Sürücüler dikkat! e-Devlet'ten bu kodu kontrol etmeyi unutmayın - Son Dakika
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Sürücüler dikkat! e-Devlet'ten bu kodu kontrol etmeyi unutmayın

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Ehliyetlerin arka yüzündeki 12 numaralı alanda bulunan 103 kodları, sürücülerin belirli aralıklarla sağlık kontrolünden geçmesini zorunlu kılıyor. Raporunu zamanında yenilemeyen sürücüler ceza ve tazminat riskiyle karşılaşabiliyor. Sağlık raporlarının geçerlilik süresi, e-Devlet'teki "e-İmzalı Sürücü Raporları" bölümünden kontrol edilebiliyor.

Sürücü belgelerinde ehliyet sınıfı, alınış tarihi ve geçerlilik süresi gibi bilgilerin yanı sıra birçok kişinin dikkat etmediği özel kodlar da bulunuyor. Özellikle belgenin arka yüzündeki 12 numaralı alanda yer alan sağlık kontrolü kodları, sürücülerin ehliyetlerini hangi koşullarda kullanabileceklerini belirliyor. Ehliyetini aldıktan sonra sınıfına göre 10 yıla kadar herhangi bir işlem yapmasına gerek olmadığını düşünen sürücüler için bu kodlar büyük önem taşıyor.

EHLİYETİNİZİN 12 NUMARALI ALANINI KONTROL EDİN

NTV'nin haberine göre sürücü belgelerinin 12 numaralı bölümünde bulunan 103 ile başlayan kodlar, sağlık raporunun hangi aralıklarla yenilenmesi gerektiğini gösteriyor. Bu kodlara sahip sürücülerin, belgelerinin genel geçerlilik süresi henüz dolmamış olsa bile belirtilen aralıklarla sağlık kontrolünden geçmesi gerekiyor.

Sağlık kontrolü sürelerini belirleyen kodlar şöyle:

- 103.01: Üç ayda bir sağlık kontrolü

- 103.02: Altı ayda bir sağlık kontrolü

- 103.03: Yılda bir sağlık kontrolü

- 103.04: Üç yılda bir sağlık kontrolü

- 103.05: Beş yılda bir sağlık kontrolü

KONTROL SÜRESİNİ KAÇIRANLARA CEZA UYARISI

Ehliyetinde bu kodlardan biri bulunan sürücülerin, sağlık raporlarının geçerlilik süresini düzenli olarak takip etmesi gerekiyor. Kontrol tarihinin geçirilmesi halinde trafik denetimlerinde yaptırımlarla karşılaşılması söz konusu olabiliyor.

Sürücüler, sağlık raporlarına ilişkin bilgilerini e-Devlet üzerinden kontrol edebiliyor. Bunun için sistemin arama bölümüne "e-İmzalı Sürücü Raporları" yazılması ve ilgili hizmet üzerinden mevcut rapor bilgilerinin incelenmesi gerekiyor.

KAZA DURUMUNDA YÜKSEK TAZMİNAT RİSKİ

Sağlık kontrolü yükümlülüğünün yerine getirilmemesi, yalnızca trafik denetimleri açısından değil, olası kazalarda sigorta işlemleri bakımından da sorun oluşturabiliyor. Sağlık raporunun süresinin dolmuş olması, kazanın koşullarına ve sigorta sözleşmesinin hükümlerine bağlı olarak trafik sigortası ve kasko kapsamında uyuşmazlıklara neden olabiliyor.

Bu tür durumlarda sigorta şirketlerinin ödeme yükümlülüğü veya ödenen tazminatın sürücüden geri istenmesi gibi konular gündeme gelebiliyor. Özellikle yüksek maddi hasarlı ya da yaralanmalı kazalarda ortaya çıkabilecek tazminat talepleri, sürücüler açısından ciddi mali sonuçlar doğurabiliyor.

YENİ SAĞLIK RAPORU NASIL ALINIR?

Ehliyetinde sağlık kontrolü kodu bulunan ve raporunun süresi dolan ya da dolmak üzere olan sürücülerin yeni sağlık raporu için aile hekimine başvurması gerekiyor. Gerekli görülmesi halinde sürücüler ileri değerlendirme amacıyla ilgili uzmanlık alanlarına yönlendirilebiliyor.

Sürücülerin mağduriyet yaşamamak için ehliyetlerinin arka yüzündeki kodları kontrol etmesi, sağlık raporu sürelerini takip etmesi ve gerekli yenileme işlemlerini zamanında tamamlaması önem taşıyor.

E-DevletEkonomiSon Dakika

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