Atatürk'ün 88'inci yıl dönümünde Üsküdar'da vinç operatörü saygı duruşuna geçti - Son Dakika
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Atatürk'ün 88'inci yıl dönümünde Üsküdar'da vinç operatörü saygı duruşuna geçti

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Atatürk\'ün 88\'inci yıl dönümünde Üsküdar\'da vinç operatörü saygı duruşuna geçti
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Atatürk\'ün 88\'inci yıl dönümünde Üsküdar\'da vinç operatörü saygı duruşuna geçti
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Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümünde sirenlerin çalmasıyla İstanbul'da hayat 09.05'te durdu. Üsküdar'daki inşaat sahasında kule vinç operatörü metrelerce yükseklikteki vinç üzerinde, işçiler ise ellerinde Türk bayraklarıyla saygı duruşuna geçti.

GAZİ Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete uğurlanışının 88'inci yıl dönümünde, Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi İstanbul'da da hayat saat 09.05'te durdu. Üsküdar Barbaros Mahallesi'nde yapımı devam eden bir inşaat alanında görevli kule vinç operatörü, metrelerce yükseklikte, işçiler ise yerde iş makinelerini ve aletlerini bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümünde tüm yurtta olduğu gibi İstanbul'da da saygı ve özlemle anıldı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde sirenlerin çalmasıyla mega kentte hayat durdu.

DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI

Anma sırasında Üsküdar Barbaros Mahallesi'ndeki inşaat sahasında da dikkat çeken ve duygu dolu anlar yaşandı. İnşaatta görev yapan kule vinç operatörü, metrelerce yükseklikteki kabininden inemediği için vinç üzerinde saygı duruşuna geçti. Şantiyedeki diğer işçiler ise Türk bayraklarını ellerine alarak saygı duruşunda bulundu. İşçilerin ve vinç operatörünün o anları çevredeki vatandaşlar tarafından da ilgiyle takip edildi. O anlar havadan görüntülendi.

Kaynak: DHA
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