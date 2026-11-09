Lamine Yamal\'ın sevgilisi Ines Garcia\'nın paylaşımı ortalığı karıştırdı

Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal'ın sevgilisi Ines Garcia, sosyal medya hesabından yaptığı sağlık paylaşımıyla gündeme oturdu. Yaklaşık 5 milyon takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni, uçuk virüsüyle mücadelesini açıkça paylaşınca takipçilerinden yoğun tepki aldı.

INES GARCIA'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Alman Bild gazetesinin aktardığı detaylara göre; 21 yaşındaki Ines Garcia, Instagram hesabının hikaye bölümünden uzun süredir nüksetmeyen uçuk virüsünün yeniden ortaya çıktığını duyurdu. Yüzündeki durumu gizlemek yerine kameraya açıkça gösteren Garcia, paylaşımında bir yıl öncesine kadar her ay bu sorunla karşılaştığını ancak uzun bir aradan sonra burnunda tekrar uçuk çıktığını belirtti.

TEPKİLER VE ALAYCI YORUMLAR ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Sağlık durumuyla ilgili bu kadar kişisel bir detayı görsel ve videolarla paylaşması, sosyal medyada beklenmedik bir tartışma dalgası başlattı. Garcia'nın bu hareketini gereksiz bulan ve alay eden yorumlar milyonlarca görüntülenmeye ulaştı. Bazı kullanıcılar yapılan paylaşımı eleştirirken, kimileri ise esprili yorumlarla durumu tiye aldı.

SAHTE İÇERİKLERLE MÜCADELE EDİYOR

Lamine Yamal ile ilişkisini Mayıs 2026'da ilan eden Ines Garcia, daha önce de geçmiş ilişkileri ve hakkında çıkarılan söylentiler nedeniyle sosyal medyada siber zorbalığa uğradığını ve yapay zeka ile üretilen sahte içeriklerle mücadele ettiğini açıklamıştı.