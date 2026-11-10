Suriye, Türkiye\'nin de yer aldığı Mekke ittifakına katılıyor

Orta Doğu'da güvenlik dengelerini yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Amerikan haber ajansı Associated Press (AP), Suriye'nin Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın oluşturduğu ortak savunma ittifakına katılma kararı aldığını bildirdi. İki Suriyeli yetkiliye dayandırılan haberde, Şam yönetiminin Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na dahil olacağı ancak kararın henüz kamuoyuna açıklanmadığı aktarıldı.

ŞAM YÖNETİMİNDEN RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

AP'ye konuşan bölgesel bir yetkili, Suriye'nin ittifaka katılımına ilişkin müzakerelerin devam ettiğini belirtti. Şam yönetimi henüz resmi bir duyuru yapmazken, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani'nin 31 Ekim'de anlaşmaya katılma ihtimalini değerlendirdiklerini açıkladığı hatırlatıldı.

BİR ÜLKEYE SALDIRI TÜM ÜYELERE YAPILMIŞ SAYILACAK

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Ağustos 2026'da Mekke'de imzalanan ortak savunma anlaşması, üye ülkelerin güvenliğini birlikte korumayı amaçlıyor. NATO'nun kolektif savunma ilkesine benzetilen anlaşma kapsamında, üye ülkelerden birine yönelik saldırı tüm taraflara yapılmış kabul ediliyor.

Türkiye'nin 5 Kasım itibarıyla onay sürecini tamamladığı anlaşmaya Suriye'nin de katılmasıyla bölgesel savunma iş birliğinin kapsamı genişleyecek.

ORTA DOĞU'DA YENİ SAVUNMA DENKLEMİ

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara yönetimindeki Suriye, Türkiye ve Suudi Arabistan başta olmak üzere bölge ülkeleriyle siyasi, ekonomik ve askeri ilişkilerini güçlendirmeye yönelik adımlar atıyor. Şam yönetimi, ülkenin yeniden yapılanma sürecinde bölgesel ortaklıklarını genişletmeyi hedefliyor.

Türkiye ve Suudi Arabistan, Suriye'nin uluslararası sisteme yeniden entegre edilmesi ve ülkenin yeniden imarı konusunda önemli destekçiler arasında bulunuyor. Suriye'nin savunma ittifakına katılmasıyla dört ülke arasındaki askeri ve diplomatik iş birliğinin daha kapsamlı bir yapıya kavuşması bekleniyor.