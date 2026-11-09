4 yaşındaki çocuğu öldürdü! Kan donduran planı ortaya çıktı

4 yaşındaki Jitendra Ram'ın kaybolmasının ardından başlatılan arama çalışmaları, korkunç bir cinayet şüphesini ortaya çıkardı. Çocuğun cansız bedeni su dolu bir çukurda bulunurken, cinayet şüphelisi olarak ailenin yakından tanıdığı bir isim gözaltına alındı.

4 YAŞINDAKİ ÇOCUKTAN 2 GÜN BOYUNCA HABER ALINAMADI

Hindistan'ın Chhattisgarh eyaletine bağlı Jashpur bölgesinde yaşayan Jitendra Ram, 5 Kasım sabahı ortadan kayboldu. Ailesinin aramalarından sonuç alınamaması üzerine çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı. 36 yaşındaki baba Ramjeet Ram, yaklaşık bir yıl önce ailesiyle birlikte çalışmak amacıyla Sanna köyüne taşınmıştı. Bir kulübede yaşayan aileyi, babanın anne tarafından kuzeni Basudev de sık sık ziyaret ediyordu. Babanın polise verdiği şikayete göre Basudev, 5 Kasım sabahı saat 09.00 sıralarında kendisini ve bir tanıdığını içki içmeye götürdü. Daha sonra gruptan ayrılan Basudev'in ardından eve dönen baba, oğlunun kaybolduğunu fark etti. Bir görgü tanığının çocuğu Basudev ile birlikte tarladaki bir kulübeye doğru giderken gördüğünü söylemesi, şüpheleri aile yakınına yöneltti.

CANSIZ BEDENİ MISIR TARLASINDA BULUNDU

Jitendra'nın ailesi ve yakınları, çocuğu bulmak için çevredeki köyleri ve tarım arazilerini aradı. İki gün süren aramaların ardından 7 Kasım'da acı haber geldi. Küçük çocuğun cesedi, bir mısır tarlasının yakınındaki su dolu çukurda, yatak örtülerine sarılmış ve çuvala konulmuş halde bulundu. Cesedin üzerinin kısmen toprakla örtüldüğü belirlendi. Olayın ardından soruşturmayı derinleştiren polis, 27 yaşındaki Basudev'i cinayet şüphesiyle tutukladı.

PARA KAZANMAK İÇİN ORGAN SATMAYI PLANLADIĞI İDDİA EDİLDİ

Polisin açıklamasına göre tarım işçisi olarak çalışan Basudev, elde ettiği kazançtan memnun değildi. Bir çiftçinin arazisinde sebze yetiştiren ve burada bulunan kulübede yaşayan zanlının, daha fazla para kazanmanın yollarını araştırdığı belirtildi. Soruşturmacılar, Basudev'in internet üzerinden para kazanma yöntemlerini araştırırken çocuk organlarını satma fikrine kapıldığını öne sürdü. Polis, zanlının sorgusunda cinayeti organ satışı amacıyla planladığını söylediğini aktardı. Ancak bu iddianın yalnızca şüphelinin ifadesine dayandığı belirtildi. Potansiyel organ alıcılarıyla bağlantı kurulduğuna veya herhangi bir organın satıldığına ilişkin kanıt açıklanmadı.

ÇOCUĞU KANDIRARAK GÖTÜRDÜĞÜ ÖNE SÜRÜLDÜ

Polisin aktardığı soruşturma bulgularına göre Basudev, akrabası olan küçük çocuğu kandırarak ailesinin yanından uzaklaştırdı. Zanlının Jitendra'yı farklı noktalara götürdükten sonra içki ve tavuk satın aldığı ileri sürüldü. İddiaya göre çocuğa alkol veren şüpheli, uykuya dalmasının ardından onu bıçakla öldürdü. Polis, zanlının sorgusunda çocuğun vücudundan bir böbrek, bir akciğer ve bir göz çıkardığını itiraf ettiğini bildirdi. Çıkarılan organların plastik bir kovaya konulduğu, cesedin ise battaniye ve yorgana sarılarak çuval içerisinde gizlendiği belirtildi.