Son Dakika İnşaat Haberleri

18:07 Hatay'daki Rönesans Rezidans İnşaat Müteahhidi paralarla kaçmaya çalışırken böyle yakalandı Hatay'daki Rönesans Rezidans İnşaat Müteahhidi paralarla kaçmaya çalışırken böyle yakalandı Hatay'daki Rönesans Rezidans İnşaat Müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, yanına aldığı paralar ile yurt dışına kaçacağı iddiasıyla yakalanarak gözaltına alındı.

17:37 Dorçe Prefabrik afet bölgesine desteğini sürdürüyor Dorçe Prefabrik ve İnşaat, 10 ilin etkilendiği afet bölgesinde barınma başta olmak üzere tüm yaşamsal ihtiyaçların temini için çalışmaları sürdürüyor.

12:08 Kocaeli'de inşaat şantiyesinden kablo hırsızlığı şüphelisi tutuklandı Kocaeli'de inşaat şantiyesinden kablo çaldıkları iddia edilen 2 şüpheliden biri tutuklandı.

10:10 TÜİK: İnşaat maliyet endeksi, 2022 aralıkta yüzde 1,17 arttı TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, inşaat maliyet endeksi, 2022 yılı aralık ayında önceki aya göre yüzde 1,44, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78,40 arttı.

10:09 600 KONUTLAR SİTESİ'NDEN 1 KİŞİ DAHA KURTARILDI Hatay'daki depremin etkilerinin en yoğun yaşandığı 57 bloklu 600 Konutlar Sitesi'nde enkaz altında sağ olduğu değerlendirilen 7 kişiden 100 saat sonra bir erkek daha kurtarıldı.

09:37 Kırşehir Belediyesi Teknik Ekibi, Hasar Tespit Çalışmalarına Katılmak İçin Deprem Bölgesine Gitti Kırşehir Belediyesi, 3'ü araç şoförü olmak üzere, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü’nden Mimar, İnşaat Mühendisi, İnşaat ve Çevre Mühendisi ile İnşaat Teknikerlerinden oluşan toplam 15 kişilik ekibi, hasar tespit çalışmalarına katılmak üzere deprem bölgesine gönderdi.

07:17 İşçilerin kaldığı 32 yataklı konteyner ev alev alev yandı İşçilerin kaldığı 32 yataklı konteyner ev alev alev yandı Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde inşaat işçilerinin kaldığı 32 yataklı konteyner ev alevlere teslim oldu.

04:15 7 KİŞİ İÇİN ÇALIŞILAN ENKAZDA, 100'ÜNCÜ SAATTE MÜHENDİS YARALI KURTARILDI HATAY'ın Antakya ilçesindeki 600 Evler konutlarında sağ olduğu değerlendirilen 7 kişi için çalışma yapılırken, 100'üncü saatte 30 yaşındaki inşaat mühendisi Hikmet Yiğitbaş, yaralı olarak çıkartıldı.

23:03 Adana'da depremden sonra çatlakları böyle sıvadılar Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Adana Yüreğir'de yeni binalardaki çatlakların sıvanması tepkilere yol açmıştı.

23:03 Adana'da depremden sonra çatlakları böyle sıvadılar Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Adana Yüreğir'de yeni binalardaki çatlakların sıvanması tepkilere yol açmıştı.

16:46 Depremde hayatını kaybeden inşaat ustası toprağa verildi Osmaniye'de depreme yakalanan ve enkaz altında kalarak hayatını kaybeden inşaat ustası Cengiz Arayıcı son yolculuğuna uğurlandı.

14:10 DOÇ. DR. ÖZKAYNAK'TAN MALZEME UYARISI: GEVREK DEMİR VE KALİTESİZ BETON YAPIYA EN BÜYÜK İHANETTİR ? İnşaat Mühendisi Doç. Dr. Hasan Özkaynak, Kahramanmaraş'ta pazartesi günü meydana gelen ve 12 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği depreme ilişkin değerlendirme yaparak yapıların malzeme kalitelerine dikkat çekti.

12:45 Depremden sonra çatlakları böyle sıvadılar! Firmanın açıklaması da olay kadar vahim Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Adana Yüreğir'de yeni binalardaki çatlakların sıvanması tepkilere yol açmıştı. Müteahhit firma yetkilisi yaptığı açıklamada "Biz binamızdan eminiz" ifadelerine yer verdi.

12:45 Depremden sonra çatlakları böyle sıvadılar Depremden sonra çatlakları böyle sıvadılar Kaymakamlık o binayı önce mühürledi, bakanlık görevlilerinin incelemesinin ardından kolonlarda sıkıntı olmadığı anlaşılınca mühür kaldırıldı Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Adana Yüreğir'de yeni binalardaki çatlakların...

11:05 Prof. Dr. Özgür Eğilmez: "Yetkin mühendislik sistemi hayata geçirilmeli" Yaşar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Özgür Eğilmez, depremlere karşı 'yetkin mühendislik' kavramının bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

00:02 Bursalı inşaat şirketinden yardım bölgesine bir kamyon dolusu teknik malzeme Bursalı inşaat şirketinden yardım bölgesine bir kamyon dolusu teknik malzeme Bursalı inşaat şirketi Bakyapı afet bölgelerinde kullanılmak üzere 500 adet jeneratör ile 130 adet beton kırıcı yolladı Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinin yaşandığı illerde yürütülen arama-kurtarma...

14:50 Bursalı inşaat şirketinden yardım bölgesine bir kamyon dolusu teknik malzeme Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinin yaşandığı illerde yürütülen arama-kurtarma çalışmalarına hayırsever vatandaşların, kurum ve kuruluşların desteği adeta çığ gibi büyüyor.

12:56 Sedat Kılınç İnşaattan deprem bölgesine yardım eli Sedat Kılınç İnşaat, deprem bölgesine bin koli iaşe, bin adet battaniye ve 10 kişilik ekiple yardıma gitti.

12:44 Mehmet Balık: "Tüm İnşaat İşleri ile Uğraşanlara Yurtdışı Çıkış Yasağı Getirerek Sorumluların Tespiti ve Adalete Teslimi Konusunda Acilen Harekete... Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, “Olağanüstü hal ilan edildiği, binlerce yurttaşımızın hayatını kaybettiği ve milyonlarca yurttaşımızın etkilendiği bu felakette öncelikli görevimiz depremzedelerimizin yaralarını sarmakken, sorumluları da cezasız bırakmamak adına yurdumuzda bulunan tüm inşaat işleri ile uğraşanlara yurtdışı çıkış yasağı getirerek sorumluların tespiti ve adalete teslimi konusunda acilen harekete geçmek gerekmektedir” açıklamasını yaptı.

11:12 Prof. Dr. Erdem Canbay'dan deprem bölgesinde az hasarlı evi olanlara uyarı Açıklaması Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Erdem Canbay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde evi hasar görenleri kendi kendilerine seviye tespit edip, hemen çatlak onarımı yapmamaları konusunda uyardı.

11:04 İnşaat mühendisleri deprem bölgesindeki hasar tespiti için gönüllü olarak sahaya indi Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği Genel Başkanı Nazmi Şahin, inşaat mühendisleri olarak deprem bölgesinde hasar tespiti için gönüllü çalışacaklarını bildirdi.

01:00 Müteahhitlerden deprem bölgesine yardım Bolu İnşaat Müteahhitleri Derneği (BİMDER) tarafından depremin yaşandığı Hatay'a 2 tır ve 9 kamyonet yardım malzemesi gönderildi.

22:04 Nevşehir'de deprem bölgesine gönüllü seferberliği NEVŞEHİR Valiliği'nin deprem bölgelerinde yoğunlukla ihtiyaç duyulan hilti ve inşaat ekipmanları kullanabilecek kişilere ihtiyaç duyulduğu çağrısının ardından 300 kişi başvuruda bulundu.

22:04 NEVŞEHİR'DE DEPREM BÖLGESİNE GÖNÜLLÜ SEFERBERLİĞİ NEVŞEHİR Valiliği'nin deprem bölgelerinde yoğunlukla ihtiyaç duyulan hilti ve inşaat ekipmanları kullanabilecek kişilere ihtiyaç duyulduğu çağrısının ardından 300 kişi başvuruda bulundu.

16:56 Fi Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnan, 13 Yıldır Tamamlamadığı Konut Projesinde Daire Sahiplerine Noterden İhtar Çekti İnşaat şirketi Fi Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Fikret İnan, İstanbul’un Esenyurt ilçesinde 13 yıl önce başlattıkları, ancak bugüne kadar tamamlamadıkları projeden ev satın alanlara noter aracılığıyla ihtar çekti. "31 Mart 2023 tarihine kadar sorumluluklarını yerine getirmemiş olan kişilerin sözleşmeleri tek taraflı feshedilecektir" diyen İnan, bu sürede tüm sorumluluklarını yerine getiren hak sahiplerinden ek para istemeyeceklerini bildirdi.

15:41 İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE SİTE İNŞAATINDA YANGIN ÇIKTI KÜÇÜKÇEKMECE'de inşaat halindeki 15 katlı binanın zemininde, işçilerin ısınmak için yaktığı ateş inşaat malzemelerine sıçradı.

11:49 Selahattin Demirtaş: "İlk Anda Seferberlik İlan Edilmeliydi, Halen Yapılabilir" Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, “85 milyon tek yürek olmuş, tek adam sisteminin hantallığını, beceriksizliğini, rezaletini aşarak kardeşlerini kurtarmaya çalışıyor. İlk anda seferberlik ilan edilmeliydi, halen yapılabilir. Halen hiçbir çalışma yapılmayan yüzlerce bina var. Yıllardır halkın kanını emen devasa inşaat firmalarının tüm iş makineleri, el konularak deprem bölgesine gönderilmeliydi, halen yapılabilir” açıklamasını yaptı.

09:32 Gölbaşı Belediyesi'nden deprem bölgesine 10 mühendis desteği Gölbaşı Belediyesi, kurum bünyesinde çalışan 10 inşaat mühendisinin deprem bölgesine gitmelerini sağladı.

22:58 İsrail hükümeti Doğu Kudüs'te yaklaşık 100 Filistinlinin yaşadığı binanın yıkımını erteledi İsrail hükümeti, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaklaşık 100 Filistinlinin oturduğu binanın yıkım kararını süresiz olarak erteledi.

18:24 Antalya'da 491 bin öğrenci eğitime kaldığı yerden devam edecek Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, yarın 491 bin öğrencinin yarıyıl tatilinin sona ermesiyle eğitime kaldığı yerden devam edeceğini bildirdi.

18:01 Fatih'in pek çok noktasında bariyerler ve korumalıklar uçtu Fatih'in pek çok noktasında bariyerler ve korumalıklar uçtu Şiddetli rüzgar ve fırtına dolayısıyla Fatih'in pek çok noktasında bariyerler ve korumalıklar uçtu.

12:47 Balıkesirspor kardan puan çıkardı TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattında yer alarak her geçen hafta kurtuluş umutlarını tüketmeye başlayan Baynet İnşaat Balıkesirspor, Ankara'da yoğun kar yağışının ardından zeminin temizlenmesiyle oynanabilen maçta Etimesgut Belediyespor'dan puan almayı başardı.

13:53 Akkuyu Ngs Çalışanları İçin Yerleşim Alanı Kuruluyor Akkuyu Nükleer A.Ş., Akkuyu Nükleer Güç Santrali işletme personeli için bir yerleşim alanı inşa etmeye hazırlanıyor. Akkuyu Nükleer A.Ş. bu kapsamda Türk inşaat firması Özaltın İnşaat ile sözleşme imzaladı.

13:46 Adana'da inşaat çukuruna devrilen beton mikserinin sürücüsü hayatını kaybetti Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde toprak kayması sonucu inşaat çukuruna devrilen beton mikserinin sürücüsü yaşamını yitirdi.

13:53 Akkuyu Ngs Çalışanları İçin Yerleşim Alanı Kuruluyor Akkuyu Nükleer A.Ş., Akkuyu Nükleer Güç Santrali işletme personeli için bir yerleşim alanı inşa etmeye hazırlanıyor. Akkuyu Nükleer A.Ş. bu kapsamda Türk inşaat firması Özaltın İnşaat ile sözleşme imzaladı.

12:06 Beton mikseri inşaatta çukura düştü, operatör feci şekilde can verdi Adana'da inşaat sahasında toprak kayması sonucu çukura devrilen beton mikserinin operatörü Mehmet Karaoğlu (51), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

12:06 BETON MİKSERİ İNŞAATTA ÇUKURA DÜŞTÜ, OPERATÖR ÖLDÜ ADANA'da, inşaat sahasında toprak kayması sonucu çukura devrilen beton mikserinin operatörü Mehmet Karaoğlu (51), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

10:44 Edirne'de asayiş Edirne'de bir iş yerinden inşaat malzemesi çalındı.

14:56 Başkan Altay: "Şehrimiz yeni bir Bilgehaneye daha kavuşuyor" Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılacak Aydınlıkevler Bilgehanesinin inşaat çalışmaları son aşamaya geldi.

14:07 Tarsus'ta oto galericiler sitesinin taşınması meclis üyelerince reddedildi Mersin'in Tarsus ilçesinde, oto galericiler sitelerinin can ve mal güvenliği gereği şehir merkezinden uzak bir yere taşınmasına ilişkin teklif, belediye meclis üyelerinin oy çokluğu ile reddedildi.

12:46 Balıkesirspor Ankara'da sahaya çıkacak TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 7 maçında 5 yenilgi ve 2 beraberlik alarak düşme hattından kurtulamayan Baynet İnşaat Balıkesirspor yarın deplasmanda Etimesgut Belediyespor'un rakibi olacak.