 03.02.2023 03 Şub 14:56 Başkan Altay: "Şehrimiz yeni bir Bilgehaneye daha kavuşuyor"
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılacak Aydınlıkevler Bilgehanesinin inşaat çalışmaları son aşamaya geldi.
- 03.02.2023 03 Şub 14:07 Tarsus'ta oto galericiler sitesinin taşınması meclis üyelerince reddedildi
Mersin'in Tarsus ilçesinde, oto galericiler sitelerinin can ve mal güvenliği gereği şehir merkezinden uzak bir yere taşınmasına ilişkin teklif, belediye meclis üyelerinin oy çokluğu ile reddedildi.
- 03.02.2023 03 Şub 12:46 Balıkesirspor Ankara'da sahaya çıkacak
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 7 maçında 5 yenilgi ve 2 beraberlik alarak düşme hattından kurtulamayan Baynet İnşaat Balıkesirspor yarın deplasmanda Etimesgut Belediyespor'un rakibi olacak.
- 03.02.2023 03 Şub 10:57 "Varisler arasında açılan davalar kentsel dönüşüm süresini uzatıyor"
Gülsan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Gülmez, kentsel dönüşümü en çok uzatan durumların başında vefat eden daire sahiplerinin varisleri arasında birbirlerine açmış oldukları davalar olduğunu dile getirdi.